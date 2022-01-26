靜心慢旅北橫 森林瑜珈重啟身心

【撰文/黃彥綾/ 旅讀】

遭逢疫情帶來的改變，人們對於生活、工作乃至旅行的追求也有所變化，一場行旅是否能「養心」漸漸為人重視。循著北橫公路，深入原始森林靜心，展開一場綠色療癒旅程。

根據研究發現，人類身處大自然環境時，能有效減緩壓力，因此這類旅行往往能帶給人滿滿的正能量。二〇二一年底，桃園市政府觀光旅遊局舉辦「金牌好遊旅程」競賽，其中便有如此結合森林瑜珈及原民藝術體驗的「探索內心平靜行程」獲獎，帶領旅客重遊北橫公路沿線周遭的桃園景點，慢旅原始山林以沉靜內心。

北橫公路有「通往仙境的公路」之美譽 © 黃彥綾/ 旅讀

森林瑜珈 養心慢旅

北橫公路西起桃園市大溪區、東至宜蘭縣壯圍鄉，沿途山巒疊翠，因為水氣豐沛，時常雲霧繚繞，而被戲稱為「通往仙境的公路」。因著過去路途抵達不易、人為開發較慢，加之近年政策管制，沿途保持良好的山林景觀，被譽為國寶級的「生態走廊」。

山間時晴時雨，但好在處處風景秀美， 想要找個舒適的活動地點一點兒也不難，「森林瑜珈」可以選在樹林密佈的地區，也可以選在如「三民蝙蝠洞」這般有遮蔽又有美景之處。「蝙蝠洞」顧名思義過去曾為蝙蝠棲居的洞穴，是一處位於溪谷旁的巨大天然岩洞。沿途綠意盎然，生命隨蔓生植物蜷曲、隨白花綻放、隨泉水潺潺而過，原始而澄靜地展現。

三民蝙蝠洞步道 © 黃彥綾/ 旅讀

旅程伊始，瑜珈講師Lydia 邀請眾人以「正念走路」的方式行至洞口。所謂「 正念（Mindfulness）」 是指「 以某種方式，刻意將注意力放在當下，以客觀、不批判不評價的態度，有意識地感知當下身心與環境」。「 正念走路」就是步行者放慢步調前行，將平日裡匆忙的一大步化作三小步，屏氣凝神地感受關節如何彎曲、腳趾如何墊起、踩下，全心全意專注在眼前的情況。

行至粗曠而原始的蝙蝠洞後，脫下鞋襪，在瑜珈墊上開啟新一輪的靜心體驗。先是深深呼吸，重啟五感，再透過瑜珈傳統的「拜日十二式」緩緩舒展肢體，隨著手指末梢向上延伸、單腳支立於地面，身心逐漸融於幽靜山林。

原民藝術 觀畫入林

讓身心充分感受山林美意後，不妨再聆聽在地人的口述故事、進一步與土地連結。北橫公路舊時為泰雅族的獵徑，蜿蜒山路至今仍散佈許多泰雅族的部落，沿線兩座占地廣大的國家森林遊樂區「拉拉山」及「東眼山」過去曾是族人安生的山野。在當地泰雅族藝術家米路‧ 哈勇（Miru Hayung）的帶領下，旅者除了對這片土的生態有了基礎認識，也收獲自然景致背後的人文故事。

「米路」在泰雅族語意為書寫、畫圖，懷抱著這份期許，他將族人山林所見轉化為飽滿色彩的藝術作品，夜色下飛躍的飛鼠、隱隱閃動雙眼的獵犬躍然於畫布。旅者在他的啟發下，遂也以北橫公路上的五感體悟為靈感，創作別具意義的紀念作品。

「探索內心平靜行程」不似以往與三五好友郊遊山中的活動，少了喧囂歡騰，多了靜心沉思的內在探索體驗。循著曲折的北橫公路，靜待每一次轉彎後的一縷光、一片雲；款款踩在佈滿青苔的石階上，讓每次的心跳融於山林。

紅樓迎春 闔府納福/《旅讀》第 120 期