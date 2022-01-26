北京山海覓年味兒：京城鬧春

【撰文/王遠昌】

北京，一座孕育千年中華文化的歷史古城，每逢傳統佳節，便張燈結綵、驕傲張揚其人文本色。農曆春節──華人最重視的節日將至，一同在京城穿街走巷、上山下「海」，尋覓地道「年味兒」。

上山：有廟有會來祈福

春節廟會，是中國古老的傳統民俗文化活動。而始於元代、享譽海內外的北京新春廟會，堪稱中國最地道、最熱鬧的「年味兒」。其形式和內容千姿百態，包括以娛樂為主、「無廟有市」型態的「廟會」，如：融百戲名曲、民間花會、天橋絕活、祭祀表演、茶藝書畫於一體的「地壇廟會」，冰雪活動為主的「龍潭湖廟會」，呈現《紅樓夢》佳節景象的「大觀園廟會」等。

其中，「西山八大處廟會」地處高山深處，持續時間最長，人氣最旺，是有廟又有會的祈福聖地。位於西山南麓的八大處，由西山餘脈翠微山、平坡山、盧師山所環抱，八座古剎星羅棋布於三山之中。每逢農曆春節，八座寺廟便有祈福法會、市集及民間傳統技藝演出等活動，人們絡繹匯聚至此，沿路拜廟走會，祈福、祝福、迎福、送福、寄福。

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進福門‧ 走福路 敲福鼓‧ 點福燭

上山的路上，人們爭相敲響路邊的福鼓，祈願新的一年眾福臨門。山梯兩側和山門裡面掛滿了吉祥喜慶的紅燈籠，祈福絲帶漫山飄揚，到處都飄散著幸福吉祥的氣息。每年大年初一到初六，這裡會舉辦新年祈福大法會、靈光普照福門開、進福門、走福路、敲福鼓、點福燭等十多項主題活動，讓人們體驗原汁原味的老北京廟會文化。

除了豐富多彩的民俗活動，八大處廟會牽動人心是相傳它充滿「靈氣」。沿著步步登高的坡路和山梯，步行約半個小時便來到據傳十分靈驗的「靈光寺」。登上二十公尺高的臺階，走過大雄寶殿，迎面便是約五十一公尺高的佛牙舍利塔。相傳佛教創始人釋迦牟尼圓寂時，留下兩顆靈牙舍利，被佛教徒們奉為至高無上的珍寶，其中一顆傳至斯里蘭卡，另一顆就秘藏於此。

下海：古老冰嬉樂飛揚

每年冬至過後，北京迎來最冷的時候，大大小小的水面開始結冰。早在清朝，宮內就有冬季冰嬉的習俗，並將其視為「國俗」，皇帝每年都要從各地挑選上千名「善走冰」的能手入宮，歷時一個多月在太液池上（今北海和中南海）表演。現珍藏於北京故宮的乾隆年間《冰嬉圖》，就是依據冰嬉表演盛況而繪製的。

如今清代皇家的冰嬉娛樂已徹底平民化，無數市民樂於在寒冷的冬季享受這獨有的娛樂活動。據悉，疫情爆發前的那年，京城內外展開百餘項的冬季活動，玩冰戲雪的市民和遊人約有四百六十餘萬人次，開放的冰雪活動場地近八十處。

但是，大大小小的冰場中，老北京人的最愛和首選仍是──接連著古都商脈和文脈，沉澱著千年京城滄桑，被名勝、寺廟、王府、故居等包圍的什剎海。從鼓樓前的老街煙袋斜街穿過，便來到連接著什剎海前海與後海的銀錠橋，站在橋上向兩側觀望，遠處都有被絲網圈起的冰場，氤氳著年味兒的紅燈籠點綴在幾十萬平方米的琉璃冰面上。

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冰車‧ 冰滑梯‧抽冰尜‧ 打冰球

沿著後海的方向行走，歡鬧聲不絕於耳。來此嬉冰的人形形色色，有帶著孩子的一家人，有情侶、結伴的學生和操著各種口音的外地遊客。冰場上，各種琳瑯滿目的冰雪娛樂活動滿足不同玩客需求：冰車、冰扒犁、冰滑梯，抽冰尜（音同軋，冰陀螺）、打冰球、滑雪圈等許多外地遊客根本叫不出名字的項目。其中，最受歡迎的項目莫過於「冰車」，或騎行、或推著跑，既能單人遊玩，也能多人同樂。

有的人將冰車相互連接，組成一隊長長的「火車」，一起滑、一起呼喊，不亦樂乎。除了冰面上各種各樣的娛樂活動，許多人也穿著冰刀鞋悠然起舞，而初學滑冰的人則在冰場邊緣小心翼翼地溜著。整個冰場無論老少，都盡情享受著嬉冰之樂，人聲鼎沸，活力四射，似乎驅走了冬日的寒冷。

紅樓迎春 闔府納福/《旅讀》第 120 期