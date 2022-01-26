上元之夜夢紅樓 月亮還是燈亮？

【撰文/朱嘉雯、鄺介文、張芸/ 旅讀】

中國人每逢年節，家家張燈結綵，尤其正月十五俗稱燈節，花燈成為夜宴的焦點，在《紅樓夢》裡也曾被作者著重書寫。當時賈府的花廳兩邊大樑上掛著兩排各三層玻璃彩穗燈，而每一個席位前也都豎立一座倒垂的荷葉柄，柄上插著華麗的蠟燭。說起這荷葉，其實是很美麗的琺瑯工藝燈！上頭有活信，可以靈活調整角度，將燈光逼向戲臺，讓席位上的觀眾看戲時，看得更真切⋯⋯

一盞元宵燈，百工斯為備

清朝初年，平西王吳三桂的女婿住在蘇州拙政園，他當時也用了許多價值不斐的玻璃大掛燈。此外，在大內兩殿與東、西二宮的世勛貴戚、文武百僚們， 對於貴重、華美、手工精製的琉璃水晶燈也趨之若鶩。這些五色玻璃所組成的大吊燈，以外國進口的材質，配上蘇州、杭州的絲綢錦繡，以及閩粵一帶能工巧匠的手藝，將山水、人物、花竹翎毛繪飾於燈上，以至每一架水晶燈價值百兩紋銀以上，相當於一百石白米的價格！

賈府同樣不遑多讓。小說文本共有兩次描寫元宵的場面，只見每一扇窗櫺門戶上都掛了彩穗宮燈，沿著遊廊內外，有羊角燈、玻璃燈、戳紗燈和絲質燈。燈罩上或刺繡、或繪畫，將這座豪門貴戚的門庭照耀得一派富麗堂皇！當時在花廳大樑上，最奢華的大吊燈，經常是綴滿珍珠和玻璃的。以當時玻璃原料與技術之珍貴，賈家氣勢可想而知。

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豐登不封燈！元宵前後生死疲勞

燈節的輝煌，折射出一幅太平富貴、風流盛世的夢幻景象。因為「燈」與「登」諧音，是故蘭陵笑笑生藉由繁華如夢的燈海，以及許許多多民間故事的造型燈，引出一句總結：「也應豐登快活年。」這句話其實也引自《水滸傳》第三十三回，宋江賞燈的結語：「盡賀豐登大有年！」這兩部小說在豐登慶喜之後，主角人物即將禍事臨頭；所謂「快活年」與「大有年」的假象背後，實則隱藏了多少深不見底的社會動盪因子與人性黑暗！

光明背後總是伴隨陰影，《紅樓夢》裡的元宵何嘗不是？

第十三回秦可卿的喪禮有多麼鋪張，第十七回賈元春的省親便有多麼華貴，曹雪芹透過寧榮二府這一死一生兩件大事，突顯生存荒涼，一如跛足道人那首〈好了歌〉──終朝只恨聚無多，及到多時眼閉了。其中，元春所以名為元春，因為正逢正月初一出生，選在元宵這個年節之末歸寧，恐怕帶有弦外之音。

年節之末，富貴之極

元春在小說裡登場的次數固然不多，卻隱隱約約像是賈府隱喻。先前皇上基於她的緣故，對賈家多所包容，然而元妃薨逝以後，抄家御令接踵而至，霎時忽喇喇似大廈傾，全書／全家氣氛驟變。由此看來，「榮國府歸省慶元宵」與「皇恩重元妃省父母」（程乙本與庚辰本回目不同）一節，但見「帳舞蟠龍，簾飛彩鳳；金銀煥彩，珠寶生輝」，彷彿把街上那個元宵燈會都拉進家裡來了！這不但是元妃榮耀最盛的時刻，也是賈家顯赫最甚的時刻。

賈府長孫女於上元之日歸寧，敘舊、遊園、聽戲等等細節自不必說，元宵的重點大戲卻放在元妃回鑾以後、第二十二回的「賈政悲讖語」。元宵不單放煙花，還要製燈謎，此時娘娘差人送出一個燈謎來，與眾人宮裡宮外上演隔空猜謎。一片歡欣之中，曹雪芹卻透過各人命題暗示故事收場。

上海豫園燈會 © 圖蟲創意

我猜我猜我猜猜猜

中國古典小說並不追求情節高潮迭起、撲朔迷離，《紅樓夢》更是透過夢境、詩詞、風箏、燈謎等等直接事先暴露結局（只是首次閱讀當下，往往不明就裡一頭霧水，回過頭來始恍然大悟，宛如人生）。燈謎是賈府聯繫感情的重要引線，元宵佳節，難得共聚一堂，平日恪守長幼尊卑、繁文縟節，此時燈謎大會卻像是闢開了一個公平競技的擂臺，打破界線，共同取樂（當然也有礙於面子，故意被猜中或故意猜不中的）。

這場燈謎大會，比起真正的上元之日晚了一週，等於賈府足足過了超過二十天的大年，多麼轟轟烈烈！等到隔年元宵已是第五十三回，同樣「擺幾席酒，定一班小戲，滿掛各色花燈」，氣氛卻不同往昔。不但賈母歪在榻上，特地去請族中男女，不是家裡沒人、懶於熱鬧，就是疾病淹留、羞手羞腳。曹雪芹這麼形容──當下人雖不全，在家庭小宴，也算熱鬧的──顯然是反諷，過去是后妃大宴，如今是家庭小宴，令人不勝唏噓。

紅樓迎春 闔府納福/《旅讀》第 120期