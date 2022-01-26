過年繭居追劇 說不盡的美麗哀愁

【撰文/朱嘉雯、張芸、鄺介文、黃彥綾/ 旅讀】

第五十四回寫賈府在新春過年期間，家班好戲連臺，天天熱鬧非凡！那說書的女先生才唱罷了一套《將軍令》，一時又有梨香院的教習，帶了文官等十二個小戲子，從遊廊角門那頭走出來⋯⋯。整部《紅樓夢》在「以戲點題」的創作意識下，小說中每回出現戲曲場景時，總牽動著讀者穿越時空，預知未來的閱讀慾望與神經。

戲夢人生，劇透人生

一如現今農曆春節院線檔期，不乏賀歲題材電影，看準過年長假，消費者或會寄情戲劇，既殺時間、也忘憂愁、兼討吉利。古人辭舊迎新，自然也喜聽戲。尤其《紅樓夢》裡大戶人家，戲裡戲外更有要求，臺上演的是戲，臺下敘的是情，縱向來看是四代五代同堂，橫向來看是宗族鄰里共歡，甚至──隱隱約約，以戲劇「劇透」小說情節，你我或許能夠從中預示賈府結局。

賈府也有女子十二樂坊

許多讀者只見賈府籌建園林所費不貲，卻沒留意為了元妃省親，「下姑蘇請聘教習，採買女孩子，置辦樂器行頭等事」預算同樣高達三萬兩銀。年僅十六的賈薔肩負重任，往來蘇州置辦了十二位女伶，包括齡官、藕官、藥官、蕊官、芳官、葵官、荳官、艾官、茄官、寶官、玉官和文官。她們不是自由藝人、論演計酬，而是直接寄居府上，日常吃穿用度、零花唱酬（尚不包括幕後管理經紀、道具衣裝）悉數由賈家包辦，開支可見一斑。

楊貴妃與賈貴妃 長生殿與大觀園

曹雪芹寫出了賈母聽戲的藝術鑑賞眼光，不僅選用提琴和蕭來伴奏《牡丹亭》，而且她小時候還經常聽到家班用古琴來演出《西廂記》與《玉簪記》。這些故事裡的男主角本來就是善彈琴的文人雅士，如今演出的小生在戲臺上彈古琴、唱崑曲，彷彿與故事裡的男主人公合而為一了！老太太一句話，說出了家班高超的造詣與修養，其實都源於主人的講究。

老太太說得出淵源典故自然是修養，曹雪芹寫得出淵源典故又何嘗不是造詣？小說裡頭輪番登場的各色劇目，從不可能空穴來風。臺上越是敲鑼打鼓，就顯得戲外越是山雨欲來。比諸演出《長生殿．乞巧》（唐玄宗與楊貴妃故事）的同時，臺下觀賞戲曲的正是賈貴妃，彷彿她未來的悲劇命運也在《長生殿》的故事主軸中，被充分地暗示出來。然而元春此時看得入迷，她尤其欣賞齡官的演出，渾然未覺戲中對自身命運的暗喻與諷刺。也正因為小說人物無動於衷，這才使得讀者不無觸目驚懼，心生喟嘆。

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演什麼看什麼，都是蝴蝶效應。

自從第十八回元春於元宵節省親，欽點了「豪宴」、「乞巧」、「仙緣」、「離魂」，繼而又讓齡官自主演出「相約」、「相罵」以來，眾家銓釋總環繞在脂批所云四齣戲按照演出順序，分別伏下賈家之敗、元妃之死、甄寶玉送玉，以及黛玉之死的伏筆。在此大關節之下，「相約」、「相罵」兩折，又隱藏了大觀園內諸多風月情事。你我事後諸葛，方才恍然大悟，演什麼看什麼，其實都是隱喻。

又如二十九回賈母率領眾人到清虛館打醮，在神前拈戲，神明諭示了三齣戲，首先是演《白蛇記》，接著演《滿床笏》，最後上演了淳于棼享盡榮華，醒來卻是一場夢的《南柯記》。此三齣戲連續演出，再度預告了賈府終將繁華落盡的悲劇結局。

千金難買早知道，只是當時已惘然。

賈府家班演出「離魂」，戲中杜麗娘為了夢裡的秀才柳夢梅，願意與他同生同死，甘願做個病嬋娟、粉骷髏。此時戲臺下的林黛玉倒是隨著眾人接駕、飲宴、吟詩、觀戲，純真無邪得尚未能夠意識到，戲裡的女主人公早已影射和預告了自己無限憾恨淒涼的人生終局。

而讀者呢？自脂硯齋評點了「伏黛玉之死」以降，每當人們讀到戲中的杜麗娘訴不盡海天悠悠、整一片魂斷心痛的時刻，同時看到戲外的林黛玉仍是一派渾然天真，尚未理解人間情愛將帶來的苦痛掙扎。戲裡戲外出現了時間的空隙與落差，讀者的閱讀和領悟，填補了其間的意義。於是這部小說在尚未完成的狀態下，已教讀者飽嘗了世事滄桑與人間的艱難風霜。

紅樓迎春 闔府納福/《旅讀》第 120 期