世界文化聚基隆：西方開拓 日人參與

【撰文／張慧萱/ 旅讀】

遨遊山海之間，體悟自然之美；行於城市巷弄，細品歷史之貌。臺灣北方門戶基隆，從百年前便有各國勢力在此角逐，西方人與日本人於此建設留下的點滴痕跡，為迷人雨都更添幾分文化底蘊。

各國人文 形塑雞籠

基隆古稱「雞籠」，十七世紀起西班牙人與荷蘭人相繼占領和平島，加上原先居住於此的凱達格蘭族，與往後相繼來此的漢人、日本人，使和平島登上世界舞台，更開啟此地多元文化交織的百年歷史。和平島位於基隆口東側，除了豐沛歷史外，獨特地型更是完美大自然教室。歷經浪濤形塑、風化雕塑，和平島海岸出現如阿拉寶灣、萬人堆、千疊敷、海兔岩、蕈狀岩等各種美麗地景，還有豐富潮間帶生態。其中，阿拉寶灣更被《美國中文網》評為「全球廿一個最美日出觀測點」之一。

除了世界文化雜揉，戰爭也在基隆劃下深刻印記，二沙灣砲台又名「海門天險」，建於清領時期，臺灣巡撫劉銘傳特別把砲台移至地勢較高的山坡處，為了能遠眺海上敵人位置，進而保障居民安危，現也被列為國家一級古蹟。

二砂灣砲台位於中正公園二沙灣山上，悠遠歷史令人著迷，而在中正公園則能一覽基隆新舊交織的美好風光。中正公園分為三層，臺灣十二大地方節慶之一的「鷄籠中元祭」，便於第二層「主普壇」舉辦。第三層除有著慈航普渡觀音像，此處還能遠望基隆景緻，不管是虎仔山「KEELUNG」地標、基隆嶼、協和火力發電廠的三根大煙囪，或是蔚藍海景，皆能一覽無遺。

©張慧萱/ 旅讀

日人創設 印記永刻

世界文化輪番於基隆亮相，但對其影響最深的莫過於日本人來此建設。日治時期臺灣糖業、鹽業與煤礦業飛速發展，八斗子車站至深澳車站段落原為日治時期運送豐沛物產的輕便鐵路，但隨著礦產減量與停產，舊鐵路也跟著廢棄。現今軌道之上雖不復見昔日榮景，但取而代之的觀光自行車為舊鐵路注入新活水，海天一色優美景緻吸引眾多遊客，使得深澳線再次迎來新生。

基隆鐵道支線終點處，日本人在碼頭建設了一座倉庫，便是後來的阿根納造船廠。倉庫用來將金瓜石金礦及各地礦產集中後，再統一運送至日本。日治時期後此處被租借給美國遊艇造船公司「阿根納造船」，並於二〇一六年登錄為基隆市歷史建築。

除了鐵道建設外，西元一九三四年日本人在阿根納造船廠附近創建了正濱漁港，作為金瓜石金礦主要運輸港口，重要性不言而喻。而全臺灣第一座跨海大橋「和平橋」也位在此處，正濱漁港從一座近百年歷史的港灣，如今搖身一變，河岸旁彩色屋成為基隆新地標，仿佛也揭示著基隆的華麗轉身，從滿腹悠久歷史的灰色城市，轉換為滿載藝文力的青春港都。

揮別舊夢 雨都新生

基隆不復過往「雨都」黯淡之貌，此地雖然更加亮麗與新穎，但沉潛於基隆核心的文化本質始終未變。坐落於長潭里魚港旁的國立海洋科技博物館，前身為一九三七年日治時期建造的臺灣電力株式會社，現今到訪海科館，除了了解最新潮海洋科技之奇，亦能一覽當年火力發電廠於此留下的古蹟，建築新舊混合，讓基隆之貌更顯獨特。

海科館不遠處，則是基隆最時髦打卡地─潮境公園，園內數隻大掃巴矗立於基隆嶼前，細細說著此地紛雜的往昔記憶。潮境公園原為垃圾掩埋場，每當海風吹拂，惡臭也跟著吹入鄰近住戶家中，始得周圍民眾生活大受影響，後此地改為環保復育公園，幾隻掃把也代表著保護環境的象徵。潮境公園內大掃把也透露出基隆的改變，掃去塵埃與灰暗，還原其本真的翠綠山林、湛藍海景之貌。乘上公車，遊轉於山海之間，用雙腳深度體驗基隆之美。

©張慧萱/ 旅讀

極上溫泉旅宿20+/《旅讀》第 119 期