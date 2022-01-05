跟著俗女玩臺南：老街 公園 美術館

【撰文／李智凱/ 旅讀】

隨《俗女養成記2》在臺掀起一波「俗女熱潮」，劇中老街、美術館、海濱，以及臺174 線等場景成人們爭相打卡拍照的旅遊新去處，且跟著「俗女」陳嘉玲的腳步，一起古城新玩！

《俗女2》描述了一個在臺灣土生土長的女孩，從「俗女」變「淑女」所遭遇的困難及心路歷程，該劇的熱播不只帶動起觀眾情感共鳴，劇外，人們也開始好奇：陳嘉玲的家在哪裡？劇中的場景又在哪裡？作為主要拍攝地，臺南市政府特別推出「《俗女養成記2》景點導覽地圖」，地圖中標示了劇中各個經典場景，讓訪客可以按圖索驥，從市區到郊外、從山林到海濱，跟著陳嘉玲的腳步一起發現臺南、翻玩古城！

俗女駕到，再現老街風華

甫踏入寫著「菁寮老街」（又名後壁俗女村）四個大字的老街巷弄，整個世界彷彿多了層極具電影感的鵝黃色濾鏡。老街中，戴著斗笠的老嫗、拉著推車的青年，還有斑駁陳舊的三合院，伴隨過往臺灣的舊時光，全都凝結在了這南島一隅。走著走著，不知不覺讓人忘卻了當下，投入過往時代的記憶碎片中⋯⋯。

菁寮老街是清領時期通往諸羅縣城（今嘉義）的重要驛站，當時的菁寮因位處交通要道而喧騰一時，並發展出熱鬧的商家，如撞球間、旅館、茶室、戲院等，非常繁華。如今，老街依稀維持著舊日的景觀，大名鼎鼎的「金德興中藥行」（阮家古厝）就是非常好的例證。

這間從清乾隆年間就屹立於此的老藥房，屬於傳統街屋形式建築，古厝整體為木造結構，由福州的杉木榫接而成，未見一釘一鉚，且還保留著最傳統的中藥櫃，封存著在地人的記憶與美好。

兩個世紀後，「金德興中藥行」重新為「俗女」所用，並為世人熟知。劇中陳嘉玲的故事就是由此開展，觀眾也在這方藥香洋溢的空間，見證了嘉玲一家的酸甜苦辣。欣賞完老屋的風華，轉進後院就是嘉玲的家，嘉玲跟阿嬤一起躺在床上聊天的房間，還有全家一起吃飯的飯廳都在這裡，一旁還有以《俗女養成記》為裝潢主題的古早味剉冰店，遊客逛累了，不妨來上一碗「嘉玲抱抱」，保證清涼消暑！然而，不只是嘉玲的家，「義昌碾米廠」、「和興冰果部」等劇中出現過的老字號商家，皆可以在菁寮老街找到。菁寮老街可以說是影迷最佳的「朝聖」之地！

©李智凱/ 旅讀

臺南市區，看見俗女行跡

離開後壁，來到臺南市中心，前身是臺南「中國城」舊址的「河樂廣場公園」就位在海安路旁。劇中女主角謝盈萱就是於此，詮釋嘉玲得知懷孕後的複雜心境。

「中國城」於一九八三年興建而成，當時有許多攤商進駐，甚至還有戲院、冰宮和遊樂場。很快地，此城發展成臺南市最重要的商圈之一。不過，後來因為海安路的興起，城區漸漸沒落，最終只得走向衰敗的結局。

四十年過去了，當初「中國城」的梁柱遺址被特意保留下來，漆上白漆，注入水池，營造有如古羅馬雕梁畫棟般的視覺感受。如今，它不僅提供市民一個休憩的好去處，更將舊中國城這個屬於臺南人的記憶保存下來，「河樂廣場公園」是來到府城必訪的新去處！

繼續在市中心蹓躂，走著看著，多個白色方盒層層堆疊起的小山丘矗立眼前，這是「臺南美術館二館」。劇中，嘉玲弄丟姪子，還有嘉玲爸與初戀情人約會的地方就在這裡。

美術館由日本建築師坂茂設計，主體建築以具臺南特色的鳳凰花為意象，外觀前衛但和諧；大膽但素雅。走進室內，五層挑高建築寬敞氣派，五角碎形的屋頂除了能調節空間綠能外，也會在不同時間，透過窗花折射出不同光影，有如裝置藝術。漫步在臺南市區，一邊感受臺南的新舊交融、一邊找尋俗女的場景行跡，古城也有一番新樂趣。

©李智凱/ 旅讀

極上溫泉旅宿20+/《旅讀》第 119 期