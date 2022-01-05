快訊

影／地震惹的禍？七堵車站「防火材層」突砸中自強號車頂 乘客嚇傻

古籍中細品溫泉流轉：文人探溫泉

聯合新聞網 / 旅讀
騰衝熱海 ©陳育陞/ 旅讀
騰衝熱海 ©陳育陞/ 旅讀

【撰文／張慧萱/ 旅讀、旅讀編輯部】

從創作文學〈溫泉賦〉到史籍正典《舊唐書》，處處皆可見溫泉之名。中國古人對於溫泉的喜好沿續至今，加上幅員遼闊的特色，相異地形型塑了迥然不同的泉質，使得享受溫泉有了更多樣的方式。

距今遙遠的千年前中國古人便已有洗溫泉浴習慣，東漢天文學家張衡還特地為溫泉作〈溫泉賦〉，可見得眾人對於溫泉的喜愛。但使溫泉真正盛行並迎來全民風潮的關鍵角色，則是唐朝時熱愛洗溫泉浴的皇帝們。

西方有雄偉的卡拉卡拉浴場，而東方則有精美的華清宮，華清宮泉源源自陝西驪山溫泉，早在秦代便因「神女湯」而聲名大噪。

唐貞觀十八年（西元六四四年）唐太宗便於此地興建行宮，後經唐玄宗擴建改名為「華清宮」， 《舊唐書》的〈職官三〉便提及：「溫泉監掌湯池宮禁之事。」可見當時便專為溫泉行官而設立「溫泉監」職位。

明朝「冒險王」：徐霞客尋湯之旅

唐代驪山溫泉蓬勃發展，可從現代諸多史書記載中窺探其貌，但彼時更多的鄉野湯泉卻未曾被紀錄，而明朝旅行家徐霞客的出現，則讓百年前神州大陸真實面目越發清晰。徐霞客雲遊大江南北的經歷只能用「傳奇」形容，從其眾多旅行路線中也可見得湯泉之貌，他曾在遊歷黃山與騰衝時記錄下當地溫泉地貌，讓後人得以從文獻中了解百年前的溫泉景象。

徐霞客的遊歷大致上可以分為兩個時期，相較於第一個時期，屬於第二時期的西南紀行中，其紀錄的所見所聞不再僅止於「遊記」，已經是地理學考察等級的著作。第一階段時，《徐霞客遊記》提及黃山溫泉：「湯泉在隔溪，遂俱解衣赴湯池。」；第二時期則前往溫泉遍布的雲南，他對火山遺跡與眾多溫泉作了詳細記載，並曾到過熱海溫泉：「其色混白，從下沸騰，作滾湧之狀，而勢更厲，沸泡大如彈丸，百枚齊躍而有聲，其中高且尺餘，亦異觀也。」從其紀錄便可見黃山溫泉當時已被使用，熱海溫泉則如現代一般無法利用。

長白山聚龍泉 ©圖蟲創意
長白山聚龍泉 ©圖蟲創意

精品酒店進駐，挑戰全新藍海

現今，精緻旅遊興起，各大溫泉酒店紛紛入駐中國大陸，不管是凱悅酒店集團、溫德姆酒店集團或是悅榕集團等，眾人於此角逐、開拓這片溫泉酒店大藍海。鎖定現代人對於隱居自然的嚮往，許多溫泉酒店便於古老泉源附近扎根。並發揮「地大物博」特色，以雄厚資本打造出眾多頂尖酒店齊聚的溫泉村，加上因大量人口形成的龐大旅遊需求優勢，使得中國大陸溫泉酒店迎向全新時代。

極上溫泉旅宿20+/《旅讀》第 119 期
極上溫泉旅宿20+/《旅讀》第 119 期

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.119；訂閱or旅讀電子版

相關新聞

溫泉話說從頭：氤氳之泉 流轉千年

萬年地景才能雕塑出一池暖泉，連古羅馬人與土耳其人都對其著迷不已。從洗浴到溫泉，各民族間形塑了獨有的溫泉史，倒轉時間，細品日本、臺灣、大陸三地溫泉源起與蛻變。

日本溫泉氤氳千年：天皇也瘋狂

日本對於溫泉之愛舉世皆知，從其最早歷史書籍《古事記》中便可窺見溫泉蹤影。千年來從天皇到貴族、大名到百姓，於湯池中發生眾多故事，泡湯不只是沐浴，更是無法複製的生命經驗。

寶島溫泉翻身記：從毒泉到金湯

從原住民發現溫泉之始，臺灣溫泉早已悄悄在世人面前展露樣貌，卻因熱氣翻滾、異味熏人，使人們對其敬而遠之，直到日人到來，讓曾經臭名遠揚的滾水惡地煥然一新。

古籍中細品溫泉流轉：文人探溫泉

從創作文學〈溫泉賦〉到史籍正典《舊唐書》，處處皆可見溫泉之名。中國古人對於溫泉的喜好沿續至今，加上幅員遼闊的特色，相異地形型塑了迥然不同的泉質，使得享受溫泉有了更多樣的方式。

跟著俗女玩臺南：老街 公園 美術館

隨《俗女養成記2》在臺掀起一波「俗女熱潮」，劇中老街、美術館、海濱，以及臺174 線等場景成人們爭相打卡拍照的旅遊新去處，且跟著「俗女」陳嘉玲的腳步，一起古城新玩！

世界文化聚基隆：西方開拓 日人參與

遨遊山海之間，體悟自然之美；行於城市巷弄，細品歷史之貌。臺灣北方門戶基隆，從百年前便有各國勢力在此角逐，西方人與日本人於此建設留下的點滴痕跡，為迷人雨都更添幾分文化底蘊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。