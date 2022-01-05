古籍中細品溫泉流轉：文人探溫泉

【撰文／張慧萱/ 旅讀、旅讀編輯部】

從創作文學〈溫泉賦〉到史籍正典《舊唐書》，處處皆可見溫泉之名。中國古人對於溫泉的喜好沿續至今，加上幅員遼闊的特色，相異地形型塑了迥然不同的泉質，使得享受溫泉有了更多樣的方式。

距今遙遠的千年前中國古人便已有洗溫泉浴習慣，東漢天文學家張衡還特地為溫泉作〈溫泉賦〉，可見得眾人對於溫泉的喜愛。但使溫泉真正盛行並迎來全民風潮的關鍵角色，則是唐朝時熱愛洗溫泉浴的皇帝們。

西方有雄偉的卡拉卡拉浴場，而東方則有精美的華清宮，華清宮泉源源自陝西驪山溫泉，早在秦代便因「神女湯」而聲名大噪。

唐貞觀十八年（西元六四四年）唐太宗便於此地興建行宮，後經唐玄宗擴建改名為「華清宮」， 《舊唐書》的〈職官三〉便提及：「溫泉監掌湯池宮禁之事。」可見當時便專為溫泉行官而設立「溫泉監」職位。

明朝「冒險王」：徐霞客尋湯之旅

唐代驪山溫泉蓬勃發展，可從現代諸多史書記載中窺探其貌，但彼時更多的鄉野湯泉卻未曾被紀錄，而明朝旅行家徐霞客的出現，則讓百年前神州大陸真實面目越發清晰。徐霞客雲遊大江南北的經歷只能用「傳奇」形容，從其眾多旅行路線中也可見得湯泉之貌，他曾在遊歷黃山與騰衝時記錄下當地溫泉地貌，讓後人得以從文獻中了解百年前的溫泉景象。

徐霞客的遊歷大致上可以分為兩個時期，相較於第一個時期，屬於第二時期的西南紀行中，其紀錄的所見所聞不再僅止於「遊記」，已經是地理學考察等級的著作。第一階段時，《徐霞客遊記》提及黃山溫泉：「湯泉在隔溪，遂俱解衣赴湯池。」；第二時期則前往溫泉遍布的雲南，他對火山遺跡與眾多溫泉作了詳細記載，並曾到過熱海溫泉：「其色混白，從下沸騰，作滾湧之狀，而勢更厲，沸泡大如彈丸，百枚齊躍而有聲，其中高且尺餘，亦異觀也。」從其紀錄便可見黃山溫泉當時已被使用，熱海溫泉則如現代一般無法利用。

長白山聚龍泉 ©圖蟲創意

精品酒店進駐，挑戰全新藍海

現今，精緻旅遊興起，各大溫泉酒店紛紛入駐中國大陸，不管是凱悅酒店集團、溫德姆酒店集團或是悅榕集團等，眾人於此角逐、開拓這片溫泉酒店大藍海。鎖定現代人對於隱居自然的嚮往，許多溫泉酒店便於古老泉源附近扎根。並發揮「地大物博」特色，以雄厚資本打造出眾多頂尖酒店齊聚的溫泉村，加上因大量人口形成的龐大旅遊需求優勢，使得中國大陸溫泉酒店迎向全新時代。

極上溫泉旅宿20+/《旅讀》第 119 期