寶島溫泉翻身記：從毒泉到金湯

【撰文／張慧萱/ 旅讀、旅讀編輯部】

從原住民發現溫泉之始，臺灣溫泉早已悄悄在世人面前展露樣貌，卻因熱氣翻滾、異味熏人，使人們對其敬而遠之，直到日人到來，讓曾經臭名遠揚的滾水惡地煥然一新。

位處地震帶上的臺灣為溫泉好發地，眾多泉源使得溫泉產業蓬勃發展，但若要一探溫泉區的演變，則要將時光拉回至百年前。許多溫泉最初發現者皆為原住民，現今著名的新北烏來溫泉相傳便是泰雅族人狩獵時所發現。

氤氳美景 一掃毒湯惡名

臺灣最早關於溫泉的文獻資料，主要來自漢人留下零星記載。清康熙年間，郁永河《裨海紀遊》便曾提及陽明山溫泉，但當時人們普遍認為溫泉惡臭具有毒性，避之唯恐不及，遑論入浴泡湯。雖然人們畏懼湯泉，卻又被其所型塑的地理景象所吸引，如礁溪溫泉因清朝官員前往視察，發覺其妙用，才一掃惡名逐漸被當地人所利用。清領後期道光年間，詩人陳淑均所作的《蘭陽八景：湯圍溫泉》詳述礁溪溫泉之美，彼時人們對於溫泉的看法也漸漸轉變為正向態度。

首間溫泉旅館 北投開業

雖然清領後期人們逐漸了解溫泉之美，但真正促成溫泉產業蓬勃發展的，是曾統治過臺灣，將溫泉奉為至寶的日本人。一八九五年，日人剛接收臺灣第一年，便在屏東找到四重溪清泉，隔年，日本人平田源吾在北投開設全臺灣首間溫泉旅館「天狗庵」，臺灣溫泉風潮便從此時興起。一九一〇至一九四五年日本統治期間，全臺共有十五間公營公共浴場陸續開業。

可惜好景不常，一九六七年美國《時代雜誌》刊登出一張圖片，內容為一位美國大兵在北投溫泉泡湯，兩側則有臺灣女子陪侍，揭露了彼時臺灣以女色換外匯的事實，使得北投溫泉的情色觀光模式躍上國際版面，照片一出也讓北投溫泉聲勢跌落谷底，甚至被貼上「買春之城」的標籤，直到近代才重見曙光。

特色酒店 重塑湯泉樣貌

一九八七年解嚴後，周休二日開始廣泛施行，加上薪資水準提升，使得旅遊風氣越發興盛。一九九九年被交通部定為「溫泉觀光年」，彼時人們渴望有更多元的旅遊體驗，許多溫泉旅館紛紛成立。

為了吸引更多遊客到訪，眾多溫泉鄉開始發展當地特色，如北投溫泉因廢娼重振名聲，並積極成立親水公園與北投溫泉博物館，以及保留日治時期傳承至今的古蹟；礁溪溫泉也推出多項文化活動，致力塑造文雅溫泉印象；更多溫泉導入商業策略，塑造成同日本溫泉一般的精緻文化。

現今，各種風格的溫泉酒店為臺灣溫泉地注入新活水，不管是法國Relais &Chateaux 認證的「馥蘭朵烏來」與「三二行館」、日本老字號星野集團於谷關的力作「虹夕諾雅 谷關」，或是臺灣本土立足近百年的「清泉日式溫泉館」，皆使得溫泉文化在臺灣有更多元的繽紛樣貌，一同帶領溫泉產業迎向鼎盛時代。

極上溫泉旅宿20+/《旅讀》第 119 期