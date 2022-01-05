日本溫泉氤氳千年：天皇也瘋狂

【撰文／張慧萱/ 旅讀、旅讀編輯部】

日本對於溫泉之愛舉世皆知，從其最早歷史書籍《古事記》中便可窺見溫泉蹤影。千年來從天皇到貴族、大名到百姓，於湯池中發生眾多故事，泡湯不只是沐浴，更是無法複製的生命經驗。

日本溫泉文化淵遠流長延續至今，若想了解日本溫泉的源起，則要從日本最早歷史書籍《古事記》開始說起。書中記載，五世紀時，第十九代允恭天皇之子木梨輕皇子，因愛上胞妹輕大娘皇女與其發生關係，致使輕皇子被流放至伊予國（今四國愛媛縣），書中在結尾處所提及的「伊予湯」，便是現今日本千年三古湯之一的「道後溫泉」，為日本溫泉中最早的文獻記錄。

「溫泉」這個詞首次於日本史書上出現，則是在天平五年（西元七三三年）成書的《出雲國風土記》：「川中溫泉。無名。同川上游毛間村川中有溫泉出。」此為本書第一次提及溫泉，書後也陸續介紹了各地如何使用溫泉、溫泉功能與特點。

日本千年三古湯

從古老文獻中可窺知，日本溫泉早在五世紀時便被人們使用，其中，最為知名的日本三古湯除了道後溫泉外，還要加上有馬溫泉與白濱溫泉。《日本書紀》中便提及，飛鳥時代舒明天皇三年（西元六三一年）天皇「行幸津國有間溫湯」，此為正史中對有馬溫泉最早記錄；而關於白濱溫泉書內也有所記載，齊明天皇四年（西元六五八年）天皇行幸「紀溫湯」，據後人推測，該溫泉便是被統稱為白濱溫泉的湯崎溫泉。

日本三古湯溫泉發展已有千年歷史，除了傳說外，可從正史中看出皇族對於溫泉的喜愛，可以是國家安穩時放鬆度假的好去處，身體有恙時的療傷首選，甚至是被流放之地，似乎不管任何疑難雜症，或是大事小事，貴族們多半習慣去泉源地泡一場溫泉放鬆身心靈。所謂上行下效，上層為了泡湯，在遠離京都萬里之外興建溫泉行宮，平民間的溫泉旅宿也漸漸興起。西元七〇五年，位於日本山梨縣，現今世界最老旅館西山溫泉慶雲館開業，日本名將德川家康、武田信玄都曾是其座上賓，傳承至今一千三百一十七年時光，酒店仍秉持一生懸命的精神靜待旅客造訪。

© 西村屋／招月庭

大名齊推廣，文人桃花源

日本溫泉普及除了得利於皇族的喜愛與開拓，佛教在其中也擔當不可或缺的角色，八世紀傳入日本的《佛說溫室洗浴眾僧經》便是闡述沐浴的佛典，因而日本許多寺院積極推廣溫室洗浴，甚至有眾多溫泉開創者便是僧人。接著戰國時代（西元一四六七年至一五九〇年）因頻繁戰爭，溫泉具有療效的特點更得大名們喜愛，間接讓溫泉旅館業興起，像是熱海溫泉便在德川家康推廣下成為將軍御用溫泉地，諸多溫泉旅館也於此開業。

到了近代，日本文學史上多位作家與溫泉有著密不可分的關係，如川端康成巨作《雪國》背景便設定在溫泉場；夏目漱石因去了道後溫泉而寫出名作《少爺》。溫泉對於日本文化影響深遠，不僅止於日常生活，更深入諸多思想創作中。

© 西村屋

跳脫框架！溫泉新定義

現代日本溫泉旅館業百花齊放，各地溫泉特色鮮明的情況下，熱愛溫泉的日本人因而舉辦了「日本溫泉一百選」與「人氣溫泉旅館二百五十選」活動，由日本觀光經濟新聞社主辦，邀請與溫泉旅館相關的政府單位與民間業者共同票選。主辦單位從料理、服務、風呂、施設與氣氛等五點評比，可見除了泉水之外，其他部分也是一間優秀溫泉旅宿需注意之處。

日本溫泉經過千年演變更加精緻，甚至成為日本人代名詞之一。現代溫泉旅館業者傳承著深厚歷史底蘊，結合新時代旅客們對於精緻溫泉的需求，讓溫泉不再只是單純泡湯體驗，而是從住宿、餐食與服務等方方面面構成的身心靈之旅，也成一段段難以複製的獨到生命經驗。

極上溫泉旅宿20+/《旅讀》第 119 期