溫泉話說從頭：氤氳之泉 流轉千年

【撰文／張慧萱/ 旅讀、旅讀編輯部】

萬年地景才能雕塑出一池暖泉，連古羅馬人與土耳其人都對其著迷不已。從洗浴到溫泉，各民族間形塑了獨有的溫泉史，倒轉時間，細品日本、臺灣、大陸三地溫泉源起與蛻變。

雄奇地景，塑細潤泉水

溫泉的生成與地質運動緊密相關，細膩泉質往往與壯麗地景相伴而生。溫泉形成需要水源、熱源與溫泉孔三種地貌配合，水源必須能深入地下岩石層，成為地下水後，再經過地熱作用，最後從溫泉孔中流洩而出。火山活動過的死火山地形，雖然外部不再噴發，但地底下的岩漿仍未冷卻，其釋放的熱能正好成為孕育溫泉的絕佳能量，因而位在火山發達之處環太平洋地震帶上的臺灣與日本，以及中國大陸雲南地區，正是有利溫泉誕生之地。

美國黃石國家公園大稜鏡溫泉。因豐富礦物質水體中生存的微生物，使得溫泉呈現多彩顏色。 © 123RF

日常洗浴成精緻文化

回望溫泉史，可以先從洗浴談起。說起「洗浴」，人們第一直覺或許會聯想到歐洲浴場文化。義大利古羅馬文化璀璨多姿，其中最引人注目的便是該民族早在千年前，便於城市中建立了上千個公共浴場。對於羅馬人而言，洗浴並非如現代只是單純潔淨身體的行為，浴場於時人而言更是一座大型遊樂場，人們可以在此進行各種社交活動，不管是討論政治時事、哲人進行思想切磋或是文人來場創意激盪，都可在一方湯池中實現。

其中，建於西元二一二年的卡拉卡拉浴場（Terme di Caracalla）便是豪華羅馬浴場的經典代表。浴場占地面積十三萬平方公尺，約等於四點五個臺北小巨蛋面積，能容納兩千人共同沐浴，場館內有提供各式各樣服務，如圖書館、商店、理容院與運動場等，古羅馬人把城市完整搬進浴場中，創造出獨特浴場文化。

古羅馬人的洗浴征程

西元一世紀，古羅馬人跨越英吉利海峽征服不列顛島，當時古羅馬人早就聽聞巴斯溫泉（Bath）之名，因而便在此地建立了「巴斯羅馬浴場」。巴斯是英格蘭地區唯一擁有天然溫泉之地，古羅馬人選址此處建造浴場，也順帶把溫泉洗浴文化輸入。巴斯羅馬浴場也在一九八七年入選世界文化遺產，其後巴斯更在二〇二一年以溫泉小鎮入選世遺。登錄成功的十一座世遺溫泉小鎮中，如德國巴登巴登、溫泉水療名稱起源地比利時斯帕（Spa）等，其溫泉史發展皆因古羅馬人占領後，將豐富浴場文化傳入該地，使得後來人們更加熱衷於利用溫泉。

英國巴斯羅馬浴場於一九八七年入選世界文化遺產。 © 123RF

東亞溫泉風潮源起

古羅馬時期的洗浴文化從西元前便蓬勃發展，後來擴展成歐洲溫泉風潮時，世界另一頭的亞洲溫泉文化也早已悄悄展露頭角，全球最古老的溫泉旅館「西山溫泉慶雲館」便位於日本。在日本有一說，最先開始利用溫泉的是動物，有學者認為繩文人遺跡與溫泉源所在地有所關連，動物們為了溫泉療效與礦物質而聚集在泉源附近，漸漸的越來越多動物棲居此處，進而成為繩文人獵場，也使人們察覺了溫泉妙用。一九六四年，考古學家藤森榮一便發現繩文人泡湯痕跡，此發現也是日本最早使用溫泉的紀錄。

在中國也有用溫泉療傷案例，北魏酈道元《水經注》中，便記載秦始皇以驪山湯治瘡的故事：「俗云：始皇與神女遊而忤其旨，神女唾之生瘡，始皇謝之，神女為出溫水，後人因以澆洗瘡。」其中，更詳細地說明了溫泉奇效：「湯側有石銘云：皇女湯，可以療萬疾者也。故杜彥達云：然如沸湯，可以熟米，飲之愈百病。……四十日後，身中萬病愈，三蟲死。」真假雖無從考證，但也可從記述中了解當時人們普遍已知溫泉具有療效。

極上溫泉新紀元

人們對於高品質溫泉的追求，也使得各種溫泉旅館與酒店相繼誕生。現代人泡溫泉除了養生需求外，更希望透過泉水達到身心靈平衡，因而溫泉地區中的各家旅宿業者還須精心打造絕佳景致、一流服務，以及最重要的──提供頂級溫泉水質。對於深愛溫泉的日本人而言，更是將「溫泉」當成文化對待，使得日本溫泉旅館有別於全世界旅館，不管是泡完溫泉後一嘗懷石料理，或是溫泉旅館內的建築樣式、氛圍等各種營造方式，都只是為了讓客人能將「泡溫泉」此事聯繫到幸福與放鬆等正向情緒。

極上溫泉旅宿20+/《旅讀》第 119 期