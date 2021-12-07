淡蘭古道／乘載著福爾摩沙先民的百年血淚

【撰文/李智凱/旅讀、旅讀編輯室】

千百年來，開拓者在臺灣這座小島上來來去去，各地文化在這種下深淺不一的根，而淡蘭古道就是匍匐在土地上的根莖枝葉、深埋在土地裡的經緯脈絡；它乘載著福爾摩沙先民的百年血淚，蘊含著原住民狩獵，以及漢人移墾通商等臺灣人刻苦耐勞的軌跡。

淡蘭古道，顧名思義是淡水廳到噶瑪蘭廳之間往來的道路。當時，這條古道是極其錯綜的路網系統，遍布今日瑞芳、雙溪、貢寮、汐止、平溪、石碇及坪林等地。然而，在經由後世人們的梳理及努力推廣後，這條繁雜的路線被劃分為北、中、南三路，並廣為人所知。

淡蘭古道是長距離步道，橫跨範圍大、涵蓋距離廣。百年來，隨著交通動線的改變，交通方式一路截彎取直，從古道到鐵路，從鐵路到北宜公路，再到現在的雪山隧道，雖然古道因此不再具有實質功用，但人們的足跡因此被封存凝結下來。只能說，淡蘭古道帶給人們的不只是登山健行，它最迷人的地方在於先民的生活方式、文化和智慧，來此朝聖的人們可以真實的體驗它，反璞歸真。

源起，緣起

淡蘭古道能有今日的樣貌及規模，一切都要從六年前說起，當時達人吳雲天與作家劉克襄在香港爬山探勘，除了驚嘆於香港山徑（如麥理浩徑）的規劃完善，也意識到其實臺灣也有許多美麗的古道可以走，只差進一步的規劃梳理。因緣際會，新北市觀旅局當時恰巧要推廣淡蘭古道，並與千里足協會一同找上吳雲天，爾後在梳理探勘的過程中，他對古道深深著迷，除了投入修護、淨山、推廣外，更親自帶隊讓民眾了解淡蘭古道之美。

淡蘭古道之美多樣豐富，北中南路都有非常精采的路段，端看朝聖者喜歡什麼樣的景色。吳雲天表示，若特別喜歡看森林、聽溪水、聞鳥叫，北路的燦光寮接楊廷理段就是個非常好的選擇，走起來非常愜意，尤其在秋天，有微風落葉相伴更是一絕。另外，中路推薦中坑古道，還有網紅愛去的坪溪古道，路平坦好走，滿滿的柳杉非常漂亮；南路則推薦坪林的四堵古道以及宜蘭的跑馬古道。

© 陳育陞/ 旅讀

最有人情味的「家山」

燦光寮接楊廷理古道是淡蘭古道北路的代表性路段之一。這條路段，不論是林相變化或人文歷史皆精彩萬分，從早期的梯田景觀到黃金與煤礦的淘金熱潮，從吳沙入蘭到跟平埔族的交流拓墾，先民留下的遺跡清晰可見，是當年他們一步一步往噶瑪蘭拓墾的證據。不只如此，附近的金字碑古道也非常值得一走，有許多老厝或是先民的後代都還留在這塊土地，爬山時與他們噓寒問暖話家常，就像上了一堂活生生的歷史課。更不用說沿途的老橋、土地公廟都還保存得很好，重點是交通方便，公車、火車都能到，不一定得開車前往。

對吳雲天來說，淡蘭古道最讓他印象深刻的，是一路上的人情味，當地且規劃有很多服務據點，比如中路的柑腳驛站，人們可以在那訂接駁車、談天說地，甚至是慢悠悠地喝上一杯咖啡。由此可見，淡蘭是個很好深度認識在地的地方，不僅可以交到朋友，在地不同節氣有什麼美食、螢火蟲什麼時候出沒，當地人都會敞開心胸與徒步者分享。遊玩淡蘭古道，不僅是傳統的走馬看花式旅行，而是變成像家一樣熟悉，最終成為一個「家山」的概念。

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世界朝聖之路10+/《旅讀》第 118 期