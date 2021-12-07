淡蘭古道／乘載著福爾摩沙先民的百年血淚

聯合新聞網 / 旅讀
© 陳育陞/ 旅讀
© 陳育陞/ 旅讀

【撰文/李智凱/旅讀、旅讀編輯室】

千百年來，開拓者在臺灣這座小島上來來去去，各地文化在這種下深淺不一的根，而淡蘭古道就是匍匐在土地上的根莖枝葉、深埋在土地裡的經緯脈絡；它乘載著福爾摩沙先民的百年血淚，蘊含著原住民狩獵，以及漢人移墾通商等臺灣人刻苦耐勞的軌跡。

淡蘭古道，顧名思義是淡水廳到噶瑪蘭廳之間往來的道路。當時，這條古道是極其錯綜的路網系統，遍布今日瑞芳、雙溪、貢寮、汐止、平溪、石碇及坪林等地。然而，在經由後世人們的梳理及努力推廣後，這條繁雜的路線被劃分為北、中、南三路，並廣為人所知。

淡蘭古道是長距離步道，橫跨範圍大、涵蓋距離廣。百年來，隨著交通動線的改變，交通方式一路截彎取直，從古道到鐵路，從鐵路到北宜公路，再到現在的雪山隧道，雖然古道因此不再具有實質功用，但人們的足跡因此被封存凝結下來。只能說，淡蘭古道帶給人們的不只是登山健行，它最迷人的地方在於先民的生活方式、文化和智慧，來此朝聖的人們可以真實的體驗它，反璞歸真。

源起，緣起

淡蘭古道能有今日的樣貌及規模，一切都要從六年前說起，當時達人吳雲天與作家劉克襄在香港爬山探勘，除了驚嘆於香港山徑（如麥理浩徑）的規劃完善，也意識到其實臺灣也有許多美麗的古道可以走，只差進一步的規劃梳理。因緣際會，新北市觀旅局當時恰巧要推廣淡蘭古道，並與千里足協會一同找上吳雲天，爾後在梳理探勘的過程中，他對古道深深著迷，除了投入修護、淨山、推廣外，更親自帶隊讓民眾了解淡蘭古道之美。

淡蘭古道之美多樣豐富，北中南路都有非常精采的路段，端看朝聖者喜歡什麼樣的景色。吳雲天表示，若特別喜歡看森林、聽溪水、聞鳥叫，北路的燦光寮接楊廷理段就是個非常好的選擇，走起來非常愜意，尤其在秋天，有微風落葉相伴更是一絕。另外，中路推薦中坑古道，還有網紅愛去的坪溪古道，路平坦好走，滿滿的柳杉非常漂亮；南路則推薦坪林的四堵古道以及宜蘭的跑馬古道。

© 陳育陞/ 旅讀
© 陳育陞/ 旅讀

最有人情味的「家山」

燦光寮接楊廷理古道是淡蘭古道北路的代表性路段之一。這條路段，不論是林相變化或人文歷史皆精彩萬分，從早期的梯田景觀到黃金與煤礦的淘金熱潮，從吳沙入蘭到跟平埔族的交流拓墾，先民留下的遺跡清晰可見，是當年他們一步一步往噶瑪蘭拓墾的證據。不只如此，附近的金字碑古道也非常值得一走，有許多老厝或是先民的後代都還留在這塊土地，爬山時與他們噓寒問暖話家常，就像上了一堂活生生的歷史課。更不用說沿途的老橋、土地公廟都還保存得很好，重點是交通方便，公車、火車都能到，不一定得開車前往。

對吳雲天來說，淡蘭古道最讓他印象深刻的，是一路上的人情味，當地且規劃有很多服務據點，比如中路的柑腳驛站，人們可以在那訂接駁車、談天說地，甚至是慢悠悠地喝上一杯咖啡。由此可見，淡蘭是個很好深度認識在地的地方，不僅可以交到朋友，在地不同節氣有什麼美食、螢火蟲什麼時候出沒，當地人都會敞開心胸與徒步者分享。遊玩淡蘭古道，不僅是傳統的走馬看花式旅行，而是變成像家一樣熟悉，最終成為一個「家山」的概念。

© 陳育陞/ 旅讀
© 陳育陞/ 旅讀

世界朝聖之路10+/《旅讀》第 118 期
世界朝聖之路10+/《旅讀》第 118 期

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.118；訂閱or旅讀電子版

延伸閱讀

阿里山懷舊森鐵特富野古道橋梁整修完成 明天重新開放

阿里山特富野古道 4日重新開放

嘉義林區暫停大型機具進場 特富野古道12/4重新開放

山海視野毫無遮蔽！「淡蘭古道」燦光寮古徑　爬完山還能到九份老街耍廢

相關新聞

奔向神聖境地：尋找心中的日月

朝聖之路，一條人們在宗教或性靈生活中尋覓意義過程的路徑，它既是概念又可成具體，既是神聖又與世俗緊緊相繫。傳統上，朝聖之路通常是指前往一處聖地，或者是對某人信仰有重要意義的路徑，如基督徒到耶路撒冷、伊斯蘭教徒前往麥加、印度教徒浸浴恆河、佛教徒匯聚菩提迦耶等，又或如唐朝時玄奘幾經顛沛流離、到天竺取經的路徑。不過，現今所謂「朝聖」的概念本身，已經有所淡化、轉化並重新定義。

西班牙聖雅各之路／「繁星原野聖地牙哥」朝聖者從四面八方像繁星匯聚

西班牙境內有一座城市，每年有數百萬人以徒步、騎馬和自行車的方式爭先恐後的前往朝聖。路途中，有人拾起行囊，打包悔恨與孤獨；有人拋下過往，踩碎心中放不下的執念與痛苦，唯一相同的是，他們都踏上「聖雅各之路」的漫漫征途。這些朝聖者像繁星匯聚般，從四面八方，往聖地牙哥的方向匯聚而來，也因此，聖地牙哥有了「繁星原野聖地牙哥」的美名。

日本熊野古道／上自天皇下至庶民 參拜熊野是古人畢生心願

熊野古道以及聖雅各之路，一東一西，每年吸引了成千上萬的人踏上朝聖征程，尋找古時先人的信仰以及自己心中的追求。這兩條路有著迥異的文化與宗教背景，卻一起推出雙朝聖之路證書，在世界的兩端遙相輝映、互放光芒。

珠峰基地營徒步路線／世界之巔「大地之母」珠穆朗瑪峰是許多朝聖者一生嚮往的所在

說到高山野境的朝聖，世界之巔──有「大地之母」之稱的珠穆朗瑪峰是許多朝聖者一生嚮往的所在，有太多的文本、太多的影像、太多的故事都在讚嘆她的存在、加深她的輪廓，也有太多的朝聖者為了她獻出了自己的生命。

印加古道／「天空之城」馬丘比丘是舉世聞名世界新七大奇蹟之一

不管是殘存於沙漠荒原的斷壁殘垣，還是隱藏在雨林深處的廢墟迷宮，這世界上總有許多先人留下的遺跡，等著全人類探索與發掘，而有「天空之城」之稱的馬丘比丘（Machu Picchu），就是那個集結冒險家萬千想像與好奇心的象徵實體。這裡展示了古印加帝國的珍貴寶藏，提供了宮崎駿對《天空之城》的想像藍圖，更是舉世聞名的世界新七大奇蹟之一。要想前往這座由印加帝國在崇山峻嶺所建立的神聖之城，徒步印加古道或許是最好的方式。

淡蘭古道／乘載著福爾摩沙先民的百年血淚

千百年來，開拓者在臺灣這座小島上來來去去，各地文化在這種下深淺不一的根，而淡蘭古道就是匍匐在土地上的根莖枝葉、深埋在土地裡的經緯脈絡；它乘載著福爾摩沙先民的百年血淚，蘊含著原住民狩獵，以及漢人移墾通商等臺灣人刻苦耐勞的軌跡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。