印加古道／「天空之城」馬丘比丘是舉世聞名世界新七大奇蹟之一

【撰文/李智凱/旅讀、旅讀編輯室】

不管是殘存於沙漠荒原的斷壁殘垣，還是隱藏在雨林深處的廢墟迷宮，這世界上總有許多先人留下的遺跡，等著全人類探索與發掘，而有「天空之城」之稱的馬丘比丘（Machu Picchu），就是那個集結冒險家萬千想像與好奇心的象徵實體。這裡展示了古印加帝國的珍貴寶藏，提供了宮崎駿對《天空之城》的想像藍圖，更是舉世聞名的世界新七大奇蹟之一。要想前往這座由印加帝國在崇山峻嶺所建立的神聖之城，徒步印加古道或許是最好的方式。

十一世紀到十六世紀，在南美洲叱吒風雲的印加古國以秘魯為中心，利用綿長的驛道連接起一個橫跨今日厄瓜多、哥倫比亞、玻利維亞、阿根廷、智利等區域的龐大帝國，再由所謂的「印加路網」連結起這些區域及大城，而其中一段坐落在安地斯山脈且通往馬丘比丘的路線，就是印加古道。印加古道是世界最有名、挑戰性最大的徒步路線之一，實際總長兩萬三千多公里，不過現今能通行的部分只剩一千多公里，而一般徒步朝聖者走的，則是較為知名的路段「經典印加古道」（ClassicInca Trail）。

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叢林探險

「經典印加古道」總長只有四十五公里，卻需要花費四天才能完成，整個行程在海拔二七〇〇公尺到四二〇〇公尺的高原上反覆上下來回，最後以馬丘比丘的「太陽門」（Sun Gate）作為徒步終點。

進入印加古道前，首先會在印加帝國的搖籃─「庫斯科」（Cuzco）落腳歇足，接著從庫斯科前往馬丘比丘鐵路八十二公里處的「奧揚泰坦博」（Ollantaytambo，海拔二七二〇公尺）──印加古道起點開始健行。旅程第一天，朝聖者會沿平原而行，下切到山谷，到達印加古道上的第一座印加古蹟「亞可塔帕塔」（Llactapata）， 這個狀如梯田的遺址除了有複雜先進的農耕系統外，也是古印加人前往馬丘比丘的休息站。之後前進「瓦伊拉邦巴」（Wayllabamba， 海拔二九八〇公尺）並於此休憩，結束第一天行程。

紮營隔天，通過河谷後來到最艱難的部分， 朝聖者必須從海拔三千公尺左右的營區，前往整趟健行的最高點「亡婦隘口」（Dead Woman's Pass， 海拔四二二六公尺），翻過隘口後，到達補給點「 帕卡瑪尤」（Pacaymayo， 海拔三六〇〇公尺）過夜，隔日一早再繼續上坡前往第二高點「 魯庫拉卡」（Runkuracay，海拔四千公尺）。經過連續兩天高強度的健行後，最後一里路有如康莊大道，一路下坡，在穿越遺址「維奈維納」（WinayWayna， 海拔二七〇〇公尺）後，太陽門即在眼前。

越過太陽之門

在太陽門，朝聖者可以俯瞰馬丘比丘城、遠眺安地斯山脈，完成一生之夢──在過去，許多朝聖者行前已看過太多「馬丘比丘」的二手影像，以至於臨到現場，眼前的風景反而太不真實，顯得過於夢幻⋯⋯不過不用擔心，因為真實的馬丘比丘絕對無可替代，如同作家李黎所言：「美好的原典是不會被拙劣的或『亂真』的仿製贋品破壞的；甚至因之反而會令人更加驚豔。」從大夢中稍稍清醒後，來客即可進入馬丘比丘城區，過程中除了參觀王公貴族區、石頭切割工場、神殿區和天文台，越過中央廣場後、還能親眼見到有名的太陽殿和祭壇石。在馬丘比丘，朝聖者得以並用雙眼及雙手，親自感受這座失落帝國曾經的繁榮強盛。

的確，印加帝國被認為是在一夕之間突然失落的。有人說，它是被西班牙征服者法蘭西斯克．皮薩羅（Francisco Pizarro）所帶領的一百六十八人軍隊所滅；有人說，是當時印加遭逢大瘟疫，病菌的肆虐才導致帝國人口的流失；甚至有陰謀論者傳言，滅亡的原因在於外星人侵略。總之，不論是什麼原因，印加王朝傾覆後遺留下來的千古之謎，可謂疑雲重重，但歷史只留下馬丘比丘這個古遺址，讓世人們去猜測臆想。

世界朝聖之路10+/《旅讀》第 118 期