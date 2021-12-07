日本熊野古道／上自天皇下至庶民 參拜熊野是古人畢生心願

【撰文/李智凱/旅讀、旅讀編輯室】

熊野古道以及聖雅各之路，一東一西，每年吸引了成千上萬的人踏上朝聖征程，尋找古時先人的信仰以及自己心中的追求。這兩條路有著迥異的文化與宗教背景，卻一起推出雙朝聖之路證書，在世界的兩端遙相輝映、互放光芒。

多雨的紀伊半島，濕漓漓的石疊路，青苔蔓生，致使朝聖者不得不低著頭諾諾前行，須臾間，朝聖者消融了古今，全都成了浮世繪中的苦行僧侶。一千年前的平安時代，篤信佛教的日本人，將熊野古道奉為信仰中心，上自日本第一代天皇神武天皇，下至庶民百姓，參拜熊野是古人畢生心願，過去還曾因前往朝拜的十萬信眾隊伍分外綿長，而被形容為「螞蟻的熊野古道」；如今，熊野古道因參訪者眾，經過幾世紀的歲月風沙，也慢慢成為一條徒步者的朝聖之路。

熊野古道又稱「紀伊山地的聖地及朝聖路」，泛指前往「熊野三山」的參拜道路，「三山」即熊野速玉大社、熊野那智大社和熊野本宮大社，分別代表前世、今生及來世；相傳，走過三山，即可保三世安寧。與聖雅各之路相同，熊野古道有多條道路可以通往目的地，可依自己的體力與時間選擇，途經熊野三山、經典的「中邊路」是首選，而沿南紀海岸行路的「大邊路」最為平緩，至於「伊勢路」則通往著名的三重伊勢神宮，同樣受遊人親睞。其他還有如「小邊路」、「紀伊路」以及「大峰奧駈道」等較冷門的路線，可供來客選擇。

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安珍與清姬

由古至今都崇尚自然崇拜的日本人，他們將各種動物、植物、甚至壯烈犧牲的英雄武士視為神祇，因此日本神話裡也有「八百萬神」的說法。而歷史悠久的熊野古道，當然也流傳著不少神話故事，其中最有名的莫過於《大日本國法華驗記》裡的安珍與清姬。

相傳在平安時代，有一老一少兩位苦行僧到熊野修行，而提供他們借宿的女主人則是清姬，但她卻在那一晚瘋狂地愛上了年輕僧人安珍，並用盡各種方法想讓安珍留下。無奈妹有情，郎卻無意，安珍身為僧侶，認為談男女之情不妥，便假借趕路參拜的理由離開，推說自己會在參拜後，再次回來拜訪清姬。

漸漸的，等不到愛人歸來的清姬知道自己被騙了，於是她不分日夜的瘋狂追趕安珍，一路上嘗盡苦楚，等她終於快要追到安珍時，她已化為人首蛇身的怪物。安珍見狀，嚇得連忙躲入道成寺內的大鐘裡。最後，清姬無計可施，就自燃起來，與安珍同歸於盡。

雖然是則悲劇性十足的神話傳說，但這也造就了今日熊野古道的神祕感及莊嚴性，讓前來的朝聖者都能抱持敬畏之心，虔誠地走完這條朝聖道路。

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世界朝聖之路10+/《旅讀》第 118 期