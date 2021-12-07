西班牙聖雅各之路／「繁星原野聖地牙哥」朝聖者從四面八方像繁星匯聚

【撰文/李智凱/旅讀、旅讀編輯室】

西班牙境內有一座城市，每年有數百萬人以徒步、騎馬和自行車的方式爭先恐後的前往朝聖。路途中，有人拾起行囊，打包悔恨與孤獨；有人拋下過往，踩碎心中放不下的執念與痛苦，唯一相同的是，他們都踏上「聖雅各之路」的漫漫征途。這些朝聖者像繁星匯聚般，從四面八方，往聖地牙哥的方向匯聚而來，也因此，聖地牙哥有了「繁星原野聖地牙哥」的美名。

相傳，耶穌十二門徒之一的聖雅各（St. James）殉教後，遺骸不知被帶往何處，教徒花了幾世紀苦尋卻始終未果，終於在西元九世紀，一名修士在暗夜受到星星的指引，在一個被大家稱為「繁星原野」（Campode estrellas）的地方發現了聖雅各的遺骸。從此，這片原野就成了天主教徒心目中的重要聖地，一直從中世紀流傳到現在。而這條路也從最一開始的宗教朝聖之路，逐漸演變為一條全世界旅人們慕名匯集的熱門健行路線。

除了宗教信仰上的意義，聖雅各之路也被聯合國教科文組織列為世界遺產，是目前全世界僅有的四條「道路」世界遺產之一。之後，這一條綿延好幾百公里的遺產更是受到人們追捧，不僅有書籍《一個人的不朽遠行：聖雅各朝聖之路》、電影《TheWay》、《我出去一下》等相繼問世，隨著知名韓國綜藝節目《西班牙寄宿家庭》的開拍，也在亞洲掀起一股朝聖之路的熱潮。

朝聖之路所創造出來的價值，已超越宗教和歷史的範疇，影響了旅遊、文學、電影等文化層面。許多人在這條路上探問個體存在的意義、直視自我心靈的積極或消極面、面對人生出世或入世的選擇，這些思考都成為一個個說不完的故事、一落落寫不完的篇章；而這些前人的成果，同樣啟發了後世無數出走的旅人，他們同樣將自己歸零，以雙腳洗滌罪惡，成為無數繁星中的一點星塵。

出發吧！就讓自己也成為其中一顆星星，與其他朝聖者在夜空互放光亮，指引後人的到來。

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殊途同歸的旅程

走在朝聖之路上，有時旅人踽踽獨行，有時則結伴相走；有時走入杳無人跡的荒山遍野，有時則會在熱鬧的小鎮來杯冰涼的啤酒。在這裡，不論際遇如何、碰到什麼有趣的事物，來到這裡的人，都不談身分認同和背景，只會問來自何方，還有：「Why Camino ？」

這條朝聖之路綿延整片歐洲，可從歐洲大陸的任一城市起步，遠能從以色列出發，近也能在離終點僅一百公里、西班牙的薩里亞（Sarria）進發， 但不管如何，最後的目標全都指向位於西班牙西北方的聖地牙哥． 德． 孔波斯特拉古城（Santiago deCompostela）。較著名的朝聖路線有幾條，其中最熱門的是「法國之路」（CaminoFrancés，總長約八百公里，由法國南部穿越庇里牛斯山進入西班牙）。此路線沿途的指標、箭頭、餐廳酒吧和住宿點也是最多的，沿途會經過兩百七十幾個大大小小的城鎮，不用害怕迷路，也不用害怕餓死，只需專注於腳下的每一步。

法國之路的主要起始點在南法的SJPP（Saint-Jeanpied de port），最具挑戰的行程第一天就出現，朝聖者必須翻越庇里牛斯山，之後就會進入西班牙北方國境，一路向西行至聖地牙哥大教堂完成朝聖之路。

然而除了法國之路外，其他路線如「銀之路」（Víada la Plata， 總長一千公里，從西班牙南方出發）、「 北方之路」（Caminodel Norte，總長八百五十公里，從法國出發，沿西班牙北海岸前行）和「 葡萄牙之路」（CaminoPortugués，總長五百到六百公里，從波多出發）也都是規劃非常完善的路線，朝聖者可以依自己的喜好選擇朝聖路線。

世界的盡頭

一只青銅製的徒步靴子坐落在岩石上，俯瞰著浩瀚無垠的大西洋。附近雖然沒有任何文字說明，但是每個朝聖者都知曉，自己已經走到「世界的盡頭」（Finisterra）。

抵達終點聖地牙哥．德．孔波斯特拉之後，許多朝聖者會繼續走到更西邊的「世界的盡頭」，為旅程劃下最完美的收尾。除了象徵結束之外，它美妙的風景和海岸線也是吸引朝聖者前來的原因。朝聖者到此之後，會在海灘上燒掉舊衣物，象徵結束舊生活，開始全新人生。不過，西班牙政府已經禁止在這裡燃燒任何東西。

世界朝聖之路10+/《旅讀》第 118 期