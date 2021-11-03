暢遊港澳藝術博物館：文化薈澳 尋藝香江

【撰文/高蘇菲、旅讀編輯部】

二〇二一典亞藝博與澳門國際藝術雙年展甫於十月落幕，舉辦地香港、澳門再次躍上藝文第一線，成為各方焦點。透過四間港澳博物館，一同綜覽港都百年藝術風雲！

原汁原味 香港精神－香港文化博物館

香港文化博物館展覽內容涵蓋歷史、藝術和文化等多個領域。其最特別之處，是館方為嶺南畫派大師趙少昂及香港武俠小說泰斗金庸設置了專屬展廳。博物館常設展覽館有五個，分別是徐展堂中國藝術館、趙少昂藝術館、粵劇文物館、金庸館、兒童探知館。此外，二〇二一年七月甫開幕的「瞧潮香港60」常設展，讓人能一探香港藝術史發展。

其中的金庸館令世界武俠迷爭相朝聖，館內詳細展示金庸武俠小說的手稿、電影宣傳海報等，趙少昂為嶺南畫派代表畫家，現場更還原嶺南藝苑畫室的室內擺設。粵劇館則生動與完整呈現粵劇藝術，也是粵劇迷必訪之處！

中西珍品 最美交會－香港大學美術博物館

香港大學美術博物館是集學術研究與教學推廣為一體的大學美術館。常定期舉辦當代藝術展、海外交流展，並擁豐富中國文物，也積極與海外機構合作，於香港展出難得一見的珍品。博物館藏品以中國文物與藝術品為大宗，數量逾一千八百件。青銅與陶瓷的藏品年份介於新石器時代至清代之間，書畫藏品年份則介於明代至二十一世紀。

特色館藏如「元代景教十字銅牌」，景教為唐代傳入中國的基督教派之一，銅牌上除基督教圖案，亦能找到佛教的萬字符。其他重要館藏包括商代和西周的青銅禮器、東周至宋代的銅鏡、唐代三彩器、唐青花三足水盂、定窯與磁州窯等宋代瓷器、明清的單色釉和彩瓷、明代以降的水墨畫及中國當代繪畫等，展品豐富，令人目不暇給。

絢麗澳門 多元縮影－澳門藝術博物館

澳門藝術博物館是澳門規模最大的文物藝術類博物館，館藏豐富凸顯了澳門本地特有的文化，如十八至十九世紀的「歷史繪畫」、二十世紀後的澳門美術作品、廣東書畫、濠江影像等。博物館更積極與北京故宮、大英博物館合作，引入東西方的特色展覽，體現澳門文化多元的特質。

澳門獨有的「歷史繪畫」特指描繪於十六至十九世紀間，港澳、廣州及沿海商埠風景和風俗活動的繪畫，外國畫家來到澳門的同時，也帶來了西方的繪畫技巧。二次世界大戰期間，不少廣東、香港等地的嶺南藝術家避居澳門，為澳門注入新活力。除傳統書畫外，水彩畫、油畫等媒材的畫家人才輩出。一九八〇年代，西方現代主義的藝術思潮進入中國，抽象繪畫、觀念藝術等也隨之蓬勃發展。澳門藝術博物館收藏了此地的美術精華，讓妙手丹青的澳門藝術家之作淵遠流長。

© 柯炳鐘/CTPphoto

遍覽濠鏡 百年殘影－澳門博物館

澳門博物館典藏與澳門歷史、民生、藝術和考古相關文物，反映了澳門人真實生活情況。一樓展區展示澳門早期歷史文物，如澳門黑沙出土的石器工具與彩陶碎片、十七世紀葡萄牙人在澳門本地建造的防禦設備等。二、三樓展區展示澳門民間藝術、傳統文化與具有當代特色的文物。

館藏中有許多老澳門人的回憶，像是「梁永馨老舖廣告銅版畫」。二十世紀下半葉，澳門製香業蓬勃發展，取代中國大陸占主導的市場，百年神香四大廠之一的梁永馨香莊，便是澳門香界的代表。其他藏品如「黃廣興包裝招紙」、「和記紙廠包裝紙木雕印版」等，這些物品都曾是繁華澳門的歷史縮影。

透過珍品得以了解各時期的澳門文化，感受由葡萄牙人、華人與本地文化交織而成的澳門生活。同時澳門博物館坐落於十七世紀建造的大炮台之上，位處澳門歷史城區之中。二〇〇五年歷史城區更被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，具有重要文化價值。

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天工開物/《旅讀》第 117 期