不去天堂 就去雨崩：漫步香格里拉

【撰文/李智凱／旅讀】

香格里拉，藏語意為「心中的明月」，最早出現在一九三三年英國作家詹姆斯 希爾頓的小說《消失的地平線》 中，小說虛構了一個桃花源一般的村落──香格里拉。然而，後世對其筆下香格里拉的確切位置頗有爭議，不論是位在雲南迪慶的香格里拉市，還是稻城亞丁的香格里拉鎮，有千千萬萬個地方稱自己就是唯一。不過，只有一個地方不稱自己為香格里拉，卻被認為最有可能就是傳說中「心中的明月」的所在地──雨崩村。

阡陌交通，雞犬相聞

雨崩村，一個深藏在梅里雪山內如詩如畫的藏族村落，行走其間頗有遺世桃源之感。位於梅里雪山背面的雨崩村四面群山簇擁，因其地理環境獨特，所以人煙稀少，全村只有幾十戶人家，僅通過一條驛道與外界相通。因此，有人說這裡就是陶淵明筆下的「世外桃源」。若有幸親臨雨崩村，再細細品讀《桃花源記》中的「阡陌交通，雞犬相聞」就會曉得，這話說得一點也沒錯。

上有天堂，下有雨崩

雨崩村有上下村之分，上村可以通往為攀登卡瓦格博所搭建的中日聯合登山大本營，而下村通往神瀑，也就是梅里雪山內轉的終點，沿途總能看到梅里雪山在遠方指引。現今，全村由起初的十幾戶人家發展到四十幾戶，驛道從一條變為兩條，交通上也從原來的徒步、乘騾進化成全面通車。徒步者的到來讓這個地方不再與世隔絕，香格里拉的神秘面紗也隨之打開。

每個人來到雨崩都有不同理由，有人想一睹卡瓦格博的日照真顏，有人想透過朝聖之路找尋自我，有人純粹想挑戰極限、砥礪心智。不管到來的理由是什麼，雨崩帶給徒步者的是全然不同的人生感受。不過要看到天堂首先得先過地獄，從西當村到雨崩全程九點八公里，約略等同二十餘座一〇一大樓連接起來的長度，而其中上坡路段就佔了三分之二。不只如此，沿途平均海拔超過三千公尺，時而酷熱難耐、時而寒風刺骨，又有峽谷深淵隨伺在側，想一睹所謂天堂，必先三思而後行。

橫看山峰，側看人

「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」卡瓦格博山形雄偉壯美，各個角度皆有其獨特之美。不論是在出發前的飛來寺、徒步雨崩的路途中，或是從冰湖，也就是山腳下看這座神山都有各自不同的意境。

飛來寺因視野廣闊，是群覽卡瓦格博雪山群的最佳地點，而最佳觀賞時間是在日出之時，光影在白色雪山上的變化，從淡粉、淺紫、鵝黃、烈橘再到駄紅，千變萬化，神性十足。有一說，看到「日照金山」奇景的人可以幸運一整年。我有幸在第一次就看到日照金山，那一年似乎也特別幸運，所謂心隨境轉就是如此吧！

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喝了氂牛湯 一路跑到雨崩村

若要說整趟雨崩徒步遇見最多的動物，除了用來當作交通工具的驢馬外，就屬氂牛了，甚至可以說氂牛就是徒步雨崩的吉祥物。在藏族間流傳這麼一句話：「沒有氂牛的地方就沒有藏族，而有藏族的地方，就一定有氂牛的身影。」而原居民為藏族的雨崩村也不例外，不管衣食住行燒耕都離不開它。

出發的前一晚，飛來寺的民宿會為徒步者準備十全大補湯，也就是氂牛火鍋；翌日出發前再準備酥油茶暖身子，而這大補湯和酥油茶的材料就出自氂牛，據民宿老闆說，喝了這些就會有源源不絕的精力，「保證一路跑到雨崩村」。原因很簡單，氂牛不像一般牧場飼養的肉牛，由於生長在高原地區，沒有任何汙染加上充沛的運動，造就其肉質Q彈有致，吃一口便會愛上。

不只是吃，生活在雨崩村處處都有氂牛的影子。天才剛亮，藏民便會趕著一群氂牛放牧，若幸運，各位徒步者就會陷入氂牛隊中，堵車好一段時間。溫暖的朝陽、悅耳的鈴鐺聲，與呆萌的氂牛，心都暖了起來，能在這樣的牛陣中緩緩前行，何樂而不為？

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天工開物/《旅讀》第 117 期