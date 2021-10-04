大地縱谷農遊趣：幸福花東

【撰文／李智凱／旅讀】

一邊是浩瀚無垠的太平洋，一邊是層巒連綿的海岸山脈，花東因為秀麗壯美的景色而有「臺灣後花園」之美譽，每年吸引無數人前來觀光踏青。不過，這裡可不只有山川美景，依靠其得天獨厚的縱谷地形，在農業方面也打出了響亮名氣。

當秋風吹進花東縱谷，中央山脈與海岸山脈間便展開一場耀眼的金黃大秀。一排排金黃稻穗，隨風搖曳起他們婀娜的身姿，在翠綠的青山間跳著連雲門舞集都必須前來取經學習的大地之舞⋯⋯。這個世世代代滋養著東部人民的富饒谷地，不僅擁有豐富的自然資源以及獨特的人文資產，其間的農田更孕育出香甜彈牙的好米。近年來結合農產與旅遊，致力發展「農業旅遊」，讓前來後山散心的人們能親身體驗花東這片土地的美好。

農業結合旅遊

「幸福花東、農遊趣」已在東海岸實行多年，蘇花改通車後，往返花東更為便利，至今不但超過五萬人參與，更創造出可觀的經濟及行銷效益。不只如此，在臺東政府及農會的大力推動下，農遊景點逐年累積，精選出六條旅遊路線、有四十個農戶體驗，不論是樂山的咖啡體驗、秋菊皂坊的香草DIY，還是榮獲全臺優良旅遊路線的佳芳有機茶園，目的就是希望全國民眾到花東，帶動旅遊、消費及伴手禮市場，活絡經濟與相關產業，並讓遊客擺脫以往走馬看花式的套裝行程，真正感受旅遊花東的樂趣。

田媽媽的「碗公飯」就是一個在地農業的直接體現。他們以地產地銷的方式，由社區媽媽家裡種什麼菜，大碗公裡就出現什麼菜，今天吃什麼完全要看媽媽的心情和巧思，最大的保證是新鮮、自然，當然還有媽媽的味道。值得一提的是，吃完的餐具和大碗公還能帶回家繼續使用，達成環保以及活絡相關產業的雙贏局面。

©李智凱/ 旅讀

農業化身藝術

除了農遊體驗以外，結合農業的裝置藝術在花東也是一大看點。位在花蓮縣富里的稻草藝術節就以「動物迷蹤──沃野派對」為主題，呈現使用稻草打造而成的巨型動物，十分吸睛。展品由社區居民蒐集富里鄉內有機稻田收割後的稻草以及各類環保素材，花了一個多月時間製作。招牌亮點有金剛大猩猩、宮崎駿龍貓、酷斯拉等大型動物，還有天鵝、恐龍、貓頭鷹與穿山甲等可愛的稻草造型，全場多達二十餘座巨型稻草動物，遍布花海間，打造熱鬧非凡的動物狂歡派對。

隱身於海岸山脈與中央山脈的「縱谷大的藝術季．漂鳥197」也不遑多讓，多件藝術作品以縱谷的一九七號縣道作為露天舞臺，並廣邀臺灣本土藝術家，以及來自世界各地藝術團隊駐村創作，結合泰戈爾《漂鳥集》詩意，在重要景點設置不同藝術作品。一方面與當地居民互動，近距離領受居民流露的暖心善意，轉化成為作品的內蘊；另一方面引導遊客，循著藝術作品的座標，循線欣賞縱谷藝術風光。

©李智凱/ 旅讀

(極上星光！尋味亞洲米其林/《旅讀》第 116 期)