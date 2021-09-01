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高昌：絲路明珠

聯合新聞網 / 旅讀
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【撰文/李純瑀、張芸、張慧萱、黃彥綾、吳歆宜、李春嬌/ 旅讀、武仲林、程惠敏、張芸芸、藺安暘/ 中國旅遊】

漢唐以來，高昌為中原連接中亞與歐洲的重要節點，彼時波斯商人帶著葡萄、香料、寶石和駿馬來到高昌城，又從此地帶走中原的絲綢、瓷器、茶葉、火藥、造紙與印刷術，東西方商貿往來蓬勃興盛。加上不同宗教陸續經高昌傳入中土，高昌占據極佳地理位置，因而成西域大國。

火焰山腳下的虔誠佛國－高昌故城

現今高昌遺址為世界上保存相當完好的土築古城之一，形狀略呈正方形，城鎮格局似唐朝長安城，全城分為外城、內城與宮城並擁十二座城門。出土物品以陶器為大宗，且透過壁畫殘片內容證實，佛教製品多以唐朝藝術風格為主。殘存遺跡大多為佛教建築，光是佛教寺院就多達五十幾處，加上眾多佛教遺物與當年玄奘講經說法的講經塔遺址，雖經風化侵蝕不見當初宏偉之貌，但透過遺存仍能想見當時的佛法昌盛、商人絡繹不絕之貌。

洗盡鉛華容顏凋零－柏孜克里克千佛洞

高昌人因篤信佛教，便於南北朝末期在火焰山後方峽谷中，修建了壁畫綺麗多姿的柏孜克里克千佛洞。柏孜克里克在維吾爾語意思為「裝飾美麗的地方」，千佛洞共鑿有八十三個洞窟，現存五十七個，內有壁畫的四十個，此地多個世紀以來一直為高昌佛教中心，全盛時期的千佛洞平台上，還築有高大殿堂、迴廊與木門樓等。西元一九八一年， 此地出土《粟特文摩尼教書信》，書信以粟特語寫成，為摩尼教徒寫給東方教區慕闍（主教）的信件，此物證明了摩尼教曾在高昌回鶻王國中盛極一時，此項珍品也入選中國《國家珍貴古籍名錄》。

吐魯番地下博物館－阿斯塔那古墓群

阿斯塔那古墓群為高昌故城居民的墓葬地，約建於西元三世紀，位於高昌故城北方六公里處。墓葬中官民不分階層同葬於此，而墓主並非僅只回鶻人，也有車師、突厥、匈奴與高車等不同民族居民，顯現當時高昌不僅是多元人種聚居地，掌權者也採較寬鬆的民族政策。加上此地出土保存良好的屍身與諸多精美陪葬物，阿斯塔那古墓群又被稱為「吐魯番地下博物館」。

唐爭西域的野心之作－北庭故城

北庭故城為唐朝建設的北庭都護府，其原型出自柔然建立的可汗浮圖城。西元七〇三年，為解決東突厥復興意圖謀奪西域之危，武后下令設立北庭都護府，下轄金滿、輪台、蒲類與西海，以鞏固西域勢力並增強兵力，其後北庭更被升格為北庭大都護府，與安西大都護府分別管轄西域。九世紀時，高昌回鶻將北庭當為陪都。元朝更曾與此設立「別失八里元帥府」，使北庭故城成為當時北疆重鎮，不僅為絲綢之路上的明珠，更兼軍事要地，現今也名列世界文化遺產中。

© 中新社
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皇家寺院裡的佛教殘影－高昌回鶻王室佛寺

高昌回鶻王室佛寺又稱北庭西大寺，位於北庭故城西邊七百公尺處，顧名思義其為高昌回鶻在北庭建造的王家佛寺。佛寺最初建於西元八世紀，十世紀時高昌回鶻將其擴建為王家寺廟。寺廟主要分為南、北兩部分，建築形式為前殿後塔，並分正殿與東、西等眾多配殿，北部為塔型主殿，並殘存二層環築的洞窟式大龕，南面則以僧房、庫房等建築為主。現今也同列北庭故城遺址群裡，名列世界文化遺產中。

唐驛站創絢爛郵遞史－交河驛

交河驛自唐朝時期即為絲綢之路上的重要驛站，但斗轉星移朝代也換了一輪又一輪，當年的驛站早已隨著歲月消失在歷史長河中，現今交河驛為當地政府仿照古驛站復原之景。

唐朝驛站系統極為發達，朝廷以長安與洛陽為中心向外輻射，於各地廣設驛站增快消息傳遞速度。如發生戰事，騎兵也可行走驛路，不僅增快行軍速度，也在停駐各驛站時能將最新戰況送往國都，使得西域驛站扮演相當重要的角色。

© 視覺中國
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消失的羅布泊與西域古國/《旅讀》第115期
消失的羅布泊與西域古國/《旅讀》第115期

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.115；訂閱or旅讀電子版

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