【撰文/李純瑀、張芸、張慧萱、黃彥綾、吳歆宜、李春嬌/ 旅讀、武仲林、程惠敏、張芸芸、藺安暘/ 中國旅遊】

龜茲曾是西漢絲路北道強國，大乘佛教宗師鳩摩羅什誕生與佛法發源之處，後在唐朝更成安西都護府所在地，長久以來便為西域政治中心。龜茲完善的結合政治與宗教，其融合印度、希臘、羅馬、波斯和中原文化為一體，是一個多元文明、多種生活方式合而為一的國度。

千年西域舞台上的要角－龜茲故城

龜茲身為古絲綢之路上的重鎮，其都城在西域文化中更是占據重要地位。因為佛法昌盛，使得龜茲故城除了有熱絡的東西貿易外，同時也是傳承東方佛教文化關鍵點。唐朝年間安西都護府也曾兩次設置於此，管轄四鎮、十六府與七十二州，龜茲故城也曾一時風頭無兩。

佛國犍陀羅藝術之美－克孜爾石窟

龜茲石窟為龜茲國中所有石窟合稱，最為人所知的便是「克孜爾石窟」，至今已有二百三十六個洞窟進行編號，分布連綿三公里長。其建於西元三世紀，開鑿年代比敦煌莫高窟早了一百多年。龜茲仿造印度阿旃陀石窟樣式興建克孜爾石窟，可見龜茲與佛教的深刻連結。

西元一九〇六年，普魯士探險隊在石窟中發現了吐火羅供養人壁畫，加上陸續出土的各種壁畫：佛本生故事、因緣故事與佛傳故事，壁畫上的天相圖、天宮伎樂、飛天與供養人形象，讓克孜爾石窟蘊含極高的藝術價值，也被世人稱作「故事的海洋」。

中原僧侶的西域朝聖地－蘇巴什佛寺

蘇巴什佛寺同屬龜茲石窟群之一，又被稱作「昭怙厘大寺」，也是昌榮佛國見證者。西元六二八年，玄奘便在蘇巴什佛寺停駐約兩個月講授經典弘揚佛法。因龜茲國為佛教翻譯家鴆摩羅什的家鄉，更讓許多東方僧侶奔赴蘇巴什佛寺學習佛法，使得佛教在此地越發興盛。

但好景不常，唐朝末年西州回鶻入侵龜茲，使得龜茲人逐漸回鶻化，致使佛教漸漸沒落，許多石窟與佛寺廢棄。蘇巴什佛寺建於庫車河兩岸，分為東寺與西寺，建築體系完整有佛殿、佛塔、佛龕、僧房與禪房等。現存佛寺遺址上東寺已毀壞，僅剩廟塔與僧舍遺跡，並陸續發現壁畫、泥塑佛像、木器、唐朝錢幣、舍利盒等古物。考古團隊更曾在西寺挖掘到一座古墓，墓主人為一具女屍，但學者們至今仍未解開其身份以及為何葬於佛寺塔底，使蘇巴什佛寺添上難解之謎。

© 石寶琇/CTPphoto

崖壁上的虔誠信仰－森木塞姆千佛洞

森木塞姆千佛洞同屬龜茲石窟群之一，在維吾爾族語中為「有細水流出」之意，因位於庫車一處山谷裡，谷中小溪奔流不止，其毗連崖壁上散落著大小不等的洞窟。千佛洞最初鑿於三世紀，洞窟中壁畫大部分屬於南北朝時期，而最晚的壁畫約至高昌回鶻時期。

森木塞姆千佛洞壁畫藝術形式更是獨特，人物畫多半以土紅色勾勒輪廓，使用暈染法製造出明暗進而形成立體感，整體色彩鮮豔。透過洞窟壁畫令後人更加了解龜茲佛教的發展、藝術形式與社會演變。

森木塞姆千佛洞第廿六窟 © 袁蓉蓀

河灘上的萬頭湧動－庫車古渡巴扎

庫車在維語中，有著「悠遠、長久」之涵義。儘管現今庫車主體民族高達八成七為維吾爾族，曾經一度盛行的佛教文化也僅存石窟壁畫等遺跡，當年佛教文化所向披靡盛況已然再難尋覓，但在歷史悠久的「庫車古渡巴扎」，還能親眼目睹當年絲路上商賈雲集、商隊往返的熱絡景象。

縱覽庫車悠遠歷史－龜茲博物館

龜茲身為漢朝西域都護府和唐安西都護府所在地，其所擁有的文物更是不勝枚舉。龜茲博物館位於古庫車王府內，完整地呈現龜茲國千年風華，館內分為龜茲歷史出土文物館、龜茲佛教館、龜茲古錢幣館與民族民俗館。博物館集結境內眾多文物與佛窟壁畫，並融合當地民俗風情，讓到訪遊客於此能輕鬆了解庫車歷史。新和縣出土的「李崇之印」也曾藏於此，李崇為西漢派遣管轄西域的最高行政及軍事官吏；同為西漢的「漢歸義羌長印」，為漢朝頒賜西域羌族首領之官印，兩者皆代表漢朝對此地的實際掌權證據。透過不同文物使龜茲國樣貌更加明確，也傳頌著當年古國的昌榮之景。

消失的羅布泊與西域古國/《旅讀》第115期