鄯善（樓蘭）：沙埋盛世

【撰文/李純瑀、張芸、張慧萱、黃彥綾、吳歆宜、李春嬌/ 旅讀、武仲林、程惠敏、張芸芸、藺安暘/ 中國旅遊】

樓蘭古國約於漢朝初年建國，西元四四八年亡於北魏（亦有一說消失於西元六三〇年唐朝時）。由吐火羅人建立，位處羅布泊西南，因地理位置重要，曾在西域大放光彩。後於西漢昭帝主政時，改國名為鄯善。樓蘭因「樓蘭美女」、「小河墓地」與千年古城吸引世人目光，從千年前的西域明珠沉入茫茫黃沙中，現今再次崛起，訴說樓蘭的不滅神話。

千年古城重返人間－樓蘭古城

樓蘭為靠近鹹水湖的一座城市，扼守絲綢之路南道咽喉。根據推論，樓蘭地理位置不僅屬交通要地，更是軍事堡壘，若欲前往西方必然要經過此地；而要控制塔里木政治、軍事局勢，並保證經濟貿易，自然得手握樓蘭。無論東西方人民，若欲以較輕鬆的方式前往絲路各地，樓蘭為最佳選擇，其重要地位自是想當然爾！

《史記》雖可見記載樓蘭古城之史事，但千年來人們始終找不到其位於何處。西元一九〇一年，瑞典探險家斯文．赫定於羅布淖爾附近，意外發現史書中所載的樓蘭古城。此時出土的古城不只驚豔世人，更在全球掀起一股西域學熱潮。後續出土物品中有棕色髮辮、錢幣與陶片等，甚至發現了佉盧文木簡、漢文與粟特文書。然樓蘭如此關鍵的城市，其存亡竟成歷史之謎。

樓蘭之志傳承者－羅布泊南古城

羅布泊南古城又稱「海頭古城」，為魏晉南北朝時期鄯善的第二大城鎮，其位於樓蘭古城西南四十八公里的沙漠中，遺址分布範圍約為六十四平方公里。古城最先於西元一九〇七年被維吾爾族嚮導托克塔阿訇發現。根據考古學家考證，因四世紀時樓蘭古城被廢棄，西域長史府治所便遷移到羅布泊南古城。

羅布泊南古城最大特徵便為獨特建築形式，古城牆由間紅柳和胡楊枝混合而成的夯土建築。城內主要建築形式為「木骨泥牆」式。木骨泥牆式於建地上挖出溝槽，將木柱以直立方式排列，並在木柱間綁上蘆葦，最後在排列整齊的木柱兩面抹上草泥。如今羅布泊南古城早已不見往昔風采，遺址上唯見榫卯結構的木材、八角柱，被黃沙覆蓋的地面上依稀可見陶片、銅鏃與冶煉渣等。雖不復往日榮光，但古城出土卻是具有深刻意義，其讓後人對樓蘭與鄯善地區的歷史文化有更多了解，並解構樓蘭文化與中原文化之間的相對關係。

東西文化最美碰撞－米蘭遺址

米蘭古城約建於西元三世紀，其原為樓蘭國伊循城，是絲綢之路南道上的要衝，經濟貿易相當繁盛。米蘭遺址為不同年代的跨文化遺址群，由古伊循城、漢朝屯田水利設施、唐朝吐蕃古戍堡與魏晉古建築群組合而成，還有十五處保存得較完整的遺址：佛寺、佛塔、烽火台與灌溉渠道等，其中，最引人注目的便是「米蘭佛寺」遺址。

從現存米蘭佛寺中可一探佛教於此留下的光輝印記，當時米蘭古城流行犍陀羅佛教藝術形式（希臘式佛教藝術），其藝術特點融會了古希臘、羅馬美術造型，在出土的米蘭壁畫中皆可看到相關特徵。一九〇六年，英國探險家斯坦因在遺址一座佛塔中，發現後來聞名於世的「有翼天使」壁畫像。「有翼天使」一出土，便因東西融合的風格，吸引了全世界的目光。

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驚天一「笑」掀千古之謎－小河墓地

小河墓地被世界考古學界認定為「難解千古之謎」，因其所代表的文明比樓蘭早了一千六百多年，獨特墓葬形式與保存完好的屍體，都令世人驚嘆不已。墓葬由沙土疊壓而成，從遠處便可看到荒漠中突起的橢圓形山包，表面由一百四十多跟圓形、棱形與槳形胡楊木樁組成，木棍長約四公尺直立插入黃沙中。考古學界認為，這些直立木棍是古人對於生殖器的崇拜，因而小河墓地除了安放死者外，更是人們為祈求人丁興旺與獲得強大生殖能力的神殿。

小河墓地中共有三百三十個墓葬，不過因墓葬距今已有千年歷史，約有一百六十個墓葬被盜擾過。西元一九三四年，「小河公主」先由瑞典考古學家貝格曼發現，後再次掩埋於黃沙中七十年不見天日，直到二〇〇三年才正式出土，其出土時的微笑驚豔世人，因而又被稱作「微笑公主」，小和墓地也被評為隔年的中國十大考古發現之一。

考古學鑑定後，確認小河公主擁有印歐人血統，而墓地中的船棺、先民為何、如何消失、生殖信仰與罕見泥殼木棺等，都令考古學家與世人注目此地。

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消失的羅布泊與西域古國/《旅讀》第115期