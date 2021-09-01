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漢唐金光所來處：絲路樞紐 調出文化雞尾酒

聯合新聞網 / 旅讀
胡旋舞壁畫 © 中新社
胡旋舞壁畫 © 中新社

【撰文/李純瑀、張芸、張慧萱、黃彥綾、吳歆宜、李春嬌/ 旅讀、武仲林、程惠敏、張芸芸、藺安暘/ 中國旅遊】

從周到秦漢、魏晉、隋唐，中華文化歷經一千六百多年的發展，已經非常成熟；不但能從容輸出物資、技術，更有胸懷與能力在保有自己特色之餘，大量吸收、消化西域而來的多元文化，從而造就更豐富的漢唐金光。

漢時張騫第二次出使，較第一次更為密切地串聯起西域諸國與漢朝之間的關係，再加上東漢班超的強力經營，不但使西域諸國政治、經濟和文化咸以中原統一王朝馬首是瞻，天山一路、中亞草原的這片西域之地，更成為中國與西方文明的橋梁，塑造了人類文化史上極為精彩的歷史記憶。

穿越這片土地，橫貫歐亞大陸、連接多個文明的重要通道—絲路，其上的主角自然是曾經長時間被當做貨幣及重要外交酬碼的絲綢，除此之外，瓷器、茶葉、漆器、火藥、造紙術、印刷術，以及冶鐵技術、水利灌溉技術、醫學、針灸術、屯田制度等等也一併從此路西去，件件影響了沿線國家及世界歷史的發展。

與此同時，一路東來的天馬、玉石、琥珀，乃至我們日常吃的大蒜、胡蘿蔔、葡萄、香菜等，亦無一不是透過絲路上的樞紐—西域，或為其上所產之物，東傳至中土的成果。此間尤為重要的是，除了看得見、摸得著的商品外，在這片東西方文化碰撞的土地上，所交融薈萃出的舞樂、藝術、科學技術、運動、宗教等精神內容，更豐富了中原文化，促使漢唐金光得以閃耀至今。

竹笛橫吹樂舞輕快-胡樂胡舞

西域獨特的藝術風格深深影響了東方音樂與舞蹈形式。不管是壯闊清朗的胡樂，或是歡快動感的胡舞，獨具活力的文化從漢朝時期傳入中原後，歷經魏晉與隋唐演變，逐漸形成獨樹一幟的樂舞型態。

唐三彩駱駝載樂俑 © 王銘偉/ 旅讀
唐三彩駱駝載樂俑 © 王銘偉/ 旅讀

「漢朝鼓吹樂」與東傳的西域胡樂、胡鼓息息相關，最初胡樂多用於軍隊儀仗中。《晉書．樂志》便證實了漢朝所傳入的胡樂，為中原音樂開創全新形式，張騫也曾帶回胡樂〈摩訶兜樂〉。鼓吹樂是以打擊樂和吹奏樂為主的樂種，並分鼓吹、橫吹兩類：鼓吹出自北方遊牧民族；橫吹則來自西域，因絲綢之路而誕生。

張騫通西域後，不僅帶回獨特胡樂，也使「龜茲樂舞」一併傳入中原。相傳於此之前，便有諸多西域樂舞在民間流傳，深受長安人喜愛。自古龜茲人便相當愛好歌舞，加上位處絲綢之路沿線，東西文化交流昌盛，為西域樂舞藝術的代表。隋初時朝廷便設置七部樂，煬帝時又定九部樂：清商、西涼、龜茲、天竺、康國、疏勒、安國、高麗與禮畢。唐初繼承隋朝樂舞，共有唐十部樂，此時樂舞的興盛，不僅得力於統治者提倡，還因漢唐間眾多龜茲藝術家們來到中原，將龜茲樂舞的精粹廣傳四海，使得中原音樂、舞蹈與文化更上一層樓。

曲項琵琶 © 武仲林/CTPphoto
曲項琵琶 © 武仲林/CTPphoto

消失的羅布泊與西域古國/《旅讀》第115期
消失的羅布泊與西域古國/《旅讀》第115期

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.115；訂閱or旅讀電子版

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