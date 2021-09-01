羅布泊邊當東方遇見西方：一夕風流 千古豐美

【撰文/李純瑀、張芸、張慧萱、黃彥綾、吳歆宜、李春嬌/ 旅讀、武仲林、程惠敏、張芸芸、藺安暘/ 中國旅遊】

漢朝到唐朝，是陸上絲路的黃金時代—無數西域小國在漫天風沙中成長、消失，如當時的羅布泊般繁華、豐美、曇花一現，卻為周遭文明注入一縷縷萬古長青的活力。

所謂「西域」，採取的是相對於中國歷代政權「中原」的視角，漢朝以來，玉門關以西的地方，皆可稱之為「西域」。廣義的西域包含了陽關、玉門關以西，一

直到中亞、南亞、西亞，甚至是歐洲，可以說是當時人們所知道的所有西方世界的統稱。狹義的西域則專指玉門關以西、葱嶺（帕米爾高原，今塔吉克東半部）以東，即今日新疆（尤其是南疆）全境，也是漢朝西域都護府、唐朝安西四郡統領的主要地區。

西域各國隨著絲路兩端的帝國興衰消長，其中又以中國漢、唐兩朝最為明顯。西元一至二世紀，歐亞大陸存在四大帝國：漢、羅馬、安息（波斯）及貴霜。隨著西側亞歷山大東征和羅馬帝國崛起，牽動著絲路「沙漠線」的諸小國。

© 圖蟲創意

張騫大開交流之門

當西方的觸角探入東方，地處東方的中國也邁開步伐。西元前一百三十九年，為了與大月氏結盟，共同夾擊匈奴，漢武帝派遣張騫出使西域。張騫途中經過了匈奴、車師、龜茲、疏勒、大宛、康居、大夏、莎車、于闐、樓蘭等國，帶回了甘肅、新疆、中亞地區的大量資料，大大地開拓當時人們對西域的視野。

廿年後，張騫再次前往西域並偕同副使、將士等三百餘人，攜帶牛羊萬頭、金幣帛數千萬從長安出發，在到達烏孫（今新疆伊犁河流域）後派副使、副手前去大宛、康居（今撒馬爾罕）、大月氏（先秦作禺氐，漢藏語言的一支，已成為死語。今中亞地區）、大夏（今阿富汗和巴基斯坦一帶）等國。一條在沙漠戈壁行走、通過一個個綠洲連起來的絲綢之路於此明確成形，張騫被譽為打開中國世界史的第一人，而這些西域文明，從此也大量融入進了中國的話本、中國人的生活。

西漢首都長安城自此便聚集來自西域各國的商人，他們用外國的奇珍異寶，交換中國的絲綢、瓷器等製品，促進了中外經濟文化的交流。長安城內愈發繁榮，宮室林立、規劃有九條主街道，面積達三十六平方公里，人口數十萬，是當時羅馬城的四倍。

© 黃焱紅/CTPphoto

盛唐海納西域行商

據《 漢書‧ 西域傳》記載：「西域以孝武時始通，本三十六國，其後稍分至五十餘。」故有「 西域三十六國」之說，至西元前六至五年，西域逐漸分裂至五十多國。四散各處的小國相互兼併，鄯善、車師等大國並起，一直至魏晉南北朝時期，西域各國才逐漸臣服於中原。

西元六百四十九年，唐高宗即位，唐朝版圖面積達到全盛：北境直抵西伯利亞葉尼塞河流域，南至越南及西沙群島，東至日本海，西北到達鹹海。囊括了今日的阿富汗、伊朗、巴基斯坦、土庫曼、烏茲別克、哈薩克等中亞國家部分疆域，自此大漠上多個小國正式納入中原版圖。

西元六、七世紀，歐亞大陸又形成唐、拜占庭帝國及阿拉伯帝國三大帝國鼎立的局勢。隨著東西間貿易、駐軍、戰爭往來增多，來自波斯、阿拉伯的商旅沿著絲路，匯聚於唐朝首都長安城，成就當時市上最大的商貿中心「西市」，更讓長安面積一舉擴大為八十三平方公里（將近三個澳門的面積）。除此之外，這些異國商旅還可以繼續深入中國內地，不管多麼偏僻的山村野店，都有可能會遇到這些胡商。

為有效管理國境要角，唐朝設安西都護府及北庭都護府長期經營西域地區。此區逐步劃歸為「隴右道」，一度成為當時中國最富裕的地方， 綠寶石、胡椒、伊斯蘭教等先後傳入，有一說：「天下稱富庶者無如隴右」。來自各國的客商及人民，為唐朝境內注入了源源不絕的動力和生氣。

消失的羅布泊與西域古國/《旅讀》第115期