茶館亦江湖：成都飲茶

【撰文/張慧萱／旅讀】

來到成都，茶館是必訪景點之一。老茶館裡不只有餘韻悠長的茶香，更可探諸多能人妙事：掏耳朵及攝影技能兼備的師傅、隨處吆喝的算命師「神仙」，茶館恰似江湖，蘊藏諸多故事，靜待遊人駐足領略。

在成都雙流區彭鎮中，隱藏著一間有百年歷史的老茶館──觀音閣老茶館。

觀音閣老茶館是老彭鎮人心中的一處寧神之所，不只因為有三五好友相伴，更因茶館老闆李強用心對待每位到訪的茶客。黎明破曉的五點，當眾人還沉眠夢鄉呼呼大睡之際，茶館裡頭已是一副熱火朝天景象：老虎灶下煤炭熊熊燃燒、煙霧繚繞，燒開的一壺壺熱水沖進蓋碗茶具中，開啟一天伊始。

飲茶之趣 不分階層

觀音閣老茶館老闆李強是位奇人，人們慣稱他為李師傅。走進茶館，一杯茶再加上李師傅一段段精彩逼人的絕妙故事，一天時光便悄悄流逝。

「茶館就是一個江湖。」李強笑著說，自古以來茶館總是故事匯集地，加之悠久歷史，使其有著千百種樣貌與名稱，像是茶寮、茶坊、茶樓、茶肆等。不管王公貴族抑或是平民百姓，其包容了所有階層，只要坐下來點上一杯茶，那麼所有人僅是品茗的茶客。此種不分上下的境況也使諸多消息在此交換，而不同地區的茶館都有獨屬於自身的特色。

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歷史遺緒 人文韻味

觀音閣老茶館內處處充斥著上世紀情懷，除了完美呈現川蜀特色的茶具與竹椅外，悠久歷史與茶館氛圍也令遊客們心馳神往。傳言在三百年前彭鎮遭逢大火，小鎮被燒得幾乎面目全非，唯有此地倖存下來。當地人認為此處有觀音保佑，便在上頭修建觀音廟，後由廟改為茶館，留存至今也被列入成都市第五批歷史建築保護名錄中。

最初茶坊由李強母親趙桂華經營，後來李師傅接手茶館。起初生意並沒有太大起色，仍須靠販賣零食小點春捲、串串等增加收入，但到了二〇一五年後茶館名聲越來越響亮。因茶館仿若遺落在舊時光中的樣貌，不管是使用古樸茶具，或是未經大變動的茶館建築，皆吸引著人們來此一睹其風采，而一張張穿越時光令人驚嘆的照片上傳網路後，更使得觀音閣老茶館生意火紅起來。

茶館江湖 臥虎藏龍

茶館中總不乏令人動容的故事，在這充滿歲月靜好的場景之下，其實老人們皆有著一段段曲折堅毅的人生。店主李強說，有對老夫妻是茶館常客，老先生年紀大不良於行，年邁妻子就在三輪車中放上一張竹椅。踩著三輪車成為老先生的雙腳，帶他去他想去的地方，其中觀音閣老茶館正是每週必訪行程。他們總願意到此與老友閒話家常、玩幾場牌局或是掏掏耳朵。

其實茶館亦江湖，眾多行業圍繞其而生：館內有專門掏耳朵的人、販售自製煙管的人，館外則有理髮師為茶客整理儀容，隔壁飯店的食物也能端上桌在茶館中品味。似乎只要想得到的服務，茶館全都一條龍包了。令人驚奇的是這些看似平凡的小人物，卻各個臥虎藏龍。

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成都之貌 由茶窺見

成都，總讓人想到慢活與悠閒。似乎不管多忙碌之人來到此地，總會放下那些庸碌煩心事，一杯茶、一張竹椅便可度過一個美好又靜謐的午後。當年趙雷一首《成都》紅遍大江南北，那句「走到玉林路的盡頭，坐在小酒館的門口」總令人難以忘懷，成都於我而言不只小酒館裡有故事，茶館中的奇人軼事更是觸動人心。

人們對於成都有萬千想像，因而使眾人奔赴至此，只為一探心中安寧生活的樣貌。觀音閣老茶館中正充滿著此種煙火氣息，生活的美好與淡然在此完美顯現，老人成了主角，遊人們從觀看者到身處其中，一起共演著成都老茶館這齣人間極景。

才子佳人遊寶島/《旅讀》第 114 期