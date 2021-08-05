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空手道／吞敗後2連勝 文姿云打進準決賽保底銅牌

李香蘭與屏東：檳榔樹下 石板屋前

聯合新聞網 / 旅讀
清朗的天候、綠油油的稻田以及隨風搖動羽狀複葉的檳榔 樹，興許構成了李香蘭對屏東的原初印象。 © 視覺中國
清朗的天候、綠油油的稻田以及隨風搖動羽狀複葉的檳榔 樹，興許構成了李香蘭對屏東的原初印象。 © 視覺中國

【撰文/甘炤文、林德俊、徐孝晴/旅讀】

出生於遼寧的日裔女星李香蘭（原名山口淑子），早在上個世紀三〇年代，便憑藉靚麗的外形身段、優美的嗓音以及卓越的演技，成為紅遍大東亞的絕世名伶。

挾帶著影歌雙棲的高人氣，一九四一年一月，李香蘭自日本神戶搭乘「大和丸」號來到臺灣，預計假臺北市西門町的「大世界館」舉行五天的公演；當時為了宣傳這名巨星的到訪，臺北街頭甚至懸掛起「世紀之寵兒李香蘭來臺」的告示，果然掀起一波追星浪潮，不僅演出場場爆滿，群眾熱烈的反應更可謂盛況空前。

期間，李香蘭抽空接受「大粉絲」林獻堂的款待，連同滿映東京支社長茂木久平、民報社專務林呈祿等人在蓬萊閣共用午宴；此外，她還來到臺灣南端的屏東，留下了一幀充滿熱帶風情的寫真：只見李香蘭頭戴紗巾、身著旗袍並趿著一雙魚口涼鞋，滿臉掛笑的她且微微傾身，一手搭在筆直的檳榔樹幹上，另一手則扶觸穿著原住民傳統服飾的小姑娘，背景處更錯落著各式豐茂植被以及古老的石板屋。

事實上，這幀照片拍攝的地點，並非迢遠的部落山鄉，卻是屏東市區內的一處公園（現已拆毀）；由於當時日本政府嚴格限制「蕃人」的移動，如須探親、出遊，除了要事前填妥「蕃人旅行證明書」，還得按規定入住當地特定的「蕃屋」──李香蘭身後的石板屋，即屬此類公設的功能空間。

© 視覺中國
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大時代底下的千面女郎

當然，一九四一年的臺灣之行，並不是李香蘭唯一一次的旅臺經驗；時隔不過兩年，李香蘭便再度抵臨臺灣，並參與演出電影《莎韻之鐘》。

《莎韻之鐘》係改編自發生在宜蘭當地的一起真實事件：一九三八年，一名泰雅族的少女莎韻為了替日本老師揹負行囊，在下山過程中不慎發生意外，失足跌落湍急的南澳溪中溺亡。這樁事故後來幾經官方宣傳以及藝術化的渲染，主人翁莎韻遂成了日方眼中的「愛國少女」；官方不僅出資致贈當地一座桃形銅鐘，藉以表彰莎韻捨己為人的壯烈犧牲，電影《莎韻之鐘》的開拍，更將挾「皇民化運動」俱下的政令宣導推向一波高潮，引發臺、日各界的高度關注。

據聞李香蘭這回來臺，林獻堂原本也打算設宴做東，和偶像再續前緣；然而李香蘭推辭了本次邀約，卻利用戲餘空檔轉往臺南新營，弔唁前些年在上海被刺身亡的劉吶鷗，並探視了劉的家人──據學者專家推測，彼時在上海，曾任職中影的劉吶的地點，並非迢遠的部落山鄉，卻是屏東市區內的一處公園（現已拆毀）；由於當時日本政府嚴格限制「蕃人」的移動，如須探親、出遊，除了要事前填妥「蕃人旅行證明書」，還得按規定入住當地特定的「蕃屋」──李香蘭身後的石板屋，即屬此類公設的功能空間。

鷗興許因為和李香蘭多有業務往來，再加上彼此特殊的族裔背景，因此奠定了惺惺相惜的情誼。

無論如何，在那個政局詭譎如風起雲湧的大時代，李香蘭周折多地，上戲與卸妝間，角色身分動輒幻變難蹤，莫怪她一度被人誤認成中國人，在二戰後期幾要以「漢奸」之實論罪。李香蘭曾回憶道：「我自己從來沒有認為自己是日本人⋯⋯幾乎忘了自己的日本國籍。」在東北出生的麗人，隨著演藝事業的開展而不意轉往海島巡演、拍戲，並在臺灣最南方的縣市留下了一幀風情萬種的紀念照⋯⋯也許，直至她九十多歲逝世前，刻印在她心版上的寶島印象，仍舊會是檳榔樹下、石板屋前的熱帶不夜天？

才子佳人遊寶島/《旅讀》第 114 期
才子佳人遊寶島/《旅讀》第 114 期

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.114；訂閱or旅讀電子版

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