郁達夫與臺南：一個人在途上

【撰文/甘炤文、林德俊、徐孝晴/旅讀】

以《沉淪》、《春風沉醉的夜晚》、《一個人在途上》等名作飲譽文壇的郁達夫，不僅以陰鬱頹廢的風格一個人在途上郁達夫與臺南在五四新文學浪潮中別樹一幟，其曖昧難蹤的政治立場、撲朔迷離的感情關係，更屢屢受到外界側目，成為茶餘飯後為人樂道的話題。

一九三六年急景凋年的歲末，郁達夫自日本搭乘輪船朝日丸抵達臺灣。由於當時臺灣正處於日本殖民統治時期，加以中、日關係已漸趨緊張，因此在此節骨眼上，他的到來及其背後動機，就難免遭致各方的議論。有人揣度，時任福建省政府參議的郁達夫之所以著意前來，或是受省主席陳儀囑託，為了研擬經濟計畫而進行考察與研調；或有人以為，本次訪臺之旅乃是應日本當局（外務省）的邀請，故帶有政治動機；另有一些好事之徒推測，實際上是其與夫人王映霞相處不睦，因此才藉故轉往臺灣散心，躲避令人生厭的情債⋯⋯

無論如何，作為五四新文學運動以來享譽文壇的大作家，郁達夫此行的確造成了不小轟動。抵臨臺灣後，他先轉往臺北，並以講師的身分參與了《臺灣日日新報》主辦的文化演講會；隨而南下臺中、嘉義考察，繼之來到古都臺南，與在地文士進行交流。

創造社成員在廣東大學的合影：左起王獨清、郭沫若、郁達 夫、成仿吾。 © 視覺中國

未竟的古都之旅

根據伊藤虎丸、稻葉昭二、鈴木正夫合編的《郁達夫研究資料》，郁達夫抵達臺南後，彼時就在氣派的臺南鐵道飯店內，與故友郭明昆之表弟郭水潭，林占鰲、莊松林等文士以及中華會館（由當時生活於殖民地的中國人所組織的單位）代表兩三人共同會面談天。郭水潭後更於《臺北文物》上發表〈憶郁達夫訪臺〉一文，述及當日彼此相見歡的情景：「聽說郁先生是日本東京帝大出身，我用日語，但郁先生却要我改用筆談⋯⋯隨之談起許多事，但概以文學為談。」之所以如此，係因場內尚有日本特高警察從旁監督、難以暢所欲言之故；事實上，在短短不過數天的旅臺期間，郁達夫均避談政治，而專注與藝文界人士進行文學方面的對話，討論包括中國文藝運動、大眾語與中國話等議題──如此現身說法，不啻對彼時臺灣的知識分子產生了直接的影響。

唯揆諸現行資料，實難以確定郁達夫訪臺的真切動機，歷史學家戴國煇幾經研究後，綰結了郭沫若的意見，認為郁達夫的「 臺灣行」興許是假公務考察之名，暗中偷渡了自身的遊歷意圖：「郁達夫透過郭明昆的交往，對郭的故鄉，又是古都的臺南發生興趣⋯⋯」比較可惜的是，囿於當時詭譎的政治局勢，雅好遊山玩水的郁達夫總難以盡情賞覽寶島風物，否則按前此的慣例，這趟旅程儘管倉促，日後或將有機會結集為一系列文采斐然的遊記，替當時的臺灣留下另類見證！

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才子佳人遊寶島/《旅讀》第 114 期