華麗島的冒險：乘風破浪 你來我往

【撰文/甘炤文、林德俊、徐孝晴/旅讀】

連橫在《臺灣通史》一書中嘗言：「洪維我祖宗渡大海，入荒陬，以拓殖斯土，為子孫萬年之業者，其功偉矣。」姑且不論字裡行間隱含的本位主義，若自歷史發展的軌跡來評斷，孤懸汪洋間的臺灣誠然稱得上是典型的移民社會──除卻世代於此繁衍生息、分屬南島語系的原住民族，偌大的寶島，在歷史的滔天巨浪中的確迎來一波又一波「渡大海，入荒陬」的移民高潮；短短三四百年間，朝代的更迭、政權的遞嬗以及各種文化體系的頡頏交鋒，亦使得斯土斯民逐漸積累出豐饒又壯麗的庶民記憶來。

降及一九四五至一九四九年間，隨國府轉進臺灣的大量移民，在質與量方面不啻最為可觀；歷史學者林桶法參照戶口普查報告書等文獻資料，除卻歸納出彼時遷臺者的籍貫、職業類型和教育程度，更推敲其所造成的影響，往往在融會中蘊涵著衝突，扞格間又設法不斷協商、轉化，終於模塑出當代臺灣兼容並蓄的面貌。

除卻政局變化導致的大規模人口移動，此間，更有許多文士名人因緣際會下來到臺灣，他們泰半以過客之姿、在居遊期間掬一把豐美的寶島風物，又反饋出極具啟發性的形上資產：梁啟超應林獻堂之邀，訪問臺中諸地，所聞所見每令他產生「本是同根，今成異國」的感喟；張愛玲因搜集寫作資料過境臺灣，並與白先勇、王禎和等青年作家會晤，成就一段文學史上的佳話；郁達夫持官僚身分前來考察，儘管一言一行不免遭日方掣肘，依舊為臺灣藝文界帶來五四運動和創作思潮等新訊；至於風情萬種的李香蘭（山口淑子）更曾數度登「臺」，所經之處動輒造成萬人空巷的效應。而獻唱之餘，她甚至接演《 莎韻之鐘》、在電影中巧扮泰雅族少女，由是坐實了大東亞語境底下，族群身分與家國認同的曖昧越界。

回顧這一段段難以復現的歷史場景，臺灣作為東亞島鏈的中樞、大陸與大洋交匯的門戶，當中族群和文化彼此交相浸染的程度，恐怕遠比一般人想像中來得繁麗多彩──「大膽走出去，世界走進來」等口號喊得鎮天價響以前，這群才子佳人便已身體力行，率先在乘風破浪的旅途中留下了你來我往的見證。

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盛年猶存渡海心

尋溯臺灣歷史，無論短暫棲止或選擇永久落戶，這些不同時期渡海而來的風流人物，無疑都壯大了在地的文化陣容，其人其事在日後也都化為珍貴的養料，潤養著各個世代的心靈。

與此同時，臺灣亦未嘗停止對外輸出人才的腳步。據歷史學者陳敬瑜觀察，戰後至一九七八年間，受經濟、社會和移民政策等影響，不少知識分子均對海外生活心生嚮往，在「來來來，來臺大。去去去，去美國」的順口溜帶動下，一批批小留學生紛紛攜帶各自的成長背景，前仆後繼地轉往大洋彼端深造，在東進過程中，不僅體現如同先祖一般冒險犯難的性格，而「番薯不驚落土爛」的海島精神，彷彿也再次獲得了顯微。

爾後，隨著臺灣社會日漸走向開放，九〇年代以降，兩岸間的往來互動日益頻密，更有不少陸籍或東南亞裔的人士經由通婚、求學等管道紛紛自原居住地移駐臺灣；他們有的於學成後旋即返抵故鄉，將所汲取的知識和經驗傳揚開來，有的則持續與這片土地產生更加深刻精邃的連結關係，替海島身世延來了多元的脈動活力──如今，從原住民到新住民，從坐此望彼的「落葉歸根」到腳踏實地的「落地生根」，歷史悄然翻過一頁，未來所有離合聚散的篇章，誠然值得大家共同期待。

曾經， 臺灣是孤島， 每予渡海之人「浩蕩孤帆入杳冥，碧空無際漾浮萍」的蒼茫感，畢竟經此一去，前程動輒死生難卜；然而，臺灣卻也是名副其實的寶島──宛如初生的胚嬰，浮懸於母胎羊水般的婆娑汪洋間，來人風塵僕僕地著陸以後，方知一場華麗島的冒險才正要展開！

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才子佳人遊寶島/《旅讀》第 114 期