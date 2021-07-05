四川閬中風水城：龍脈傳奇千年不散

【撰文／張慧萱/ 旅讀】

閬中古城，一處坐擁絕佳地勢的江畔古城，風水地名由來與地理、風水息息相關。唐代時期，此地不僅曾吸引風水大師袁天罡、李淳風隱居停駐，更獲杜甫提筆盛讚「閬州城南天下稀」！

千年風水 龍脈降生

閬中古城為中國四大古城之一，與麗江古城、平遙古城、徽州古城齊名，素有「閬苑仙境」、「巴蜀要沖」之譽。談到閬中，定然就會提及風水之妙，中國歷代皇帝被稱為「天之子」，對於承天運而生的皇帝而言，風水對其來說格外重要，就連創造唐朝盛世的明君唐太宗亦不例外，傳聞唐太宗在登上帝位後，聽聞西南千里外有天子之氣誕生，龍氣降生之處即是四川閬中，龍脈生成令唐太宗心生不安，於是便派遣知名道士袁天罡，前往閬中斬斷龍脈以穩固帝位，袁天罡也因而與閬中結下緣份。有趣的是，據說此次所斷龍脈即為阻止武則天之勢，讓武周後繼無力，只能將江山歸還於李氏手中，呼應袁天罡與李淳風編寫的天下奇書《推背圖》，預言到武曌奪李家王朝之事，更令人嘖嘖稱奇。

「風水」為閬中一大特色，依古人對自然地理之觀察，加上對天、地、人關係的平衡思考，風水堪輿因而誕生，閬中古城建址完全按照唐代天文風水理論建成，因而被喻為「風水古城」。閬中由大巴山脈、劍門山脈與嘉陵江水系交匯，形成「三面江光抱城郭，四圍山勢鎖煙霞。」之景，此種山水城融會一體的形勢，完美呈現出風水學中地理四科「龍、砂、水、穴」意象。

華光璀璨 閬中之心

閬中城考究的建築、街道規劃，加上眾多名勝古蹟、樓台亭閣，自古有「嘉陵三百里，閬苑十二樓，九井十八梯」美名，其中，閬苑十二樓之一、古城原點中天樓又名四排樓，為閬中風水最佳典範，其位於古城中的雙柵子街、北街、西街和武廟街交匯處，樓高廿點五公尺共三層，不管在古城何處，總能一眼望到中天樓宏偉壯麗之貌，而一登上中天樓頂，便能將古城風水之妙盡收眼底。

中天樓為閬中古城的風水坐標和穴位，選址與建築極其講究，古人經過測量，計算出東西與南北走向的山脈，最高點在空中交匯處映射到地面位置，便在此處修建中天樓，街道以其為軸心呈現出「天心十道」風水格局，「天心」指陽宅或陰宅的明堂中心，而天心十道為風水師為確定方位，以前、後、左、右四應之山對稱交叉為基礎，而在明堂中心劃出的十字，亦簡稱為「 十道」，呼應天心十道風水格局，中天樓也被眾人譽為「閬中風水第一樓」。

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風水堪輿 白塔之妙

漫步閬中古城，除了可以飽覽中天樓與華光樓之景，也處處可見與風水相關的建築，座落在古城大東街的風水博物館，是中國大陸境內唯一以建築風水為主題的博物館，館內分為博物館、祭祀、講堂、驛站與吉祥物等五區，其內含納眾多閬中古城的風水知識，也有中國風水起源、易經與卜卦相關主題介紹，以更加有趣的方式介紹風水神秘與奧妙。

閬中古城內處處皆與風水相連，而在城外的白塔，同樣是一座歷史悠久的風水塔，白塔位於錦屏山之上，隔著嘉陵江與閬中城遙遙相望，同時處在河水轉彎處的獨特位置，在風水學上稱其為水口，按照傳統風水理論，水流即為龍之地脈，是生氣型態顯現的樣貌，代表著財源與文風興衰，因而古人在此處修築白塔，如同一把鑰匙將地脈鎖上，意在對生氣與財源的掌控。

論龍點穴 天宮之奇

天宮院始建於唐朝，民間曾將其當成研究天文術數之所、民俗道場與佛院，使此地一度成為地理風水專家爭相朝聖的寶地，但經過多年早已不堪使用，現今天宮院為明朝時重建，正殿為雙重簷歇山式屋頂、台樑式屋架，面闊五間、進深五間；觀音殿則是面闊三間、進深三間，為疊樑式與穿斗式結構相結合的建築。而在天宮院山門前則有個巨大的羅盤廣場，宏偉羅盤更令眾多遊人們深深感受到風水的神秘與魅力。

天宮院外型形似一頂皇冠，四周有九天山脈面向於此，而其就是中心的九龍捧聖之處。

「風水」蘊含著人們對於美好生活的嚮往，同時也是對於理想家園的追求，而閬中古城，便是天、地、人祥和共生的完美寫照。

(元曲巨人關漢卿 /《旅讀》第 113 期)