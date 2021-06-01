野遊尖石：溫泉 古道 巨木林

【撰文/陳育陞/旅讀】

新竹尖石坐擁壯闊的山林景色，蘊藏悠久的泰雅文化，循著公路深入尖石後山，欣賞宇老的山稜美景，獨佔秀巒的野溪溫泉，漫步於霞喀羅古道，了解泰雅祖先的生活痕跡，走訪上帝的部落司馬庫斯，享受巨木群芬多精步道。

尖石是新竹境內原住民的人口聚集地之一，擁有以泰雅族為主的原住民聚落，是新竹面積幅員最遼闊的鄉鎮。鄉名由來為在境內那羅與嘉樂兩條溪匯流之處，有一座尖如筍般的巨石聳立在兩溪之間，故以尖石為鄉名。尖石境內山多平原少，北與桃園復興為鄰，南接武陵四秀之一的品田山與臺中市為界，群山圍繞的地形，以宇老地區作為分界，分為前山與後山地區，兩者帶來的氛圍與感受不盡相同，前山可遠望新竹市區，擁有許多休閒宿營地，經過宇老後正式進入後山，聲明遠播的部落如鎮西堡、司馬庫斯等都深藏在後山的重重山林內，若欲前往得繞過蜿蜒山路，翻過幾座山頭才能抵達，路程雖然遙遠，但也為尖石的泰雅文化平添幾分神秘之感。

©陳育陞/ 旅讀

野溪溫泉探秘

近年國旅吹起一股秘境景點熱潮，旅遊及造訪景點的意義早已不在是到此一遊的打卡性質，而逐漸轉化為具有滿足心靈探索及偷閒放空的涵義。尖石境內有許多野溪溫泉與古道路線，大部分皆適合新手，但仍具有挑戰自我的樂趣。位於泰崗的野溪溫泉，是來到尖石不能錯過的天然秘境，由控溪吊橋進入約一小時路程可以抵達，途中將穿越許多竹林，亦有部分路段需要手腳並用，下切至溪谷後，溫泉處需涉溪至對岸，水位概約至大腿，河岸間已設置繩索，小心通過即可，屬大眾路線。溫泉自石縫中潺潺流出，水質屬於碳酸氫鈉泉，透明無色，水溫約在攝氏五十度，可以自行疊石圍出溫泉池。若是在秋季時來訪，就有機會在楓紅下享受泡湯樂趣。

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泰雅文化聖地

霞喀羅古道是第一條法定的國家步道，全長約廿三公里，銜接新竹五峰與秀巒兩地之間，現今可由石鹿或養老部落進入。這裡是泰雅族的傳統活動領域， 日治時期，日人為了方便管理山地，在步道沿途設立駐在所，原址除可見當時的石砌地基，沿途還有電桿、紀念碑、碉堡及木炭窯等遺址。早期泰雅族基那吉群的族人，由發祥地南投仁愛經由大霸尖山的支脈穿越而來，循塔克金溪來到鎮西堡定居，部分族人甚至翻過霞喀羅大山，抵達霞喀羅溪流域，成為霞喀羅社的泰雅族祖先，霞喀羅一詞為泰雅族語的烏心石樹之意，因霞喀羅山區盛產此樹而得名。除了豐富的歷史本質，每當秋季時，古道中的楓樹染紅整片森林，也吸引許多山友慕名而來。

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前往司馬庫斯，路途險峻，需要翻山越嶺，是臺灣少數最晚建設聯外道路與電力的部落，也被人稱呼為「遠的要命的王國」。司馬庫斯同時擁有泰雅文化與巨木林之美，也被譽為「上帝的部落」。由於司馬庫斯所在地偏遠，部落推行出一套共享制度的運作系統，並分為人事、社福、教育、醫療部門等，族人的醫療、教育費用由部落公基金支出，自給自足的模式也促進部落向心力，現今已成為原民部落發展的典範。巨木林步道是司馬庫斯代表性景點，全長約五公里多，民國八〇年代，族人努力探勘，發現山林深處隱藏數棵千年紅檜，吸引愈來愈多遊人造訪，在相關道路陸續開通後，司馬庫斯成為欣賞巨木的熱門景點，漫步於巨大的紅檜之下，以森林浴洗滌身心，是最棒的饗宴。

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