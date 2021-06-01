烏蘭哈達火山群：沉默的大地之眼

【撰文/射虎】

受《中國國家地理》一張彷若大地之眼的照片啟發，攝影師射虎在二〇二〇年八月，背上相機和行囊，親眼得見那遼闊北方大地上的古老火山群⋯⋯

當攝影不僅僅是攝影，也是一種講述與對話時，影像成為我身體裡流動的血液、心脈中跳動的靈魂。我追逐，向未來講述，與過去對話。

每一粒種子的埋下，都在默默等待發芽。

六年前，《中國國家地理》登載了一張彷彿大地之眼的照片，把北方遼闊大地上另一種景象帶到我們身邊，如此近又那麼遠。六萬年前，它向這個世界噴發出驚人的能量，之後便一直靜默於蒼茫草原，成為休眠活火山──內蒙古察哈爾右翼後旗烏蘭哈達火山群。

二〇二〇年八月，我背上相機和行囊，尋訪曾經在《中國國家地理》所見的「大地之眼」。

當我以上帝的視角，飛躍火山之巔、看著夕陽下，它瑰麗的模樣時，感受到了那沉寂萬年、歷經滄桑卻又恆久年輕的心跳。它像是大地一隻深邃的眼睛，又像是胎記，抑或傷痕，藏著讓你看不透的神秘。

©射虎

神秘悠遠的古老紅山

「烏蘭哈達」蒙語意為「赤峰」，即紅色的山峰。儘管時值盛夏，綠色的草依然遮蓋不住火山周圍一些裸露的紅色土壤，那種滿目瘡痍卻震撼人心的壯闊之美，如果不是親眼所及，親身所感，很難想像北方的草原上會有如此奇絕蒼茫之景致。

火山群位於內蒙古中部察哈爾右翼後旗烏蘭哈達草原一帶，面積約兩百八十平方公里。通過衛星地圖可以看到內蒙古的火山噴發帶，北起大興安嶺北段東坡的諾敏河火山群，經大興安嶺的阿爾山—柴河火山群、錫林浩特—阿巴嘎火山群，南抵察哈爾右翼後旗的烏蘭哈達火山群。

中國大陸火山活動大部分屬於環太平洋火山帶的大陸邊緣火山，晚新生代以來的火山及熔岩活動主要有：黑龍江五大連池火山、鏡泊湖火山、吉林長白山天池火山、龍崗火山、雲南騰沖火山、內蒙古克什騰族火山群、烏蘭哈達火山群、新疆阿什庫勤火山群、海南瓊北火山、臺灣大屯火山和龜山島火山。

©射虎

刻入地表的歲月風霜

火山在噴發時會將地層深處的礦物帶出，也會有很多稀有礦物，其中火山石更是非常珍貴的建築保溫材料。在人類利益的驅使下，過去我們不曾保護，有些火山已經被挖掘得遍體鱗傷。當人們醒悟過來，停止破壞，便留下了今天獨特的地質景觀，時間仿佛被定格在了某一時刻。

我站在火山頂，看著那些焦黑的火山岩，忽然感到歲月流轉，萬物有靈。萬年前，這片土地是什麼樣子呢？誰在這裡過著怎樣的日子？我不知道，但這片火山群、這裡的草木確是最好的見證。

沉默無聲的大地低語

儘管傷痕累累，烏蘭哈達火山卻始終溫柔以對，它安靜地躺在那，向我講述萬年前這裡曾發生過的一切。考古的價值，在於探索人類歷史的發展，而作為一名人文攝影師，我拍攝的意義在於聚焦某一個瞬間，把天地萬物的文明之美記錄下來。

北方草原上的氣候變幻莫測，而我很幸運，在與這片火山遺跡相處的五十個小時裡，從日出到日落，從夜幕到繁星滿天，從晴空到烏雲密佈，從暴雨到豔陽，我拍攝到了它最真實最美的樣子。

布魯斯‧ 大衛森曾說：「如果，我在尋找一個故事，我與主題的關係是，故事在向我訴說，而非我在告訴故事。」這趟難忘的拍攝，或許是沉默的火山對我的訴說。

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