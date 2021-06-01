坦尚尼亞·Singita Serengeti－野性天堂賽倫蓋提

【撰文/吳歆宜、林宜慧、Doris、黃彥綾、黃雪瀅、張慧萱/ 旅讀】

近幾年野奢旅遊概念在世界大行其道，不得不提引領野奢旅遊風潮的始祖──非洲頂級酒店集團Singita。且隨Singita 酒店精彩選址，一同紮營東非野性十足的草原，直擊百獸遊蹤！

「地球上有一個地方，依然朝氣蓬勃，大群動物自由地奔跑。那片土地生生不息，時間彷若停頓⋯⋯」來自英國BBC 紀錄片《賽倫蓋提》的這段旁白，將賽倫蓋提草原描述得淋漓盡致。

賽倫蓋提，當地語言意為「無盡的平原」，這個一九八一年聯合國世界文化遺產點，是當今非洲地表上野生動物最後的棲息地之一，因著一年一度數量高達兩百萬萬牛羚和斑馬的動物大遷徙而聞名於世。

© Singita

遊獵酒店之巔

因著驚人的大型野生動物數量之鉅，每年有許多人慕名而來此地，體驗獨特的「safari 遊獵旅行」，過去很長的一段時間，這種奢華旅遊方式頗受歐美貴族推崇。起初，遊獵一如其血腥的字面意義，是一種以獵殺野生動物為樂的休閒活動，作家海明威就對此一生癡迷，兩度斥資前往非洲遊獵，並將其冒險經歷撰寫成《曙光示真》、《非洲的青山》兩本著作。

據載，在他首趟非洲之旅，就獵殺了三頭獅子，一頭野牛和二十七隻動物。而後，隨著時代演進、動物保護意識興起，血腥狩獵受到大眾的譴責，「safari」 的形式也隨之轉型，狩獵的工具從獵槍改為相機，人們的遊獵活動轉為深入自然環境，透過各種方式觀察和拍攝近距離接觸野生動物，於是各式豪華遊獵旅館、營地應運而生，其中由LukeBailes 在一九九三年成立的Singita 集團便是其中翹楚，也是全球野奢酒店榜單上的常駐將軍。

©Singita

地表上奇跡之地

Singita，尚迦納語「奇蹟之地」，自成立起二十八年間一直是非洲頂級遊獵體驗的代名詞──旗下十五家野奢營地，橫跨坦尚尼亞、辛巴威、南非、盧安達四國。有意思的是，雖然隸屬同一集團，皆以頂級奢華為主打，Singita 旗下酒店與營地的形式卻十分多變：從大宅、莊園、私邸、帳篷營地、樹屋、泳池無所不包，時而浪漫如波西米亞，時而貴氣如Ralph Lauren，從野趣到華貴風格百變！

這也不難理解，畢竟在非洲所謂頂級奢華，不單單只體現在酒店內裝，更重要的比拚在於搶占與野生動物的距離，Singita 營地選址得天獨厚，或處於高地可將賽倫蓋提盡收眼底，或紮營動物生存賴以為之的馬拉河、格魯米提河邊，或位於保護區核心腹地、野生動物遷徙路線之上。

©Singita

因著地處偏遠，對於酒店的服務配套是一大考驗。Singita 主打私人訂製與管家式服務，從私人包機、私廚到專業嚮導一應俱全，比如其中一處位於GrumetiReserve 區的酒店，三十二間客房營地，就配備有超過三百人服務團隊，服務人員與住客比例高達四比一。

優越的地理環境、無微不至的服務與隱私的保護，使Singita 常年位列全球野奢酒店排行榜之首，備受歐美各界名流喜愛，接待過比爾蓋茲、貝克漢等，亦是喬治克隆尼夫婦、賈斯汀夫婦不遠千里而來的蜜月酒店。

不只求奢 也要永續

Singita 最為人樂道的是它多元的遊獵行程GameDrive，由園區管理員，搭配經驗豐富Tracker ─追蹤動物的專家，陪伴旅客搭上吉普車，或是徒步穿越野生動物棲息地，一起追尋動物的蹤跡。

極致奢華的背後，Singati更致力永續保護非洲的荒野，除了為旅客帶來最頂極私密的度假體驗，更希望能藉由深入探索當地生態喚起人們對生態保育的關注。Singita 將部分的收益投入保護動物、保護環境、回饋社區，為了保護動物，Singita設有反偷獵隊，聘請巡邏人員、引進K-9 獵犬阻止過無數次偷獵行為，甚至還將成功將盜獵者感化為偵查員。酒店的建造以最大力度友善環境，使用太陽能、風能等發電，不使用塑膠製品，同時為當地提供良好的教育就業和發展機會以回饋社區。

身處地域上的極野，卻享受著物質上的極奢，想要感受最原汁原味的非洲大地，在草原露臺上悠閒泡澡看斑馬在窗畔走過、在無邊泳池裡遠眺地球最美的日落與動物剪影， 那就跟隨Singita精彩的選址，一同住進非洲大草原！

全球頂級野奢酒店20選/《旅讀》第 112 期