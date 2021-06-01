曾志偉帶路：自然與建築平衡之美

【撰文/吳歆宜、林宜慧、Doris、黃彥綾、黃雪瀅、張慧萱/ 旅讀】

穿過雨林、越過草原，撥開棕櫚葉現樹屋，拂過細沙見營帳。野奢建築往往有著天然保護色，一草一木取自周遭，極大化了「野」，也極大化了住客的探索之心。

上月底，第十七屆威尼斯建築雙年展策展於義大利威尼斯普里奇歐尼宮盛大開幕。本屆展覽受疫情影響而推遲一年，主題「我們將如何共同生活？」意欲藉由空間規劃暢想人類未來，恰巧遙想後疫情時代的世界。

今年代表臺灣參與雙年展的建築團隊，是建築人曾志偉領軍的自然洋行建築及草字頭國際，其策展主題《台灣郊遊— 原始感覺共同合作場域計畫》，致力於探討建築與人、與環境共生的情境，其背後精神恰與追求與環境百分百契合的野奢酒店不謀而合。

野奢建築的隱微秘密

童年深刻感受過自然與人互動的和諧感，曾志偉日後在進行創作時，也處處留心作品是否能與環境共生。談起人、建築與環境的協調性，不得不提他長年至峇厘島進行田野調查的觀察：受「萬物有靈」的信仰影響，島上建築十分注重庭院的一草一木，得以將自然與日常生活的空間取得平衡。

延續著峇厘島環境與文明相互融合的精神，野奢酒店在這座島，似乎於情於理都合適。曾志偉亦曾實際體驗峇厘島上的野奢酒店，他觀察，在塑造「奢」之前，最要緊的便是調配「野」，他悠悠地說：「把人照顧好真的很重要。」

©自然洋行建築事務所

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酒店建立了系統，而後就是注入靈魂、融入環境特色。曾志偉說，他曾看過酒店邀請村落耆老教導孩童學習傳統敬神舞蹈，過程中沒有為了刻意向遊客展示而精雕細琢肢體動作，「遠方稻浪，他們是那樣純粹、那樣真實。」

他不否認品牌自有其商業考量，但也不能忽視這帶來一個保留當地文化的契機，如：峇厘島安縵奇拉（Amankila）的住宿環境融入傳統茅草屋元素，住客能近距離感受在地建築的質樸；但茅草屋會壞、總要有人修，酒店便提供居民留在家鄉貢獻技藝的機會。

野奢酒店宛如失落的的亞特蘭提斯，千百年來悄聲吟詠著神祕史詩。為了重返樂土，建築師、工匠、園丁等一眾人們悉心照料著城牆，靜待冒險家們解開層層謎底，一同感受居所與周遭環境平衡後帶來的寧靜。

全球頂級野奢酒店20選/《旅讀》第 112 期