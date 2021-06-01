陳俊霖帶路：出診間、入山林是冒險也是療程

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©吳歆宜/ 旅讀
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【撰文/吳歆宜、林宜慧、Doris、黃彥綾、黃雪瀅、張慧萱/ 旅讀】

隨著文明發展，人類漸漸遠離山海，然而近年興起的野奢住宿，反其道而行，走入荒山野嶺、另闢桃花源。跳脫水泥都市，眼前綠意、指尖浪花都能是充滿治癒力的心靈良藥。

想像一下這個場景：當雙腳攀至山頂、卸下行囊，眺望日出，是否感覺一股療癒的力量？別懷疑，來一場帶有「冒險」成分的旅行也可以是心理治療的一種形式。亞東紀念醫院心理健康中心主任陳俊霖是非傳統心理治療專家，除卻醫師身分，也是一名戶外運動愛好者。

他深感大自然帶來的療癒力，因此結合心理專業及對自然的熱愛，在國內大力推動「冒險治療」、「園藝治療」等心理治療方式。這類型治療強調：在專業人員的監督下，透過體驗創造經驗，直觀地感知個人議題。

旅行雖未被認定為正規的治療方式，但其帶來的戶外體驗卻能實際運用於療程，幫助治療者搭建與個案對話的橋梁。或許未來，旅行將被賦予更深層次的意義。

「野」於潛意識

在生態心理學中，以「生態無（潛）意識（EcologicalUnconscious）」 泛指自然與人類間無形的連結。陳俊霖解釋，追溯人類的旅行活動，我們始終習慣遷徙，隨之而來的是對自然環境的各式感受：害怕叢林猛獸、對原始環境焦慮，因而自建城市保護個體，本能上卻又嚮往山林帶來的療癒。

無論是近期興起的登山、SUP 立槳等戶外活動，或是選擇野奢酒店、豪華露營作為旅途住宿，都表現了人們將活動空間從都市轉移至自然環境，從中享受治癒、嘗試冒險脫離舒適圈。

他說，每個人對「野性」的接受度各有不同。有些人完全無法接受蟲子，但仍想感受大地帶來的療癒感，野奢就是應運而生的答案。

© 123RF
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冒險治療　成為自己的英雄

陳俊霖說，正如野奢旅宿平衡人們對於野性及舒適度的追求，心理治療亦如此，「缺什麼、補什麼。」

當一群受保護管束的青少年進行登山形式的治療，他們在行進過程可以發揮體力優勢、培養團隊精神，「補」自信、「補」凝聚力。在山裡，誰管你數學考幾分？誰管你平日被排擠？少了往日社會價值觀的枷鎖，個案得以感受過去少有的經驗感受，進而體認到—原來，我還可以不一樣。

陳俊霖觀察，野奢住宿選址於自然環境，在安排上也提供許多生態導覽、園藝手作體驗，若有適當的人員系統規劃，其實不失為具有療癒潛力的場域，也可能規劃成進行治療方案的空間。

從心理分析師榮格的理論中延伸的「 英雄之旅（Hero's Journey）」，指出故事中的英雄大致經歷三大階段：啟程、啟蒙及回歸。或許對現代人而言，每一場旅行即是一場冒險召喚，旅程中的各種體悟都是升級打怪。當成為英雄、再回到日常後，必定也能從新能量找到嶄新的自己。

全球頂級野奢酒店20選/《旅讀》第 112 期
全球頂級野奢酒店20選/《旅讀》第 112 期

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.112；訂閱or旅讀電子版

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當野外遇上奢華

有人說，每間真正意義上的野奢酒店，都有著相似的開場白─那便是一趟漫長又波折的路程，說的是深埋在印度洋之上的Amanwana， 在幾趟轉機後，還得耗上一小時在海上浮沉始能靠岸；是泰緬寮三國邊境、潮濕熱帶叢林深處的金三角四季；也是深居東非賽倫蓋提草原馬拉河畔的Singita 營地。

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