【撰文/吳歆宜、林宜慧、Doris、黃彥綾、黃雪瀅、張慧萱/ 旅讀】

有人說，每間真正意義上的野奢酒店，都有著相似的開場白─那便是一趟漫長又波折的路程，說的是深埋在印度洋之上的Amanwana， 在幾趟轉機後，還得耗上一小時在海上浮沉始能靠岸；是泰緬寮三國邊境、潮濕熱帶叢林深處的金三角四季；也是深居東非賽倫蓋提草原馬拉河畔的Singita 營地。

儘管需要歷經舟車勞頓、重重險阻，上述三處野奢酒店依然引得旅人不遠千里奔赴，為的就是在最原始蠻荒的大地，享受最奢華服務的絕無僅有難忘體驗，伴隨safari（遊獵旅行）衍生的野奢酒店，既能滿足了當代人返璞歸真、冒險壯遊的渴望，同時提供了逃離都市、重啟心靈的絕佳機會。

從野到奢的歷史

最早，野奢酒店便與狩獵有著密不可分的關聯。一般咸認，最早的野奢酒店起源於距今三百多年的英國，斯圖亞特王朝時期的歐洲權貴之間，曾經流行以「獵狐」活動來炫耀財富、展示社會地位，而後休閒狩獵風潮隨歐洲殖民者傳入非洲與澳洲，其中尤以非洲為甚。一座座因應狩獵活動建起的移動帳篷，便是早期野奢酒店雛形。

十九世紀晚期，safari（遊獵）一詞逐漸成為常用英語辭彙，其含義也從原史瓦希利語「旅行」之意，轉變為專門指稱在非洲的以狩獵為目地的旅行方式。而後一百年間，隨環保觀念萌芽，「生態旅遊」一詞被學界正式提出後，safari 的內涵續隨大流逐步演變成當代人熟悉的定義──以觀賞或攝影野生動物為目地的旅行。

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帝王級野奢體驗

早在商周時期，就有商紂王「收狗馬奇物，充牣宮室，益廣沙丘苑台，多取野獸飛鳥置其中」、周文王闢地建靈囿，「其間草木茂盛，鳥獸繁衍」，古代帝王圈取景色優美之地，放養獵物供狩獵遊樂，正與safari（遊獵）概念不謀而合，清代康雍乾三朝秋巡塞外、木蘭行圍之際，居停的夏季行宮，不正也是符合既野又奢的定義？

帝王們在一年一度的圍獵之旅當中，逃離權力博弈、朝堂爭鬥，而當代人則是藉由一趟洗滌心靈的野奢之旅，擺脫城市裡鋼筋水泥的束縛，釋放生活當中的無形壓力。從古至今，人們對於極致旅行體驗的追求，竟如此之相似。

地域的野 物質的奢

既起源於東西權貴階層的休閒嗜好，野奢酒店自然不會省略對舒適起居的需求，一間好的野奢酒店，必須既野且奢，缺一不可。

所謂野，意即自然環境之荒遠，相對於城市當中強調交通區位的尋常五星酒店，野奢酒店追求的是遺世獨立的空間距離，往往建於遠離塵囂的自然場域當中。

即使已經位處荒野、沙漠、高原、山林之中，許多頂級野奢酒店更追求「野上加野」，兼具自然環境荒遠之「野」與酒店設計天人合一之「野」，大至酒店選址，小至器物選擇往往都追求因地制宜、取法在地文化養分，甚至從建材、色調都與環境和諧統一、融為一體。

所謂野奢，與其說是一種酒店形式，不如說是一種新的旅行態度：在物質跟精神上都不虧待自己。疲憊的日子，不妨安排一趟野奢之旅，在貼近大自然的處所，與土地同呼吸、共感知，在無邊際游泳池中看落日餘暉、徐徐清風中緩緩入眠，在山川湖海之間，尋回「行至水盡處，坐看雲起時」的平淡與喜樂。

全球頂級野奢酒店20選/《旅讀》第 112 期