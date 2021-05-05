銅話故事／曾姬壺：濃香吹盡有誰知

【撰文/謝博霖/旅讀】

在臺北故宮裡，收藏著許多珍貴的青銅器，或是天子，或是諸侯，或是名臣，他們的豐功偉業經常是展覽時重點講述的對象。然而在故宮裡，有那麼一對高大優美的青銅壺，上面靜靜書寫著一位公主如何走向人生終點的故事。

選美大賽冠軍？

「 聲桓之夫人曾姬無卹」，指的是「楚國聲桓王」的夫人「曾姬」無卹。之所以舊名「曾姬無卹壺」，正是因為「曾姬無卹」看起來像是「曾姬」名為「無卹」。恰好古書中多見以「無恤」（卹）為名者，似乎相當順理成章。

後面的「吾宅茲漾陵蒿間之無匹」，其中「漾陵」、「蒿間」都像是地名，組合在一起，便有學者認為這是說曾姬無卹是「漾陵」、「蒿間」的「無匹」。作為女性，什麼特質會是當地「無匹」呢？想必是美貌吧！所以有些人認為，這是說曾姬無卹是當地最美的女人。

但是這個說法後來遭到推翻，因為美貌而鑄了青銅器，似乎於理不通。一般來說，青銅器是為了紀念功勞或重大事件而做，沒來由地鑄個青銅器，還在上面寫女孩子很漂亮，難道曾姬是楚國選美大賽冠軍？

當然不是，除了作器用途怪異外，學者綜合一些文字考證上的破綻，現今認為「無恤」不是曾姬的名字，而是「無憂」。我們說一個人從此無憂了，從此沒有煩惱了，會想到什麼呢？沒錯，那就是離開苦境凡塵，過世了。

© 國立故宮博物院

公主的歎息

曾姬壺高度近八十公分，重達二十五公斤，紋飾與樣貌都帶著濃濃南方風格，顯示曾、楚兩國在長期聯姻下，貴族文化相互融合的特色。為什麼這兩件器物能做得那麼大呢？因為曾姬是楚聲王的夫人，作為楚王后妃，身份尊貴，祭器自然也要極盡奢侈。

如此出身高貴，嫁入王室的曾國公主，又能有什麼憂愁呢？

《史記‧楚世家》記載：「聲王六年，盜殺聲王。」堂堂楚王，即位才六年，就被強盜殺死，在史書上只留下滿篇謎團。曾姬嫁入楚國，當上王妃沒有多少年，丈夫身死人手，會是何等錯愕悲痛？

這條隱晦的「盜殺聲王」記載，在古書中並非首見。在《史記》的六國年表就記載：「盜殺韓相俠累。」而若熟悉刺客列傳的讀者，應該會知道所謂的「盜」，就是刺客列傳中的聶政。我們可以想像一下，當時曾姬捲入了多麼殘酷的政治風暴。楚聲王死後，其子楚悼王即位，重用吳起，實行變法。新法卻在悼王死後被貴族一夕推翻。這位楚悼王，在位二十一年，所以曾姬壺銘文中的「唯王二十又六年」不是楚悼王。

© 郝勤建/CTPphoto

難得女人傳

曾姬送走了丈夫、兒子、孫子，最後在楚國王室的陪伴中離開了人世。楚國宮廷為曾經的妙齡少女舉辦隆重的葬禮，鑄造巨大的銅壺，供奉在祠堂，希望後人能銘記曾姬陪伴楚國走過漫長的風雨半世紀。

在曾姬無憂之後，楚國才真正迎來了明君楚威王。他敗齊滅越，闢地千里，讓楚國進入全盛時期。然而楚威王死後，其子楚懷王卻是不折不扣的昏君，重用小人，貶斥屈原，最終受騙於張儀，囚死於異鄉。

如今當我們參觀故宮之時，除了宗周鐘、毛公鼎、散氏盤三神器外，也可以留意靜靜佇立的曾姬壺。在冰冷的銅器外表下，它其實還承載著曾國公主一生的孤獨與嘆息。

世界傳奇鐵路10+：老軌道，慢時光/《旅讀》第 111 期