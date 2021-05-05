全臺最長：白沙屯媽進香四百里 演出遶境「大傳奇」

【撰文/張家麟】

白沙屯媽從苗栗通霄拱天宮到雲林北港朝天宮進香，近年來聲望日隆！它演出了當代媽祖「小陣頭」進香、遶境的「大傳奇」。

白沙屯媽遶境的行伍簡便，但遶境總長度卻是全台最長。廟方只準備一頂四人媽祖鑾轎，一人開鑼，分為幾組人馬，輕便出發。快速走了八天七夜，徒步來回全臺朝聖之旅最長的四百公里。近廿年來，向廟方報名徒步全程的「香燈腳」，由三千名增加到二萬餘名，已成為進香風潮。另外，未報名、慕名而來的各地信徒或觀光客，也有數萬名之多。

靈乩擇路、刈火之儀

另一特色，是由靈乩扛抬鑾轎選擇進香路線。

當鑾轎走到雙叉路口，就由轎夫靈動，象徵媽祖欲走那一條路。此時，往往吸引香客好奇及觀光客關注。不像其他媽祖皆有固定進香路線；因此，路上未見白沙屯媽的香條。

白沙屯媽有時走海線，有時擇山線；有時走大路，有時行小巷。有時過橋，有時涉溪。時而進入廟宇與神明相會，時而進到鄉鎮公所、戶政機關、派出所、農會、學校、市場、醫院、民宅、公司、店家祈安。

這些奇特之旅，既博得新聞版面，信眾也嘖嘖稱奇。

而當鑾轎抵北港朝天宮前，附近的虔誠信徒早在自宅門口，準備好餐飲免費提供給香客，一如大甲媽祖南下進香之光景。到達後，由白沙屯廟方爐主捧媽祖金身入廟，眾善信同聲呼喊：「進呀∼進呀∼進呀∼」。

將神尊安座於正殿，再由法師唸祈安疏文，接著行「刈火」之儀。一來，象徵分靈子廟對母廟的尊崇；二來，象徵挖取朝天宮母廟香爐香火的「靈力」，到拱天宮的香爐。

少見的閉門安座場景

進香儀式頭尾二天的起駕及回鑾，拱天宮附近萬頭鑽動、人山人海。信徒跟隨、迎接鑾轎，不用行走，就被人潮推擠向前。這種場面，類似大甲媽起駕出城。

鑾轎入廟當下，廟方擔心香客湧入擠爆拱天宮；霎那間，迅速關閉六扇大門。此時，門外依舊鑼鼓、鞭炮喧天，人聲嘈雜，香客鵠立瞻望。這緊閉廟門安座的光景，全臺媽祖進香尚屬少見！

媽祖返回後，再擇日遶行白沙屯媽境內的本庄（白東、白西）、南庄（內島）、北庄（南港）等各里，才算完成年度的進香遶境之儀。

世界傳奇鐵路10+：老軌道，慢時光/《旅讀》第 111 期