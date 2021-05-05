鐵道之最：全球五大熱門經典路線 最美、最快、最陡、最高、最早

【撰文/蘇昭旭、Eliza、吳歆宜、黃彥綾、林宜慧、黃雪瀅、黃嘉儀/ 旅讀】

全球範圍內尚有許多條精彩紛呈的鐵路遊路線，其中素以觀光鐵道盛名在外的瑞士，以及與臺灣有著地緣關係的中國大陸及日本，擁有多款「世界之最」列車，屬於經典當中的經典。

（瑞士）景色最美：冰河列車

地勢崎嶇的瑞士是最早發展火車旅遊的國家之一，三大觀光列車在旺季時往往一位難求：世界首創透明天窗的黃金列車、被譽為歐洲最美火車路線的伯爾尼納列車，以及「最慢的快車」冰河列車。其中冰河列車連接兩大度假勝地聖莫里茲和策馬特，以時速四十公里緩緩行駛阿爾卑斯群山之間，用時八小時。列車沿冰河遺跡行駛，高低起伏劇烈，為應付一千餘公尺的地勢落差，車上備有一款特殊「斜角酒杯」，無論列車如何上攀下爬，杯中美酒依然不灑。

二〇一八年夏季，冰河列車推出特殊「霞光」班次，讓乘客以在透明車廂中以一百八十度絕佳視野欣賞馬特洪峰落霞風光。

（瑞士）坡度最陡：皮拉特斯山鐵路

瑞士的皮拉特斯山鐵路行徑路程最高斜度達四十八度，被譽為全世界最陡峭的齒軌列車。紅色列車咬合齒軌前行，時速僅八公里，緩步攀爬至海拔二一三二公尺，半截車身騰空於懸崖上，驚險萬分。穿梭在這座素有「魔山」之稱的皮拉特斯山，沿途到處可見龍的標誌，雖當地傳說的由來眾說風雲，但皆留有龍的踪跡。如今雖不見巨龍盤旋，亦能搭乘超越鐵路極限的人造鐵龍，穿越森林、牧場，直搗龍的巢穴，一探壯麗神山的傳奇。

（中國大陸）全球最快：上海浦東磁浮列車

上海浦東磁浮列車是世界上目前唯一運營的高速磁浮列車路線，也經金氏世界紀錄認證為現今世界上最快的陸上交通工具。列車西起地鐵二號線龍陽路站，東連接至浦東國際機場，全程約三十公里，單程僅七分廿秒。

許多旅客專程而來，體驗磁浮列車的「零高度飛行」，車廂內的訊息顯示板，只有一種訊息，就是即時顯示目前列車行駛的時速。為達到良好的搭乘體驗，列車在轉彎時設計傾斜路軌，並加裝減速玻璃，往車窗外望去建築物向後飛掠而逝，房屋斜斜晃過，感官獲得奇幻的感受。

© 侯賀良 / CTPphoto

（中國大陸）海拔最高：青藏鐵路

二〇〇六年七月一日通車的青藏鐵路，是當今世界最高的鐵路。青藏鐵路全長近兩千公里，幾乎全數位於海拔三千公尺以上，將近一半位於比玉山還高的四千至五千公尺之上，穿越之難猶如登天一般，也是離天最近的鐵路。即使在盛夏時節，從車窗望去，依舊雪峰相連，火車從格爾木出發，越過崑崙山，啜飲長江、黃河、瀾滄江三江之源、翻越海拔五千公尺的唐古拉山口、念青唐古喇山，娉馳於雲端之上，最終抵達西藏首府拉薩。

© 覺果 / CTPphoto

（日本）年代最早：新幹線

新幹線子彈列車是日本地表上速度最快的大眾交通工具。一九六四年，作為奧運主辦國的日本，為了將大阪前往東京的時程縮短至兩小時，修建東海道新幹線。最後，東海道新幹線在奧運前夕及時開業，成為全世界第一條高速鐵路。

© 123RF

世界傳奇鐵路10+：老軌道，慢時光/《旅讀》第 111 期