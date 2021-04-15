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遇見理想的書店／Open House Bookshop：曼谷時尚再定義

聯合新聞網 / 旅讀
© 黃冠寧
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【撰文／Tammy　旅讀】

放眼望去，Open House Bookshop 每層書架都細心設計了溫暖的黃色燈光，並適度將書封展示出來，即便隨意瀏覽，也能馬上找到感興趣的書。

泰國曼谷的旅遊體驗，其樂趣早已不僅限於參觀傳統寺廟、跟小攤販討價還價，還包含探索新興大城的文化時尚面貌。

東南亞也有蔦屋？

搭乘手扶梯進入人稱貴婦百貨的 Central Embassy 百貨公司六樓，自然光從空間中央挑高的大片天窗撒落，令人印象深刻。放眼望去，Open House Bookshop 每層書架都細心設計了溫暖的黃色燈光，並適度將書封展示出來，即便隨意瀏覽，也能馬上找到感興趣的書。

利用挑高高度，書區沿牆設置樓中樓夾層，為空間增加層次。從夾層往下看，樓下矮櫃中間每隔一小段距離便嵌入雙人沙發椅，讀者不必席地而坐，也能舒適閱讀。再往裡面走，還能看到由書架隔開的半開放區域，幾張六人座大桌，可以進行小型會議，也常有當地學生聚集在此討論功課。

以櫸木色和白色做基調的空間，搭配落地窗外市中心的風景，顯得既活潑又時尚，原來是出自設計東京代官山蔦屋書店的建築事務所 Klein Dytham Architecture 之手，難怪大家都以泰國版的蔦屋書店做比喻。

© 黃冠寧
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其實 Open House 這一層樓的完整概念，是一座 Co-Living Space（開放式生活空間），除書店外，還畫分出現場音樂表演舞台、兒童遊戲區、設計選物店、及各式餐飲選擇。逛完書店，到專賣法式甜品的店家，在起司蛋糕與閃電泡芙中做抉擇；然後入座落地窗旁的沙發位，在大量綠色植栽的環繞下，翻開剛剛入手的泰國文化雜誌。於是，旅人從一間書店開始，重新認識曼谷。

© 黃冠寧
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【完整內容請見《or旅讀》2021. No.110；訂閱 or旅讀電子版

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