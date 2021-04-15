遇見理想的書店／方所：一筆勾勒城市風貌

【撰文／Tammy 旅讀】

方所成都店地處一千六百年古剎大慈寺地下，來客需穿過地鐵一般的幽深手扶梯通道，才能來到宛如藏經閣一般的閱讀空間。

方所由對岸知名服裝品牌「例外」創始人毛繼鴻於二〇一一年創辦，首間門市座落於廣州。

由設計師跨領域帶領的方所，要做的顯然不只是「書店」。方所請到長期主掌誠品書店發展與經營事務的廖美立擔任聯合創始人，借重她在產業中的豐富經驗。

當時，選址最繁華的商圈，賣書之外也提供咖啡和文創產品、美感與情懷並重的書店消費模式，在中國大陸仍不那麼多見，毛繼鴻與廖美立兩人強強聯手，成功在廣州城中心打造出嶄新的潮流與文藝青年聚集地。

隨後由臺灣設計師朱志康團隊操刀的成都店落成，一舉入選世界十四間最美書店榜單，堪稱中國大陸風格書店的經典之作。

方所成都店地處一千六百年古剎大慈寺地下，來客需穿過地鐵一般的幽深手扶梯通道，才能來到宛如藏經閣一般的閱讀空間。書店內還設有空橋、貓道錯落，讓開敞中不乏具私密感的角落，充滿巧思。

精美的服飾區與咖啡座固然吸引人，但方所沒有偏廢圖書，選書中大量的外國與正體字出版物，也是不少愛書人流連忘返的原因之一。

成都店開幕時蔚為話題，讀者紛紛來朝聖，圖為成都與廣州店。© 視覺中國

有堅守亦有嘗試

二〇二〇年，方所因故關閉重慶門市，入駐西安新據點引起了一陣關注。西安店內建築設計風格一如成都店，結合了本地文化特色──西安城牆甕城（即圍繞城門修建的半圓形小城，作用為加強城堡或關隘的防守）和古羅馬拱券造型，為閱讀增添了儀式感與神聖感。最引人注目的書塔周圍，陳列著哲學、社會學、人類學等人文類著作，而非大眾暢銷書，期待熙來攘往的消費者，即便只是一時興起隨意翻閱，也能與人文精神結緣。

這代表一間書店的專業：透過選書、陳列，點出書與書之間、書與讀者之間的關係，將好的讀物帶到更多人面前，並將適合的讀物送到對的人手上。

然而，經營一間店不能只有情懷。書店搭配咖啡、文創，比拚顏值的模式蔚為風潮後已逐漸同質化，如何找到品牌核心，做出市場區隔，是所有複合式書店面臨的挑戰。

方所西安店位在以年輕客群為主的街區「老城根 G park」，藉此地利首次嘗試引入其他品牌店鋪組成共享商業空間，其中大多數是西安本土品牌。此舉顯然可以降低固定成本的支出，然而跨界合作也考驗了經營者對文化消費市場的敏感度和經驗值。