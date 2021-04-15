遇見理想的書店／言几又：建構城市文化角

【撰文／Tammy 旅讀】

言几又，是「設」字的拆解：言，代表語言、溝通；几，象徵了差異、別致；又，則延伸出多元遞進的意思。品牌名稱當中滿滿巧思，不難看出言几又以打造品牌作為戰略的企圖心。

「言几又」三個字看著古怪萬分，卻也因此抓住了許多好奇的眼球，令人想一探究竟。原來，言几又，是「設」字的拆解：言，代表語言、溝通；几，象徵了差異、別致；又，則延伸出多元遞進的意思。品牌名稱當中滿滿巧思，不難看出言几又以打造品牌作為戰略的企圖心。

從四川成都的「今日閱讀」書店邁開第一步，到二〇一四年「言几又．今日閱讀」充滿實驗性地在北京中關村開業，並於隔年回到總部成都創立「言几又」第一間標準店，近十年間，集團為因應傳統實體書店式微，許多大膽決策一一落實──先將原本定位為社區商辦複合式連鎖書店的今日閱讀收為子品牌，並以新品牌言几又做出區隔，蛻變為專攻一線城市成熟消費族群、注重體驗的經營模式。

因此，言几又不只是一間實體書店，也把咖啡文化、文創產品、藝文沙龍、生活體驗皆納入經營範圍。書店空間常與旗下咖啡廳、畫廊、創意孵化基地、兒童體驗課程等相互結合，多種業態並進，希望消費者把對商品的關注，逐漸轉移到體驗過程中。

言几又打造的「城市文化空間」，試圖讓消費者透過圖書和藝術衍生品的連接，開啟第三種生活方式，讓生活不再只是家與公司之間的兩點一線。

品牌目標明確，言几又很快便挺進了上海、天津、北京、西安、杭州、廣州、廈門、重慶等各大城，包含言几又．今日閱讀，已開設近五十間門市。

跨業整合闖困境

近年，言几又不斷創新門市類型，加強異業結合，還與知乎、蘇寧極物合作，推動線上線下跨界整合，意圖創造更多增值服務。然而也因為跨足領域廣泛，「書籍」或許已經不是最核心的產品。

疫情肆虐的二〇二〇年，言几又首間標準店——成都凱德天府店，在開業五年後走向閉店。

此店原先涵蓋的業態還包 括咖啡吧、畫廊、創意市集、主題餐廳等。隨著疫情帶來大眾生活方式的改變，言几又或許也需要再一個大膽的決策，實現作為城市文化體驗中心的理想。