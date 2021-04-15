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遇見理想的書店／鍾書閣：鏡面書架奇幻屋

聯合新聞網 / 旅讀
西安鍾書閣。© 麥翔雲／旅讀
西安鍾書閣。© 麥翔雲／旅讀

【撰文／Tammy　旅讀】

「鍾書閣」──標誌性的鏡面天花板，創造出奇幻又神祕的空間視覺，而頂天立地的書架宛如無限延伸，讀者踏入書店，瞬間跌進書海之中，因知識的無邊，嘆息自身的渺小。

說到中國二〇一三年前後數年間「高顏值」連鎖書店百花齊放的現象，不能不提鍾書閣分店接二連三地推波助瀾。廿五年前，從上海的一間小小門店開始，「鍾書書店」以參考書、文具起家。

誰也想不到當時最接地氣的鄰家書店，會成為如今的打卡聖地「鍾書閣」──標誌性的鏡面天花板，創造出奇幻又神祕的空間視覺，而頂天立地的書架宛如無限延伸，讀者踏入書店，瞬間跌進書海之中，因知識的無邊，嘆息自身的渺小。

© 視覺中國
© 視覺中國

鍾書閣的魔法變身一戰成名，順理成章接下「中國最美書店」的名號，此後更在杭州、揚州、成都、蘇州、無錫、西安、貴陽、重慶和武漢等城市開設分店。

即便疫情肆虐，鍾書閣依然陸續拓展版圖，例如二〇二〇年開業的廣州永慶坊店，是鍾書閣首次進駐華南地區。不論身在大陸哪一座城，都不妨從鍾書閣至今運營的二十多間門市中擇一走訪，同時滿足精神（書本）與感官（視覺）刺激。

西安鍾書閣。© 麥翔雲／旅讀
西安鍾書閣。© 麥翔雲／旅讀

網紅書店，連鎖不複製

這麼多間各有特色的門市裡，重慶中迪廣場店精心以書牆、樓梯夾層與鏡面天花板等元素，打造出宛如《全面啟動》電影場景的科幻空間，想找本書，一回頭卻已不知身在夢的第幾層。揚州廣陵店則別出心裁地將書櫃設計成拱形，搭配鏡面地板的映射，三百六十度環繞的書之隧道便呈現在眼前。

鍾書閣的空間，除了電影感之外，也常採用當地傳統元素作為設計發想，像是北京西單老佛爺店，就在書牆中開了幾個形似中式庭園月亮門的圓形門洞，運用移步時層層書架造就的錯覺，當讀者穿梭門洞，好像透過書籍乘載的浩瀚知識，穿越了時空。

【完整內容請見《or旅讀》2021. No.110；訂閱 or旅讀電子版

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