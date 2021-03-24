老皮說史／大豬小豬落餐盤：關於豬肉那些食事

【撰文／皮國立】

傳統中國社會食豬文化悠久，過年過節、結婚喜慶都要殺豬公、吃豬肉，無數名菜：紅燒肉、回鍋肉、東坡肉、金華火腿……都離不開豬，那麼關於豬這一食材在中西醫相關文獻內又是如何評價的呢？

豬肉有「小毒」？

李時珍觀察到豬在當時已有很多不同的品種，且「水畜而性趨下喜穢也。」指出豬不愛乾淨，且頭總是低低的不會往上抬。他認為，人類養豬作為主要食物與畜產動物，是因為豬具有「食物至寡，甚易畜養之，甚易生息」的特質，意指豬吃得少但肉卻長得快，容易賣錢具有經濟價值的意思。

而古人「藥食合一」的思想相當「牢固」，論述食物知識時，很少單論吃法和味道，一般還會記錄食材的性質與健康之關係。就李時珍所引述的歷代文獻來看，古人認為豬肉雖安全，但多數品種卻是有「小毒」的，而豬頭肉更是毒中之毒，不過針對這點李時珍卻沒有多做解釋。

當中紀載還包括「凡豬肉久食，令人少子精， 發宿病。豚肉久食，令人遍體筋肉碎痛乏氣。」多食豬肉「令人體重」，古人甚至用「暴肥」來形容，還有吃多了會讓其他的藥物無效，使人既有的疾病加重，還會導致中風、痰飲等毛病。總體而言，在古書的紀錄上吃豬肉的缺點還真不少。

那麼，豬肉真的不是個好食材嗎？李時珍認為，豬肉能「補腎氣虛竭」，但文後卻又引用了其他醫者的說法，載明：「凡肉有補，惟豬肉無補。」顯然認為豬肉對人的氣血或健康的幫助很有限。

豬腦令男人哭？

不過，古人不愛豬肉，卻非不愛豬的其他部分。豬全身幾乎都可以被食用，包括許多臟器乃至豬皮、尾巴、舌頭等，古人甚至說連「豬屎」都有功效，只是今人已無法想像。

若從「補養」的角度來看，大致以豬骨髓、豬肚和豬肺有其效用。其他像是今人常食的豬肝、豬心，李時珍引述《延壽書》則認為，豬面臨被屠宰時會受到驚嚇，所以「驚氣入心，絕氣歸肝，俱不可多食，必傷人。」論述他覺得豬肝和豬心不宜多吃的道理。

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另外臺灣人常拿「豬腎」（豬腰）製成麻油料理，言其補腎，但《本草綱目》內所引述的歷代醫家卻認為豬腎「雖補腎，久食令人少子」、「久食令人腎虛」、「豬腎性寒，不能補命門精氣。方藥所用，借其引導而已。」可見古代中醫認為，豬腎不能常吃，吃多了不但對補養無益，甚至有害。

至於今人愛吃的豬睪丸，《本草綱目》卻完全沒提及補養功效。至於不少人喜食「豬腦」認為會變聰明，這在中醫說法中也沒有根據，李時珍甚至引用《孫真人食忌》說明：「豬腦損男子陽道，臨房不能行事。酒後尤不可食。」認為豬腦對「房事」有負面影響，這可能真的顛覆現在大家對豬腦的既定想法了。

總結以上分析，還是可以看到中國人很細緻的去探究豬全身之功效，多少與中國人偏好食用動物內臟的習慣有關，促使醫努力探究豬的食療功效。