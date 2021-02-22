生猛傣味：從市場吃到植物園

【撰文／劉華】

瀾滄江流經西雙版納首府景洪時，展現出的是它溫婉的一面。江面寬闊，留速平緩，經常像鏡子一樣折射出城市的倒影。瀾滄江把景洪一分為二，一邊是在花鉅資為遊客打造的告莊西雙景度假區，一邊是風貌古樸的老城區。

我沒有住在網紅氣質濃厚的告莊西雙景，而是落腳老城，它離熱帶花卉植物園，曼寧公園等我要去的地方不遠，還臨近江邊夜市，那裡生活氣息濃郁。

每當夜幕降臨，老城最熱鬧的地方要數江邊夜市，我在酒店換上像當地人一樣的短褲和人字拖。步行十來分鐘，就來到了位於瀾滄江邊高高聳立的防波堤上方的江邊夜市。

一口咬下冰火兩重天

任何一個夜市上最有人氣的一定是餐飲，這裡也不例外。飲食區域位於夜市兩端，是多數顧客到達和離開都要經過的地方。攤子以燒烤或飲料甜品為主，冰火兩重天的組合最能代表熱帶風情。擺攤的通常是夫妻檔，一人在前面攬客點單收錢，一人在面對座位的爐前烹製食物——煙火氤氳之間，各種美味源源不斷被端到對面坐在塑膠椅子上的客人桌前。

我選了一家看上去人氣頗旺的坐下，入鄉隨俗地在沒有功能表的情況下看著食材點菜：烤羅非魚、包燒豬皮、鳳梨芒果糯米飯。老撾啤酒剛被倒滿時，從江邊吹來一陣涼風，溫吞而味道寡淡的啤酒，仿佛瞬間變得略微順口了些。

不一會，菜上桌了，頓時香氣彌漫。熱帶燒烤的香料給食物增色不少：羅非魚朝上的一面，辣椒粉完全滲入肉身，和下面被烤脆富含油脂的皮一起入口時，香茅畫龍點睛地提味許多。包燒是西雙版納特色烹飪手法——將食材包在芭蕉葉中上火上烤。帶著芭蕉葉清香的豬皮吸滿自身油脂與作料混合的醬汁，入味又層次豐富。

羅非魚裹上香料後進行燒烤。

在吃完一堆烤蝦烤貝烤螺的各種烤串而後，鳳梨芒果糯米飯適時登場，粘潤豐腴的糯米和鳳梨的甜、芒果的香、椰漿的濃滑組合在一起，是再適合不過的主食，裝滿一隻鳳梨的飯，很快見底。

甜品攤兒不用明火，靠的是調配的功夫。泡魯達的招牌一路上看到很多次，我只知道這是當地特色甜品的一種，但不清楚具體是什麼，於是直接點了一個。加了冰的椰奶底中最上面浮著兩塊吐司，因為剛剛被投放進去，烤過的麵包焦脆感還在，西米彈牙、木薯凍口味奇特，下面的熱帶水果切塊讓椰奶的味道格外清爽。

我拿著邊走邊喝，到江邊木棧道時，突然覺得這杯冰涼的飲料很適合眼前的場景──身旁，門口排隊的迪廳中放著快節奏高音量的搖滾；遠處，告莊西雙塔林立的高樓倒映在靜謐的瀾滄江上；水中，有人打著手電站在淺灘裡摸索，微弱的光映出他們的輪廓。

小女孩在熱帶植物園內快樂玩耍。