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回首中俄萬里茶路／旅蒙商駝的起點：呼和浩特

聯合新聞網 / or旅讀中國
© 柯炳鐘／CTPphoto
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【撰文／柯炳鐘　中國旅遊、白宜平、張芸　旅讀中國】

從殺虎口出關到內蒙古首府呼和浩特市，僅僅一百多公里卻像走進一個文化長廊：這裡是昭君出塞的目的地、鮮卑拓跋氏的龍興之地和旅蒙商家互市所在，遊牧文明和農耕文明在這裡交匯、碰撞和融合。

清代以來，呼和浩特的商貿活動逐漸繁盛，已是清王朝與西北地方重要的交通樞紐，貨物從關內運來，再由歸化城的旅蒙商號運到蒙古及俄羅斯等地。在蒙古國一書中這樣記載：「在蒙古最活躍，規模最大的是由庫庫和屯（呼和浩特）移來的旅蒙商，因為它資本雄厚，聲勢也很喧赫。」經營範圍用當地百姓的話說：「上至綢緞，下至蔥蒜。」

生活在蒙古、俄羅斯遠東的百姓，除了生產少量生活必需品外，其它的生活日用品都要靠「旅蒙商」運來。茶葉貿易繁盛時期，呼和浩特的舊城──歸化城最多擁有高達十六萬峰的駱駝。幾萬峰駱駝馱運着貨物從歸化城浩浩蕩蕩出發，成為史上最為壯觀的運輸駝隊。

當時在呼和浩特從事旅蒙商貿易人數就有幾十萬人之多。而由晉商所創的大盛魁，自清代至民國時期即為內蒙古地區規模最大的一家旅蒙商號，擁有駱駝近兩萬峰，舊址就在歸化城，在當時享有「一個大盛魁，半座歸化城」美譽，使歸化城成為北方草原上首座駱駝城、茶葉之路上的咽喉，壟斷茶葉貿易。同時，以茶葉為依託，其商業活動滲透整個蒙古草原。

中國的茶葉由這些駝隊運往蒙古國和俄羅斯西伯利亞以及周邊地區。這一帶對中國的茶葉需求量超過其他地區，僅磚茶一項，一般年份的銷售量也在幾十萬箱。史料記載：「茶路的繁榮促進了歸化城的發展，歸化城的迅速崛起又帶動了周邊的村鎮。由於歸化城處於一條國際商路上有着重要地位，同時它也成了中國北方最大的商業城市。」

【完整內容請見《or旅讀中國》2021. No.108；訂閱 or旅讀中國電子版

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