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回首中俄萬里茶路／萬里茶路水陸轉運站：賒店

聯合新聞網 / or旅讀中國
© 林晶華／CTPphoto
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【撰文／柯炳鐘　中國旅遊、白宜平、張芸　旅讀中國】

當年晉商茶幫的茶船從漢口溯漢水北上，經茶聖陸羽的故鄉天門，沿支流唐白河、唐河到達水路終點──賒店（今河南社旗縣），中俄茶葉之路中全長一千五百餘公里的水路部分，終於結束。

跟茶路上其他碼頭集市一樣，賒店之所以能成為重要的轉運碼頭，主要歸功於它的位置——南北交通水陸交接處，潘河與趙河在這裡匯入漢水。南方水路運來的貨物到賒店改走陸路，北方陸路到賒店要轉水路，使這裡成為繁榮的商業碼頭。到清代中俄茶葉貿易的興起，賒店常住人口就有好幾萬人，四季商旅絡繹不絕，號稱「天下第一店」。

明末清初之時，賒店就藉著水運順勢發展起來，北方的皮革，南方的絲綢、瓷器、茶葉都在此匯聚交易，於是趙河北岸的碼頭隨著日益增大的貿易需要，修築得越來越適合大大小小的商入，成為了有「九通省衢」之稱的通商碼頭，人潮、錢潮、商貨、船隻在此匯聚往來，成為了賒店最為熱鬧繁華，由三十六條胡同與七十二條商業街組成的龐大區域，南北合計多達十六省商人在此經商貿易。

© 陳育陞 / 旅讀中國
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諸多行商在此設點開分號，無意間促進了賒店的發展，據考證，賒店老城始建於清咸豐年間，由鎮上商號和居民自籌資金建造。各地商人所建會館有十多處，而當時全中國會館之最──有「天下第一會館」之稱的山陝會館也差不多在這段時間興建，從至今仍保存完善的會館中，可一窺在清中葉後賒店民間的財雄勢大。

當年光是山西榆次區車輞村常氏家族，他們就在南陽賒店開了「大昇玉」、「大德玉」、「大泉玉」三家茶葉商號，這些都得益於中俄茶葉貿易的興盛。 如今「大昇玉茶莊」還保存完好，經規劃後成為結合品茗、茶藝、商務與休閒為一體的重要茶文化傳承所在。

© 陳育陞 / 旅讀中國
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【完整內容請見《or旅讀中國》2021. No.108；訂閱 or旅讀中國電子版

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