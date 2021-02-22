回首中俄萬里茶路／萬里茶香源起處：磚茶生產地「鄂南茶區」

【撰文／柯炳鐘 中國旅遊、白宜平、張芸 旅讀中國】

鴉片戰爭後，中國被逼將沿海的廣州、廈門、福州、寧波和上海闢為通商口岸，歐洲商人可以直接在上述口岸，把茶葉裝船運往歐洲，不需透過陸路運輸到俄羅斯，再轉折進入歐洲。

自此之後，武夷山的茶葉大部分是透過閩江直接運到福州或廈門出口，鮮有翻越桐木關北走江西水路。更要命的是，清政府為了籌措南京條約賠款，於各地實施釐金制度，各個省份都在交通要道重複徵收釐金，這政策讓從事茶葉貿易的晉商苦不堪言。

再加上一八五一年太平天國之亂，戰火燒到了福建和江西等地，「萬里茶路」的茶源地武夷山和江西運輸路線嚴重受阻，晉商不得不停止在福建採買茶葉，重新尋找茶源地。

磚茶之鄉羊樓洞

晉商在中俄茶路沿線尋找新的茶源地，比較各地種植茶葉的地理環境和氣候，發現位於鄂南地區的蒲圻和湖南交界的臨湘跟武夷山產地相差不遠，完全可以替代成為新的茶源地。雖然在茶葉味道上有差別，但是可以把運輸路程減少一千多公里，沿途省卻了不少厘金關稅。

鄂南地區雖然沒有像武夷岩茶、杭州龍井、雲南普洱那樣有名，但在三國時代就有茶葉相關記載，到了唐代鄂南茶葉開始有茶葉種植的記載，直到明代中期，為了茶馬貿易的需要，將當時產於蒲圻、咸寧、崇陽、通山、通城、平江及湖南臨湘一帶的老青茶，皆運至羊樓洞、趙李橋加工後，就大批銷往蒙古等邊疆地區。

中俄茶路的興起，歐洲對紅茶的需求激增，鄂南的「蒲邑四鄉皆產之，而種植較盛、獲利頗多者，厥惟南鄉，以其近羊樓峒（洞）茶市也。」乾隆五十一年至六十年間（一七八六至一七九五），山西茶商大盛魁進入羊樓洞設茶莊製茶，旗下當時著名茶葉生產廠家有三玉川、巨盛川，每年生產帽盒茶（磚茶的前身）約四十萬公斤。

到了清末，連廣東茶商也到羊樓洞收購精製紅茶。甚至連俄羅斯茶商也嗅到了商機，在羊樓洞開設了順豐、阜昌和新泰等磚茶廠，隨著當時戰爭局勢的轉變，俄國茶商甚至取得了更大的貿易優惠，一度壟斷四周茶葉原料，使得山西晉商在競爭上逐漸失利。

羊樓洞最鼎盛的時候，年銷往西北磚茶可達三十萬擔以上，鎮上茶莊近百家，票號二十多家，人口達到三萬多人，被譽為「小漢口」。

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茶葉工業革命產品——磚茶

運茶之路遙遠時間漫長，晉商們為了降低運費，減少損耗，便於長途運輸，改變了宋代以來用米漿將茶葉粘合成餅狀的辦法，採用先將茶葉揀篩乾淨，再蒸汽加熱，然後用腳踩製成圓柱形狀的帽盒茶。這種「帽盒茶」，就是今日趙李橋青磚茶的前身。

宣統年間修訂的《崇陽縣誌》記載：「今四山俱種茶，山民藉以為業。往年山西商人購於蒲圻羊樓洞，延及邑西沙坪，其製採粗葉，入鍋炒，置布袋中，揉成，再粗者，入甑蒸軟，取捎細葉灑面，壓做磚。竹藏貯之。販往西北口外，名黑茶。」

其中在磚茶工藝上最大的改進則是來自俄國茶商，將德國報廢的蒸汽機火車頭拉到鄂南羊樓洞，將其蒸汽鍋爐部分改造，用來蒸茶和烘乾磚茶，利用其動力壓軸原理改作機械壓製磚茶。把紅茶蒸熱並放入模型中，其程序為先放一層上等茶，然後放一厚層之粗劣茶葉、再加一薄層上等茶於面上，最後用蒸汽機重壓之。經過三星期乾燥，磚茶即告完成。