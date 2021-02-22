回首中俄萬里茶路／萬里茶香源起處：名茶發源地「武夷茶區」

【撰文／柯炳鐘 中國旅遊、白宜平 旅讀中國、張芸 旅讀中國】

中國的產茶區遍佈長江以南，精明的山西茶葉商人在中俄茶路漸具規模後，除了在福建武夷山採購外，亦開始移師到湖南、湖北設廠加工，甚至遠到陝西的漢中地區也出產供應西北和俄羅斯的西路茶。

可以說，隨着茶葉貿易的興盛，晉商在長江以南的產茶區域遍地開花。現在，就讓我們沿着當年晉商所開闢出來的路線，探尋各處知名的茶源地。

自古茶葉即為武夷山主要經濟作物，此處茶葉生產歷史悠久為中國眾多名茶的發源地，方圓百公里就有好幾種：九龍窠為中國岩茶之王「大紅袍」的產地；桐木關「正山小種」乃是世界紅茶的鼻祖；南邊建甌東峰村的矮腳烏龍則是臺灣凍頂烏龍的始祖……

從炒青到岩韻，來去武夷山販茶

據紀載，商周時期武夷茶就已隨濮閩族的君長，會盟伐紂時進獻給周武王；唐代《送茶與焦刑部書》中記錄著武夷茶的別名為「晚甘侯」；宋代時期，由於飲茶風氣盛行，此時武夷茶也進入皇家，成為北苑貢茶之一；元代蒙古族入主中原大地，嗜茶成性的蒙古人當然不會忽略了歷史悠久的武夷茶，同樣也將武夷茶列為貢茶，元朝廷為了監製貢茶，甚至於武夷山四曲溪畔設立了「御茶園」，重視程度可見一班，由此加大了武夷茶在中國茶史上的地位。

十七世紀武夷茶開始出口外銷，武夷茶已廣為歐洲人所知曉，並且逐漸成為日常必需品，他們將武夷茶稱為「中國茶」就此奠定中國茶葉在歐洲的地位，而當時武夷茶的銷量與價格均為中國茶之首。武夷茶不只深受歐洲人的喜愛，也是蒙古族不可缺少的日常用品，一六八三年，一位俄國貴族從就從蒙古商人手中購得產自武夷山的茶葉，獻給俄國沙皇品嚐之後，沙皇大加讚賞，也因此武夷茶的大名在俄國上流社會中迅速傳播開來。當時有一句俄羅斯諺語：「寧可三日無食物，不可一日無茶。」由於武夷茶的熱銷，聰明的晉商於是不遠千里到福建收購。

武夷山擁有環山群抱、岩石橫陳的特殊丹霞地貌。© 劉達友 / CTPphoto

武夷茶熱銷，還有一個重大的原因是當時武夷山烏龍茶的保鮮期比中國其它茶葉產區要長上許多。在明代中後期，中國仍然流行喝炒青綠茶，其它種類的茶葉還沒有出現。而介乎於紅茶跟綠茶之間的武夷烏龍茶，是明崇禎年間才出現。

因武夷山跟江南一帶產茶區不一樣，茶樹分散在方圓百里的不同地方，茶農採茶要翻山越嶺。由於山路曲折陡峭，採摘的茶葉長時間在茶籃裡翻滾搖動。茶葉在日照高溫下產生肉眼難以察覺的微妙變化──自然發酵。

按照當時傳統的炒青製茶工藝，這些發酵的茶就成為廢品，武夷山茶農在無可奈何的情況下，嘗試不同的製茶方式，把將要丟棄的茶再加工，發明了搖青、揉捻、焙火等獨特的茶葉製法。終於化腐朽為神奇，創製出半發酵的「武夷岩茶」。

而這種茶葉最大的好處就是可以陳放，而且口感是一年比一年好。在保鮮器皿和工具貧乏的年代，武夷山岩茶革命性的製茶方式一下子壟斷了海外茶葉市場。明末清初武夷山岩茶這一個可以存放較長時間的特性，也因此成為晉商收購首選的原因之一。

武夷山擁有環山群抱、岩石橫陳的特殊丹霞地貌。© 劉達友／CTPphoto

世界紅茶源起處──桐木關

隨着俄羅斯和歐洲各國對武夷山茶葉的需求激增，晉商們就沿着茶葉運輸路線收購荒地種植茶葉。在整個武夷山有兩個專業茶村，一個是做岩茶的天心村，一個是做正山小種紅茶的桐木村。由於桐木關位於高海拔、高寒區，其他品種的茶葉經受不了山區的低溫及長期霜凍，只有武夷高山小種茶才能生長。

晉商利用這小種茶葉做出來的紅茶，跟武夷山岩茶的味道又截然不同。沒想到牆內開花牆外香，外國人卻非常喜歡這種小種茶的口味，後來居上成為主要的外銷茶。

青樓，共三層，為桐木關特有小型茶葉製作工廠。© 柯炳鐘／CTPphoto