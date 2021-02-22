回首中俄萬里茶路／一片葉子的人間道：國運即商運

【撰文／柯炳鐘 中國旅遊、白宜平 旅讀中國、張芸 旅讀中國】

一條興盛短短兩百多年的貿易之路，讓人清楚看到茶葉這樣一個在中國已有兩千年的傳統農業經濟，如何走入工業化、國際化的生產、加工、包裝、運輸，以及在金融體制的支持下，創造了亞歐大陸近代經濟貿易的奇蹟；但接著又是如何在經濟全球化的壓力、政治環境的急速轉變下，從極盛極榮，到瞬間戛然而止，以致近乎銷聲匿跡，幾被世人所遺忘。

小小的一片茶葉，打開了原本各自封閉的國家如中國、如日本。而萬里茶路的興衰期間，中國、俄國、英國領導人的算盤謀畫，三國商人的智慧角力、不挫毅力，乃至潮流大勢、政治力量對商業的直接碾壓，皆令人大開眼界、不勝唏噓。

將茶葉運用到底

中國是世界上最早發現、栽種，以及利用茶葉的國家。

在兩漢之前，中國的茶葉種植主要以巴蜀地區為中心，之後慢慢沿著長江至中下游開闢新產區。魏晉南北朝時，江浙和東南沿海地區已大量種植；隋唐時期成功開鑿大運河，茶葉生產和貿易空前發達，陸羽的《茶經》也在此時問世，紀錄了中國茶葉生產和精采的茶文化。

茶葉此時向東由隨唐使外傳到日本，向西則在西北邊疆的關卡以「茶馬互市」的方法，由以馬匹換茶的回紇人將茶葉運銷到了中亞等國。西南面的茶馬互市更因文成公主下嫁吐蕃而連帶使得茶馬古道興起。海上也自廣州、泉州、明州（寧波）等對外貿易港傳播至阿拉伯國家。茶產業在唐代驚人地迅速發展、國際化。

宋朝則以嚴格控制茶葉產銷、國家專賣、規定買價和賣價的榷茶制度，配合茶馬互市，鞏固了邊防，避免了銅金屬的流失或錢荒，也為國庫賺取大把銀兩，使得宋朝的經濟社會有了安定的外部基礎。明朝時因為北方戰亂急需馬匹，所以恢復元朝時一度中斷的茶馬交易，並嚴禁私人販運，以及不得將茶種引過四川雅安的二郎山。

清朝時期和元朝類似，不太需要以茶換馬，反而需要邊茶貿易以帶來財政收入，因此至乾隆年間，以茶易馬的政策便完全終止，改為「引岸制」，即由官方固定茶葉的採購地點、運行路線、銷售口岸及銷售範圍，由商人自行發展，因而使得邊茶貿易異常興盛。

昔日恰克圖茶葉批發庫的情景。© 達志影像

全世界都喝起了茶！

當亞洲人已經大都喝了一千多年的茶葉後，一六一〇年，歐洲人才透過荷蘭東印度公司從日本平戶帶回去的茶葉，第一次知道世界上還有這種飲料。

一六三八年，俄國駐中國使臣斯達爾可夫從中國攜帶絲綢、瓷器和六十四公斤的茶葉晉見羅曼若夫王朝沙皇，沙皇品嘗之後如獲至寶，這是中國茶葉首次出現在俄羅斯，但也旋即在上流社會大受歡迎，由貴族到平民，喝茶在當地成為一種時尚：「寧可三日無食，不可一日無茶。」

再過了廿多年，葡萄牙公主凱薩琳嫁給英國國王查理二世，陪嫁品中有小箱的中國皖南「松蘿」綠茶。她用綠茶招待貴賓，品飲中國茶遂在宮廷、上流社會乃至民間形成風尚。英國東印度公司於一六七八年正式開始輸入茶葉，到了一七八四年，估計約有三分之二的英國人每年至少要消費三磅（約一點四公斤）的茶葉。

北美大陸則亦是十七世紀時就開始依英國的規定，只能透過不列顛東印度公司進口茶葉。但也因為其售價遠高於荷蘭東印度公司，因此造成波土頓茶葉黨起義，並於一七七六年獨立成美國。美國是中國綠茶和烏龍茶的主銷區，銷往美國的綠茶佔據四分之三，十九世紀末，美國僅次於英國，成為中國茶葉第二大的銷售市場。但在日本明治維新之後，美國便轉向更為誠信以及工業化的日本進口茶葉，不再依賴中國。

清朝的茶葉外銷，主要就是集中在上述所提到的英國、俄國、美國三地。而在一八四〇年代中期，英國貝特福德公爵夫人發明了下午茶，此風襲捲了整個歐洲，一下子，彷彿全世界的人都開始熱愛喝茶了，更使得中國茶葉炙手可熱。

當時中國的茶葉出口只有兩個口岸：南方的廣州，主要對歐美和亞洲的茶葉貿易；北方的恰克圖，主要對俄羅斯出口茶葉。

正山小種茶青。© 柯炳鐘／CTPphoto