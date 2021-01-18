老皮說史／從畫符到香氛 從石膏到綠豆：古人抗疫大作戰

【撰文／皮國立】

新的一年，《旅讀》很榮幸邀請到因研究專業與興趣，書寫過多本中西醫療史研究書籍的皮國立教授，以平易近人、實事求是的筆觸，引領大家走入歷史，分享古代醫者的智慧與趣聞。

二〇二〇年爆發的新冠肺炎疫情，著實讓全球各國傷透腦筋。現在天氣逐漸轉涼，而各國之疫情又有風起雲湧、捲土重來之勢。本期就來談談古人預防傳染病的食物和調養方法，看看哪些在今日仍能操作引用。

對傳染病的威脅，飲食總 宜以清淡為主，甚至中醫還建 議，若發燒比較厲害的時候，稍微斷食，多補充流質的飲品即可，例如炒米湯、白粥湯、藕粉，白開水、佛手露、麥芽茶，或綠豆湯。

除了服藥之外，古人還相當重視以食物調養來抗傳染病。大體來說，綜合各家說法，面等飲品。

此外，古人認為，猛吃大魚大肉會造成反覆的發燒，病況容易不穩定，故需忌口;韭菜和燒酒都不要食用，因為會加重傳染病症狀，其實就是這些食物會引發體內火氣的意思。

現代中醫則舉出其他一些有效的食療，例如王秀蓮統整了現代傳染病的預防法，例如防範日本腦炎，有用大青葉、牛筋草等煎湯，或以板藍根、金銀花煎湯；或以鮮荷葉、冬瓜皮、菊花、滑石、甘草等煎服，多為代茶飲服用三至七天。

金銀花，有清熱解毒、涼血止痢之效，可加水蒸餾或是煎煮成茶喝。© 圖蟲創意

對於腸病毒，藥方也差不多，但會加入去濕健脾之品，例如蒼朮、藿香、茵陳、薏苡仁等 藥方。而菊花、金銀花和大青葉等，則可預防流行性腦脊髓膜炎，再加薄荷、板藍根、貫眾等，則可預防流感。

其中可以預防、治療多種傳染病的板藍根，該藥於臺灣嚴重急性呼吸道症侯群（SARS）爆發時期（二〇〇三年）、H1N1 疫情（二〇〇九年）、新冠肺炎（二〇二〇年）等疫情史中， 都曾獲民眾大量採購。

提升免疫力，全方位防疫

此外，生活中不可惱怒、不可過於疲勞、更忌勞心勞力，傳統中醫認為，過於勞累或耽於色慾，稱為「損」，會讓人體正氣衰竭，而無法對抗瘟疫或使人更容易罹患瘟疫，不可不 慎。清代醫家陳修園（一七六六至一八二三年）也指出，避疫之法，「唯在節慾、節勞，仍勿忍飢以受其氣。膽為中正之官，膽氣壯，則十一經之氣賴以俱壯，邪不能入。」所謂「正氣存內，邪不可干」，總以體內之正氣充足，才能對抗傳染病之侵襲。此論述頗合於科學，故而老人與慢性病患者，若罹患傳染病，其死亡率總較一般人為高。

發燒生病時需忌口，飲食以清淡為主，避免大魚大肉引發體內火氣。© 圖蟲創意

西醫防疫重視隔離、消毒、戴口罩，這些都已為現代中醫所學習。而中醫累積歷代之經驗，重視人的體質，從個體出發，並觀察歷次瘟疫的「氣」的特性，除了依時代、季節之差異性，如過寒、過燥、過熱等外界氣的偏勝，也注意到它們對人體的影響，從而界定各種瘟疫的特質與適宜的食物。

這些歷史，或許值得未來大眾重視，將這些經驗加以進一步實驗，取得更 多對抗傳染病的方法，才能幫助人類抵抗下一次可能爆發之疫情。