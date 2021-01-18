發現臺灣／悠遊森活：與噶瑪蘭來一場自然盛會

【撰文／江杰駿 旅讀中國】

除了溫泉與夜市，宜蘭也保有了許多自然生態，擦身而過的每一株花草和昆蟲，都是自然的瑰寶，想要好好擁抱自然，就到宜蘭吧！為自己安排一段放空的時間，成為自然的一部分。

在蔣渭水高速公路通車後，近一個小時的車程，即可從水泥盆地投入大自然的懷抱。每逢假日，遊客川流不息地湧入被戲稱為「臺北後花園」的宜蘭，彷彿來到這裡，便能忘去都市的煩雜與疲憊。

宜蘭做為早期東部殖民開墾的第一站，在歷史和地理位置上具有重要的意義。而肥沃的蘭陽平原與位居板塊碰撞地帶，奠定了宜蘭豐富的自然資源與景觀。與其從文字和影像去想像這片沃土的豐奇，不如動身親自體驗自然的樂趣。

成為生態探險家

馥蘭朵宜蘭里山的前身，本是以螃蟹博物館聞名的北關農場，在經過馥蘭朵集團的整頓之後，更名為 Satoyama（里山），強調與自然共生為主的休閒農場。

里山地處不受人打擾的頭城鎮梗枋一帶，內有許多獨具特色的小動物，柑橘角肩椿象就是其中之一。由於園區種有許多的柑橘類植物，包括金棗、柳丁、柚子、金桔、蜜柚等，是牠酷愛的美食，也因此在園區內，可以頻繁見到牠的蹤影。翠綠色的外殼與粗糙的造型，很容易使牠停留在柑橘類水果上而不被發覺，成為藏身於其中的綠色小忍者。

泉字雲斑蛛，也是園區內另一個小嬌客。不同於一般的蜘蛛，泉字雲斑蛛具有織出立體蜘蛛網的獨門絕活。一旦有粗心的獵物路過，稍有不甚便會跌落至精心編織的深淵當中，也因為立體的構造，讓獵物沒有辦法隨意逃出。

© 江杰駿／旅讀中國

這些小動物在柯老師的眼中，都是值得用心留意的存在。如今人們只注意在眼前的手機螢幕時，反而忽略了這些看似理所當然的事物。而柯老師也特別引用電影《阿甘正傳》中的經典台詞──生命就像一盒巧克力，你永遠也不會知道你將拿到什麼──生態探索也是如此，沒有親臨現場，根本不會知道自己在下一個角落，會遇見什麼樣的事物。

在星空下享受自然的晚宴

無菜單料理對許多人來說應並不陌生，不過在戶外享用無菜單料理，又是另一番不同的感受。現任枕頭山休閒農業發展協會總幹事的許育豪老師，帶領「花果野食趣」團隊，以「食在地，吃當季」的理念，想讓前來宜蘭遊玩的遊客，能夠吃到由當地食材烹調的料理，了解有哪些特色食材。結合了社區媽媽的巧手廚藝和當地小農用心栽培的作物，讓旅行的「食」有了更好的體驗，更貼近自然。

葛瑪蘭燒餅在金棗醬汁的搭配下，讓員山蔥與櫻桃鴨增添出清爽的甘味，令人食慾大開，再加上每日限量手工烤製的燒餅，充滿酥脆的口感；透過高粱酒炙燒的子排，在餐桌上搖曳著淡藍色的火光並發出醉人的香氣，同時滿足了視覺、味覺、嗅覺的享受。最後再用滑嫩的紅心芭樂奶酪與焦糖烤香蕉作為收尾。每一道餐點透過創意與創新的烹調方法，滿足好奇的味蕾，也讓用餐體驗多了幾分驚喜；料理選用當地的節令食材，更像是在餐桌上旅遊宜蘭、品嘗宜蘭。

在一天的沉澱與探索後，可以在涼爽的夏夜星空下，和親朋好友一起享用美味的當季食材，旁邊還有營火陪伴。這樣與自然相伴的美好回憶，比起參觀任何熱門的景點都還要珍貴。也許旅行的意義就在於此，在於把旅行當成是行走式的閱讀，去閱讀大自然所帶給我們的每一個美好。