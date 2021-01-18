寺寺寸土靈：山西佛寺之最

【撰文／甘炤文 旅讀中國】

山西位於關中平原地帶，自古以來便是人文薈萃的重要省分；而這份緜延未歇的文化意緒，不唯開啟本地宗教信仰的昌隆盛景，也同樣藉由一幢幢饒富底蘊的古建築獲得彰顯。從五台山到雲岡石窟，再到散落於境內諸地的佛寺，這些飽經歲月磨洗的歷史建築莫不煥發獨特的美感和靈韻，值得看倌悉心品會、躬身冶遊！

山西位處中國北方、農業文明和遊牧文明的交界地帶，並與「自古帝王州」的三秦大地相毗連，不僅可視為華夏文明發展的濫觴，早在距今兩千多年的春秋戰國時代，踵繼周天子血脈的「晉國」便以雄霸之姿活躍於政治舞臺，成為史冊典籍中難以輕描淡寫帶過的重要場域。

也緣著這項絕佳的地利條件，歷朝歷代，無分帝王貴冑或黔黎百姓，俱在山西境內遺下了為數十分可觀的建築群落；根據官方統資料，山西一地登記在案的建築文物竟高達一萬八千餘處，高居全國各省之冠，並持續替在地的觀光產業別開生面；坊間甚且流傳著「地下歷史看陝西，地上歷史看山西」的說法，許多旅客前來遊歷，亦以拜謁宗教古蹟、巡覽古城大院為尚，這些融會詩心與匠藝的空間硬體，無疑為行程內容挹注了幾分思古幽情。

當然，若說起山西的佛國地景，許多人腦海中率先浮現的，合當是足以和敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟並列的雲岡石窟，以及傳說中分屬文殊師利道場的五台山了。

前者始鑿於北魏時期，彼時允為全國首樁由皇室主持開建的大型石窟工程，現更於左近處設立主題博物館，翔實呈現實體與幾經數位化的石窟藝術資料；後者則早在東漢年間便可見開山奠基之端，從原初的大孚靈鷲寺（大顯通寺）到如今香客絡繹於途的沙門盛況，五台山的歷史流衍幾可與中國首座佛寺「洛陽白馬寺」等量齊觀——這些源遠流長且深富文化交匯意蘊的景區景點，自然是旅人尋遊山西時不容錯過的參訪對象。

不過放眼全晉，在這些聲名烜赫的勝地之外，尚存在著一些僧宇梵樓，它們或以奇崛的地理位置，在善男信女心中烙下不可磨滅的印記；或以原汁原味的古體建築構作獨領風騷，乃至於改寫了中國建築史的斷代內容⋯⋯走入山西，又豈可輕易略視這些曖曖含光、實則寸土皆靈的特色佛寺呢？

凌虛之最：懸空寺

金庸的武俠小說《笑傲江湖》裡，新任的恆山派掌門令狐沖嘗與少林寺方證大師、武當派沖虛道長共同登臨三教合祀的山西懸空寺，以商討對付日月神教一干魔眾的大計；小說且如是描述這段驚心動魄的登高場景：「三人緩步登山，來到懸空寺中。那懸空寺共有樓閣二座，皆高三層，凌虛數十丈，相距數十步，二樓之間，聯以飛橋。⋯⋯飛橋闊僅數尺，若是常人登臨，放眼四周皆空，雲生足底，有如身處天上，自不免心目俱搖，手足如廢，但三人皆是一等一的高手，臨此勝境，胸襟大暢。⋯⋯」

實際來到懸空寺所在的翠屏山山壁，的確很難不為眼前的奇觀感到震撼：只見有如雲垂海立的絕峭崖面間，巍峨的樓宇凌虛而出，整幢建物彷彿托生於刀削斧劈般的大片山岩，又彷彿浮懸於半空之中；紅牆與黃頂、窗櫺和欄杆彼此穿插迴映，不難想像嵐霧盤桓升起時，懸空寺將如何跌宕出宛若雲上仙宮般的縹緲氣息！

關於「懸空寺」的興建緣起，歷來流傳有多種說法，其一以為該宗教建築由北魏孝文帝拓跋宏下令修造，原本打算用作道教的天師道場，故初名「玄空閣」，後為凸顯樓宇奮然欲飛的態勢，加以「玄」與「懸」音同，故進一步更名「懸空寺」；或有言據《魏書》記載，北魏道武帝拓跋圭在搬師回朝途中，命令將士自望都、鐵關「鑿恒嶺至代五百餘里」，此處即為其中一處肇基點。

就這樣，這座名爍中外的古剎，就在如此「半壁樓殿半壁窟」的狀態下存續了將近一千五百年！

步步生險，「壯觀」多一點

集奇、巧、怪、險於一身的懸空寺，主要建築分作南、北二樓，南樓內高三層，坐落著雷音殿、純陽宮以及寺院面積最大的三官殿等；北樓則規劃以五佛殿、觀音殿等瞿曇信仰空間為主，殿室與殿室間每每倚托棧道與走廊相連綴，玲瓏而緊湊的布局不僅迴添居高臨下的危殆感，同時也充分體現古人因勢利導的工法智慧。

和一般「平地起樓」的廟宇判然相殊，懸空寺雖缺乏深紮的地基，卻暗托厚實岩脈為基底，一根根直插山壁、碗口粗的梁樁則作為鞏固輔具，並透過力學原理維持穩定和平衡；在構作方面，寺體大量沿襲的榫卯組合頗具機動特性，自帶調節功能的框架式結構尤其經得住外力震盪，復加上寺院上部的岩面恰如傘遮般外凸，縱使天降暴雨或落石，懸空寺主體也不致直接遭受外力衝擊而毀壞，無形中也延長了它的保固期限。

© 單曉剛／CTPphoto

儘管時迄於今，開放觀光的懸空寺已進行多次翻修、確保群眾遊覽之際的安全，但來客攀越曲折狹窄的梯道、從寺院高處俯瞰下去，眼前的景致依舊顯得怵目驚心⋯⋯早在飛機發明以前，百來尺的高低落差便足以令來人彷彿置身天上人間的中介地帶，打從心底萌生出飄飄欲仙的凌虛感受。

另外值得一提的是，除卻綿密如茵的花圃，在山麓處另矗立著一塊巨礫，其上書有酣暢淋漓的「壯觀」二字。據言，該書法取自詩仙李白的手諭，若留心觀覽，不難發現在「壯」字右方額外多出了點睛的一筆正是這意在言外的破格表達，重新勾勒出懸空寺「比壯觀再多一點」的絕世勝景！

奔揚之最：華嚴寺

寺名得自佛教經典，華嚴寺始建於皇室篤信佛法的遼代，後因戰亂造成寺體部分毀損，金代時曾數度投入修繕；降及大明中葉以後，華嚴寺續分作上、下兩寺區，前者以大雄寶殿為核心，後者則以薄伽教藏殿為主殿，各自開展出肅穆的宗教景觀；唯受到遼人「祭東拜日」的習俗傳統影響，華嚴寺整體均維持坐西向東的格局，這在舉國成千上萬的瞿曇建築來說，無疑稱得上別樹一幟。

而此間最為遊人稱道的，當屬珍藏於薄伽教藏殿中的「闔掌露齒菩薩」塑像了。

原本神佛塑像均以莊肅神情、端凝姿態為尚，何以這尊遼代流傳下來的真品卻破格地咧嘴哂笑，甚至顯露出齒牙來呢？根據傳說，這尊塑像是以某位匠人之女為原型，由於彼時她喬扮男裝、溷居於工匠堆中，以期能就近照顧父親，不料卻被行事嚴苛的督工發現了；心懷不軌的督工要求她在大家面前驗明正身以示清白，不甘遭辱的她，遂朝知曉內情的善良匠人們凜然一笑，之後便縱身躍入滾燙的熔金火爐中。

為了紀念她的節義，一名年輕師傅遂以她的容貌為藍本，雕刻了這尊婀娜多姿、煥發無限歡喜意的菩薩立像——相較於滿室威嚴的法相，「闔掌露齒菩薩」為著這不拘小節的奔揚一笑，反而為後來參訪的遊人和香客持續稱頌了千年。